Macron: L’aggressione della Russia all’Ucraina è il rischio globale più significativo

Il rischio più significativo per l’ordine globale è la guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Lo ha dichiarato martedì il Presidente francese Emmanuel Macron ai giornalisti in una storica conferenza stampa in grande stile a Parigi, affermando che “non possiamo permettere alla Russia di vincere”.

Durante il suo discorso, ha anche annunciato la consegna di un vasto arsenale di armi a Kyiv, inviando un messaggio forte a coloro che si divertono a osservare la stanchezza dell’UE per la guerra in Ucraina, unita al calo del sostegno da parte di alcuni settori.

Macron ha annunciato la consegna di 40 nuovi missili SCALP a lungo raggio, oltre a “centinaia di bombe” e a un nuovo lotto di cannoni CEASAR di fabbricazione francese.

Ha inoltre confermato che si recherà in Ucraina a febbraio per firmare un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza con l’Ucraina, che rispecchia l’accordo di iniziativa tra Regno Unito e Ucraina siglato pochi giorni fa.

I commenti fanno parte di una conferenza stampa su larga scala che Macron ha tenuto con centinaia di giornalisti, durante la quale ha voluto dare alla Francia “un senso da dove veniamo e dove stiamo andando”, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo governo.

Un mondo disfunzionale

Dando al suo discorso di due ore e mezza un forte tono conservatore, utilizzando persino parola per parola lo slogan della campagna elettorale del candidato presidenziale di estrema destra Eric Zemmour, “affinché la Francia resti la Francia” (“pour que la France reste la France”), ha elencato diverse azioni di alto livello per rafforzare l’autorità nelle scuole e liberalizzare ulteriormente le politiche del mercato del lavoro.

“C’è una linea d’azione chiara: dobbiamo liberare tutte le energie, proteggere i francesi e unire la nazione”, ha detto, all’interno di “un’UE più forte e più sovrana”.

Ha anche promesso di agire sul “corretto utilizzo degli schermi per i nostri figli” nelle scuole e nelle famiglie.

Sul piano internazionale, Macron ha invitato l’UE a essere “il terzo pilastro della stabilità” in un “mondo disfunzionale”.

Il possibile ritorno del presidente di estrema destra Donald Trump che incombe sulle elezioni statunitensi, l’intensificarsi dell’attacco della Russia all’Ucraina e la superpotenza economica cinese che piega e infrange le regole del commercio internazionale sono tutti segnali che indicano che l’UE deve fare un passo avanti a livello geopolitico.

“Lasciare che la Russia vinca la guerra significa accettare che le regole internazionali, come le definivamo una volta, sono finite”, ha proseguito. Per i Paesi vicini, “sarebbe una vita impossibile”.

“Il rischio più significativo ai miei occhi è la guerra di aggressione russa all’Ucraina”.

Allo stesso modo, solo un’UE geopolitica “capace di difendersi” può affrontare gli Stati Uniti anche sotto una presidenza Trump “senza dipendere da loro” per la propria sovranità, ha detto Emmanuel Macron.

“La prima priorità degli Stati Uniti è se stessi. La seconda è la Cina” – ed è ora che l’UE accetti questa nuova realtà, ha dichiarato Macron ai giornalisti.

L’estrema destra: “Non abituatevi”

Questa Europa sovrana e potente, ha affermato Macron, è anche una risposta pertinente all’aumento generale dell’euroscetticismo, dal momento che i sondaggi indicano che i partiti di estrema destra contrari all’UE dovrebbero crescere in tutta Europa, Francia compresa, alle elezioni di giugno.

“Sta accadendo qualcosa”, poiché i movimenti di estrema destra colpiscono l’intero continente “compresa la Germania, cosa che pensavamo fosse impossibile”.

Ma, ha detto Macron: “Non dobbiamo abituarci” o accogliere gli estremi come l’unica opzione politica ancora da esplorare e sperimentare.

“Il Rassemblement National, come i partiti di estrema destra in Europa, mira innanzitutto all’impoverimento collettivo”, accusando i leader dell’estrema destra di aver “rubato” all’estrema sinistra nella stesura delle loro politiche economiche, equiparando in definitiva le due estremità dello spettro.

Con gli Stati Uniti e la Cina come controparti, “la Francia in un’Europa indebolita è una buona cosa? È quello che vogliono vedere accadere”, ha avvertito.

Ha biasimato la generale riluttanza a combattere gli estremi “con i fatti e le esperienze reali” e ha deplorato “l’indebolimento del dibattito collettivo” in tutta l’UE.

“Agiamo, facciamo qualcosa, diamo una scossa e dimostriamo che il blocco centrale, che riunisce democratici, repubblicani ed ecologisti che credono nell’UE, può agire e cambiare la vita quotidiana delle persone”.

Qui l’articolo originale.

(Theo Bourgery-Gonse | Euractiv.fr)