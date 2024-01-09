Macron nomina il 34enne Attal alla guida del governo, sarà il più giovane premier nella storia della Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato il 34enne Gabriel Attal come nuovo primo ministro, il più giovane nella storia della Francia.

Attal, che finora ha servito in qualità di ministro dell’Istruzione, sostituisce nell’incarico Elisabeth Borne che lunedì ha rassegnato le dimissioni a seguito dei disordini politici sulla controversa legge sull’immigrazione che rafforza la capacità del governo di trasferire i migranti al di fuori della Francia.

Secondo quanto riportano i media francesi, Macron, che era il presidente più giovane di sempre della Francia quando salì al potere nel 2017, lavorerà con Attal per nominare un nuovo governo nei prossimi giorni, anche se si prevede che alcuni ministri chiave manterranno i loro incarichi.

In un messaggio sul suo profilo X (ex Twitter), Macron ha affermato, rivolgendosi direttamente ad Attal, di poter “contare” sulla sua “energia” e sul suo “impegno per attuare il progetto di rilancio del governo.

Nel suo discorso di fine anno, Macron ha espresso l’auspicio di “far dimenticare il 2023”, sperando che il 2024 sia un “anno di determinazione, di scelta, di rigenerazione, di fierezza”. In particolare, Macron ha posto l’accento sulla scuola: “Dopo il riarmo economico bisognerà avviare il nostro riarmo civico”. Per il capo dell’Eliseo, un’altra tappa importante del 2024 saranno le elezioni europee di giugno, con una scelta fondamentale: portare avanti il progetto europeo oppure bloccarlo.

Attal, ex membro del Partito socialista francese, si è unito al movimento politico di Macron, Renaissance (nato nel 2026) ed è stato portavoce del governo dal 2020 al 2022, lavoro che lo ha reso molto noto al pubblico francese. È stato poi nominato ministro del Bilancio prima di essere nominato, a luglio, ministro dell’Istruzione, una delle posizioni più prestigiose nel governo francese.

Attal ha subito annunciato il divieto delle vesti lunghe nelle aule, entrato in vigore con il nuovo anno scolastico a settembre, affermando che gli indumenti indossati principalmente dai musulmani stanno mettendo alla prova la laicità nelle scuole.

Il neonominato primo ministro francese ha anche lanciato un piano per sperimentare le uniformi in alcune scuole pubbliche, come parte degli sforzi per spostare l’attenzione dai vestiti e ridurre il bullismo scolastico.

Attal ha recentemente raccontato in dettaglio alla televisione nazionale TF1 come ha subito episodi di bullismo alle scuole medie, comprese le molestie omofobe. Secondo quanto i sondaggi d’opinione francesi mostrano che era il ministro più popolare del governo Borne.

Le critiche dell’opposizione e dei sindacati della scuola

Diverse critiche alla nomina di Attal alla guida del governo sono state espresse dai membri dell’opposizione, secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Monde. In un comunicato stampa, il presidente dei repubblicani (LR), Eric Ciotti, promette “un’opposizione responsabile e rigorosa”del suo partito al nuovo governo che sarà guidato da Gabriel Attal.

In un messaggio su X, il presidente dei repubblicani al Senato, Bruno Retailleau, ha affermato che Attal verrà giudicato “dalle sue azioni”. “Sarà un buon primo ministro se riuscirà a portare avanti una buona politica per la Francia (…)”, ha aggiunto.

Secondo il leader del partito di sinistra la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, con la nomina di Attal “la funzione di primo ministro scompare”. “Il monarca presidenziale governa da solo con la sua corte”, ha affermato Mélenchon in un messaggio su X.

Perplessità sono state espresse anche dal sindacato nazionale dell’istruzione secondaria, secondo cui il breve passaggio di Attal al ministero dell’Istruzione, sarebbe stato solamente un modo per giungere al nuovo e ambito incarico di governo. In una dichiarazione su franceinfo¸ Sophie Vénétitay, segretaria generale del sindacato nazionale dell’istruzione secondaria (SNES-FSU), si chiede se l’attuale primo ministro non abbia “usato l’istruzione nazionale come trampolino di lancio”.

Come sottolinea il quotidiano Le Monde, Attal è rimasto alla guida del ministero dell’Istruzione solamente per cinque mesi e venti giorni. Si tratta della seconda permanenza più breve in questo incarico durante la Quinta Repubblica, dopo quella di Benoît Hamon nel 2014 (quattro mesi e 24 giorni).