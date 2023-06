Macron chiede reciprocità per l’accordo Ue-Mercosur

Intervenendo questo fine settimana al Salone internazionale dell’agricoltura a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato che non può esserci un accordo Ue-Mercosur senza le cosiddette “clausole di reciprocità”, che obbligherebbero i produttori di entrambe le parti del mondo a rispettare gli stessi standard ambientali e sanitari.

“Un accordo con i Paesi del continente latinoamericano non è possibile se non rispettano gli accordi di Parigi – come noi – e se non rispettano gli stessi vincoli ambientali e sanitari che noi imponiamo ai nostri produttori”, ha dichiarato Macron.

Per il presidente Macron l’accordo non potrebbe essere siglato senza “clausole di reciprocità”, ovvero senza prevedere che i prodotti commercializzati rispettino le stesse regole ambientali, sociali e societarie. Tuttavia, il Capo di stato francese non si è sbilanciato sulla loro modalità di implementazione.

Macron si è anche schierato contro coloro che “vogliono riprendere i negoziati”, come il presidente brasiliano Lula da Silva.

La posizione di Macron è stata accolta con favore da Marie-Pierre Vedrenne, europarlamentare francese del gruppo Renew e vicepresidente della Commissione per il commercio internazionale (Inta) del Parlamento europeo.

Per lei e per molti suoi colleghi l’accordo non è accettabile, nemmeno con una “dichiarazione aggiuntiva” contenente misure ambientali non vincolanti, come proposto dalla Commissione europea.

“Una semplice dichiarazione aggiuntiva [all’accordo] non sarebbe sufficiente”, ha dichiarato Vedrenne il 23 gennaio durante un’audizione del Commissario Ue per il Commercio Valdis Dombrovskis.

Nel frattempo, la Commissione europea dovrebbe presentare la sua “dichiarazione aggiuntiva” all’accordo questa settimana.

(Paul Messad | EURACTIV.fr)