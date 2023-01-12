L’Ungheria voterà contro l’adesione del Kosovo all’Ue e al Consiglio d’Europa, secondo la Serbia

L’Ungheria voterà contro l’ammissione del Kosovo a diverse organizzazioni europee e internazionali, come il Consiglio d’Europa e l’Ue. L’indiscrezione è stata diffusa dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dačić.

I commenti sono giunti al termine di un incontro tenutosi martedì a Budapest con il ministro presidente ungherese Viktor Orbán (a capo del governo), e il suo ministro degli Esteri Péter Szijjártó.

“L’ammissione prematura del Kosovo da parte di diverse organizzazioni europee può compromettere la ricerca della riconciliazione. Pertanto, se ci sarà una votazione sull’accettazione del Kosovo come membro del Consiglio d’Europa, il governo voterà no”, ha dichiarato Szijjarto dopo l’incontro, aggiungendo che l’Ungheria sostiene una soluzione pacifica attraverso il dialogo.

Il Kosovo ha presentato domanda di adesione all’Ue a dicembre e ha annunciato l’intenzione di fare lo stesso con il Consiglio d’Europa. Attualmente, anche Slovacchia, Cipro, Spagna, Romania e Grecia non riconoscono l’indipendenza del Kosovo dalla Serbia, dichiarata nel 2008.

Dacic ha affermato che la questione del Kosovo può essere risolta solo tramite delle concessioni.

Crediamo che la questione del Kosovo possa essere risolta solo con un compromesso e siamo molto sensibili al fatto che venga affrontata secondo la politica dei due pesi e due misure quando si tratta di integrità territoriale”, ha dichiarato Dačić.

“L’integrità territoriale è o non è un principio. Non si può essere a favore della conservazione dell’integrità territoriale in un caso e in altri dire il contrario”, ha aggiunto.

Secondo il ministro degli Esteri serbo ci sarebbero tre linee rosse di demarcazione, per la risoluzione della controversia.

La prima è il rispetto di tutti gli accordi firmati, cosa che entrambe le parti non hanno fatto finora. La seconda è il non riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo o dell’adesione all’Ue e la terza è la sicurezza dell’etnia serba in Kosovo.

“Se la KFOR non vuole farlo, se la polizia kosovara non vuole farlo, allora non portateci al punto che la polizia e l’esercito serbi devono garantire la sicurezza e la pace in Kosovo. È una cosa che non vogliamo”, ha detto.

Belgrado ha recentemente chiesto alla NATO di consentire l’invio di 1.000 militari e forze di sicurezza serbe nel Paese, ma ha ricevuto un rifiuto.

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi, la Serbia continua a chiedere la creazione dell’Associazione dei Comuni Serbi, una struttura che avrebbe poteri esecutivi – richiesta considerata inaccettabile dal primo ministro del Kosovo Albin Kurti e della Corte Costituzionale.

(Alice Taylor | Exit.al)