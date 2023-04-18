Macron vuole voltare pagina e indica la via d’uscita dalla crisi politica

Durante un discorso televisivo in cui ha difeso ancora una volta la legge sulle pensioni appena approvata nonostante l’opposizione di piazza, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il governo presenterà una tabella di marcia con tre priorità, di cui si valuteranno i progressi l’anniversario della Presa della Bastiglia (14 luglio).

Lunedì sera Macron ha parlato ai francesi in televisione, rivolgendosi ai manifestati che ancora si oppongono alla riforma delle pensioni, convalidata dal Consiglio costituzionale e promulgata alla fine della scorsa settimana.

I “cambiamenti sono necessari”, ha detto il presidente francese in tv, aggiungendo che, pur “deplorando” la mancanza di consenso sulla riforma, questa entrerà comunque in vigore in autunno.

“La risposta non può essere né l’immobilismo né l’estremismo”, ha detto Macron.

Nella speranza di lasciarsi alle spalle la debacle delle pensioni, Macron ha detto che il primo ministro Élisabeth Borne presenterà “una tabella di marcia, già la prossima settimana” che si baserà su tre priorità da lui stabilite.

Innanzitutto, Macron vuole riformare il mercato del lavoro e far sì che i sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori negozino gli aumenti salariali e si accordino, tra le altre cose, sulla formazione permanente e sulla distribuzione della ricchezza all’interno delle aziende.

Da parte sua, il governo avrà il compito di adattare la formazione professionale e i criteri per l’Rsa (l’aiuto finanziario per le persone disoccupate, senza indennità di disoccupazione o con scarse risorse). In questo modo si proseguirà la reindustrializzazione del Paese e si “accompagneranno meglio” i beneficiari nella ricerca di un impiego.

Nel suo discorso televisivo, il presidente francese ha anche sottolineato la priorità di assumere più personale nel sistema giudiziario e nelle forze dell’ordine, aggiungendo che il governo si impegnerà a combattere l’immigrazione irregolare e a garantire una migliore accoglienza dei migranti. A breve saranno fatti “annunci forti” sulla lotta alla frode fiscale e sociale.

Macron ha anche affermato di voler coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo decisionale, ad esempio attraverso consultazioni come le “convenzioni dei cittadini” sul cambiamento climatico e sulle questioni del fine-vita.

In terzo luogo, il presidente francese ha anche indicato che saranno intraprese azioni per migliorare i servizi pubblici, in particolare nei settori dell’istruzione e della sanità, attualmente sottodimensionati. Allo stesso tempo, il governo presenterà una “pianificazione ecologica” entro l’estate.

Gli oppositori di Macron hanno subito criticato il discorso del presidente.

“Su quale pianeta vive Emmanuel Macron?”, ha dichiarato in un’intervista a Lci il nuovo segretario generale del sindacato Cgt, Sophie Binet. La riforma rappresenta “due anni di vita […] per milioni di dipendenti” e non ha “alcuna urgenza economica”.

Secondo la Binet, i progetti del presidente non sono concreti e sono addirittura divisivi, in particolare rispetto alla riforma della formazione professionale e agli aiuti finanziari per chi non lavora o ha poche risorse.

“Le chiavi per porre fine alla crisi sono nelle mani del presidente”, ha detto Binet, il cui gruppo intersindacale ha chiesto un referendum, che però non ha avuto successo.

Di fronte alla “rabbia” espressa nelle strade, Macron ha dichiarato che “nessuno può rimanere sordo a questa richiesta di giustizia sociale e di rinnovamento della nostra vita democratica”.

Poiché il governo non ha in programma un rimpasto, Macron propone di fare una “prima valutazione” della sua proposta di tabella di marcia il 14 luglio.

Nel frattempo, dopo settimane di intensi viaggi per incontrare altri capi di Stato, a partire da questa settimana il presidente francese dovrebbe tornare ad incontrare i francesi in patria.

Per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e le “rivoluzioni tecnologiche”, Macron ha anche invitato i francesi ad essere “animati” dallo “spirito di responsabilità”.

(Davide Basso | EURACTIV.fr)