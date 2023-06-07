L’Ungheria cerca alternative al congelamento dei fondi UE

Martedì, il ministro ungherese dello Sviluppo Economico Márton Nagy ha dichiarato che gli investimenti diretti esteri (IDE) possono sostituire i fondi dell’UE e sono anche migliori, aggiungendo che il blocco dei prezzi non sarà revocato per ora e che l’inflazione scenderà a una sola cifra entro la fine del 2023.

In un’intervista rilasciata martedì a Világgazdaság, Nagy ha parlato dei vantaggi degli IDE rispetto ai fondi europei, come riporta Telex.hu, partner di EURACTIV.

“In termini di impatto, gli IDE sono migliori: il mercato distribuisce il capitale, non siamo noi a determinarlo, quindi sa esattamente cosa deve fare”, ha detto Nagy. Ha aggiunto che i fondi dell’UE sono una “fonte facilmente sostituibile” e non sono “dominanti” per l’economia del suo Paese.

Sebbene l’Ungheria sia uno dei maggiori beneficiari netti dei fondi UE, lo scorso dicembre la Commissione europea ha deciso di congelare quasi 22 miliardi di euro destinati a Budapest nell’ambito del bilancio UE 2021-2027 fino a quando non saranno state raggiunte le 27 “milestones” per il ripristino dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Altri 5,8 miliardi di euro di sovvenzioni dal programma di ripresa e resilienza dell’UE rimangono congelati a causa di preoccupazioni legate all’indipendenza del sistema giudiziario nazionale.

“L’economia ungherese dovrà affrontare la transizione verso un’esistenza senza finanziamenti europei”, ha dichiarato Nagy, insistendo sul fatto che l’Ungheria opererà senza fondi europei.

Nel corso dell’intervista sono state discusse anche le nuove regole introdotte di recente dal governo in materia di obbligazioni sovrane.

Secondo Nagy, il bilancio rimane rigido a causa dei costi degli interessi e il governo ha il compito di uscire rapidamente dalla trappola dei tassi d’interesse facendo scendere l’inflazione e rafforzando il mercato delle obbligazioni sovrane.

A suo avviso, le nuove regole sui bond sovrani non tassano i risparmi.

“Stiamo indirizzando la popolazione verso forme di risparmio in cui il denaro conserva il suo valore reale. C’è anche la questione dell’autofinanziamento come obiettivo strategico”, ha detto.

Rispondendo alle critiche dell’Associazione bancaria, Nagy non è d’accordo sul fatto che le recenti misure distorcano la concorrenza.

“Questo perché, attualmente, non esiste una concorrenza sui prezzi. Semplicemente non c’è nulla da distorcere. Il termine stesso di concorrenza sui prezzi non esiste”, ha sostenuto Nagy.

Alla domanda se quanto affermato potesse essere in contrasto con le raccomandazioni di politica economica dell’UE, Nagy ha risposto che non importa.

“È un bene che non ci dicano cosa fare qui. Trovo piuttosto divertente l’idea di eliminare il blocco dei prezzi, per il quale la Banca centrale ungherese sta facendo pressione”, ha dichiarato il ministro ungherese. Secondo lui, è discutibile il motivo per cui il blocco dei prezzi dovrebbe essere eliminato.

(Charles Szumski | EURACTIV.com con Telex.hu)