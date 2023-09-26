Macron annuncia la strategia francese per l’azione sul clima e chiede più fondi UE

La Francia eliminerà totalmente il carbone entro il 2027, ha annunciato lunedì il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo di sperare in maggiori finanziamenti europei per il clima.

“L’Europa deve investire di più nella transizione ecologica. Non ci può essere una vera strategia europea di decarbonizzazione se c’è solo regolamentazione e nessun investimento”, ha dichiarato.

Da diversi mesi il governo sta preparando la strategia della Francia in questo settore. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra di circa il 5% all’anno per raggiungere l’obiettivo europeo del -55% di emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Macron ha invitato la Commissione europea ad effettuare maggiori investimenti nella transizione climatica.

La Francia ha già stanziato 40 miliardi di euro per l’azione climatica nel 2024. Si tratta di 7 miliardi di euro in più rispetto al 2023.

Questo budget sarà incluso nella legge finanziaria che sarà presentata al Consiglio dei ministri mercoledì, prima di essere discussa dal Parlamento francese.

Macron ha inoltre illustrato alcune misure emblematiche di prossima attuazione, come l’eliminazione totale del carbone in Francia “entro il 1° gennaio 2027”.

“È la priorità che abbiamo fissato per il Paese e che porteremo in Europa e nel resto del mondo”. Una sorta di “ecologia alla francese […] che non decide di riaprire le centrali a carbone” come la Germania, ha spiegato.

In realtà, la Francia ha due centrali a carbone ancora in funzione, una delle quali sarà riaperta nel 2022 per far fronte alla crisi energetica.

Il presidente francese ha anche fatto marcia indietro sull’eliminazione graduale delle caldaie a gas. “Abbiamo deciso […] di concentrarci invece su una politica di incentivazione” dell’installazione di pompe di calore, ha spiegato. Macron prevede di produrre un milione di pompe di calore in Francia entro il 2027.

Anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi i governi hanno fatto marcia indietro sul divieto di installare caldaie a gas, temendo disordini sociali.

Sui trasporti, Macron ha ribadito l’obiettivo di produrre un milione di auto elettriche in Francia entro il 2027. Per raggiungere questo obiettivo, il presidente intende rilanciare un “grande inventario delle risorse minerarie francesi”.

Parlando di industria, Macron ha spiegato che “a ottobre saremo in grado di annunciare veramente prezzi dell’elettricità compatibili con la competitività e che daranno visibilità sia alle famiglie che ai nostri clienti industriali”.

Macron non vuole “aspettare” la riforma del disegno del mercato elettrico dell’UE attualmente in fase di negoziazione “per garantire che […] i francesi non debbano pagare per l’elettricità che in Francia è altamente competitiva” grazie alle centrali nucleari.

Il calendario annunciato coincide con il prossimo Consiglio Energia dell’UE del 17 ottobre, particolarmente importante per il futuro del disegno del mercato elettrico dell’UE.

Per ora, la Francia continua a difendere l’integrazione degli impianti nucleari esistenti nel quadro del disegno di mercato, un punto di contesa con la Germania e i suoi alleati.

(Paul Messad| Euractiv.fr)

Leggi qui l’articolo originale.