L’UE vuole riprendersi la scena sulle tecnologie green

Il Parlamento europeo e i governi nazionali si sono accordati per incrementare la produzione nazionale di tecnologie verdi, come i pannelli solari e le turbine eoliche, ma hanno ampliato l’elenco per includere l’energia nucleare e non hanno escluso i produttori cinesi dalla maggior parte dei sussidi pubblici.

Il “Net-Zero Industry Act” (NZIA) mira a stimolare la produzione nazionale di tecnologie verdi, alcune delle quali – come per i pannelli solari – sono prodotte principalmente dalla Cina, mentre in altre – come per le turbine eoliche – si teme una nuova concorrenza, soprattutto dall’Estremo Oriente.

“I tempi sono maturi perché l’Europa riprenda il comando sulla scena mondiale delle tecnologie pulite e costruisca un settore industriale competitivo, verde e capace di creare posti di lavoro”, ha dichiarato in un comunicato il ministro dell’Economia fiammingo Jo Brouns, che ha condotto i negoziati per conto della presidenza belga del Consiglio.

La Commissione europea voleva limitare la legge a otto tecnologie chiave, tra cui le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell’energia, le reti elettriche e la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS).

Tuttavia, il Parlamento europeo e il Consiglio volevano includere una serie più ampia di tecnologie e hanno ampliato il campo di applicazione per includere l’energia nucleare.

Si tratta di un “mix dei due mandati [Consiglio dell’UE e Parlamento]”, ha dichiarato a Euractiv Christophe Grudler, eurodeputato francese e relatore ombra di Renew.

“C’è un riferimento al nucleare, ma spetta agli Stati membri decidere in che misura farà parte del mix energetico”, ha dichiarato ai giornalisti Christian Ehler (PPE), capo negoziatore del Parlamento europeo, dopo la conclusione dell’accordo.

Gli ambientalisti, tuttavia, hanno criticato la decisione.

“Ampliare il campo di applicazione della legge sull’industria a zero emissioni, mentre gli investimenti pubblici sono limitati, rischia di dirottare il denaro dei contribuenti verso magici rimedi tecnologici futuri e di allontanare le tecnologie verdi chiave disponibili e comprovate di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi climatici dell’UE al 2030”, ha dichiarato Camille Maury, responsabile delle politiche del WWF, a proposito dell’inclusione dell’energia nucleare e della CCS (cattura e stoccaggio del carbonio).

Autorizzazione e distretti Net Zero

Ehler ha sottolineato le nuove disposizioni per accelerare le autorizzazioni per i siti di produzione di tecnologie pulite, che “stanno cambiando radicalmente la natura delle autorizzazioni in Europa”, con un approccio finale vicino a quello del Consiglio.

Il termine per il rilascio di un permesso di costruzione o di espansione per un progetto superiore a 1 GW o non misurabile in GW è di 18 mesi. Il limite massimo è di 12 mesi per i progetti più piccoli.

Per realizzare questi grandi progetti “il principio delle cosiddette valli a zero è stato convalidato anche prima della fine dei triloghi”, ha dichiarato a Euractiv una fonte parlamentare vicina ai triloghi.

Le valli di “accelerazione” del netto zero, come hanno concluso i negoziatori, sono state introdotte dal PE. Si tratta di “aree specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni, in particolare per accelerare l’attuazione di progetti di produzione con tecnologia a zero emissioni, compresi progetti strategici a zero emissioni o loro cluster e/o per testare tecnologie innovative a zero emissioni”. La parte della bozza dell’accordo Net Zero “acceleration” Valleys NZIA vista da Euractiv dice che:

“Gli obiettivi delle Valli saranno la creazione di cluster di attività industriali a zero netto e l’ulteriore razionalizzazione”.

Ambizione elevata, attuazione lasciata agli Stati membri

Il “benchmark indicativo”, l’obiettivo non vincolante di produrre in patria il 40% delle tecnologie pulite utilizzate in Europa entro il 2030, è stato mantenuto invariato dai negoziatori.

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà principalmente compito degli Stati membri, che dovranno modificare i loro programmi nazionali di sovvenzioni e appalti pubblici in base alla nuova legge.

Mentre il sostegno ai grandi progetti di energia rinnovabile, come i parchi eolici o solari, viene solitamente assegnato tramite aste in cui l’offerente più basso si aggiudica il sussidio, in futuro un terzo di queste aste dovrà includere criteri diversi dal prezzo.

In questo modo si rende vincolante una disposizione che finora era facoltativa, in quanto le rigide regole dell’UE per i sussidi nazionali, noti come “aiuti di Stato”, consentivano già fino al 30% di criteri diversi dal prezzo nelle aste per le energie rinnovabili.

Tali criteri possono essere “la sostenibilità ambientale, il contributo all’innovazione o l’integrazione dei sistemi energetici”, ha annunciato il Consiglio. Secondo gli esperti del settore, potrebbero essere concepiti in modo da avvantaggiare i produttori europei rispetto a quelli stranieri.

L’inclusione di criteri sulla “sostenibilità, in particolare, sembra avere senso per la promozione della produzione nazionale europea di tecnologie di transizione energetica”, ha raccomandato l’Agenzia tedesca per l’energia Dena in un rapporto su come promuovere le industrie verdi, aggiungendo che “i produttori locali hanno ancora un vantaggio rispetto ai concorrenti internazionali”.

Sono previste anche nuove regole per gli appalti pubblici, come i pannelli solari costruiti in cima agli edifici scolastici e i programmi di sostegno alle famiglie che acquistano pannelli solari, batterie o pompe di calore con il supporto dello Stato.

Finanziamenti

Per quanto riguarda i finanziamenti, la NZIA non è un testo sulle capacità di finanziamento. Tuttavia, il Parlamento ha voluto che venissero costruiti dei ponti.

Alla fine, ha ottenuto un considerando che sollevava la possibilità di assegnare i fondi ETS a progetti agevolati senza precisazioni su importi specifici o criteri per definire gli importi.

Un’altra possibilità esaminata è stata quella di utilizzare i fondi STEP. “Vogliamo un collegamento diretto tra NZIA e STEP”, ha dichiarato Ehler durante la conferenza stampa.

Come NZIA, “non siamo proprio nella stessa categoria, con le stesse ambizioni del piano IRA americano”, ha riconosciuto Ehler. “Il budget americano è incomparabilmente più alto del nostro, ma abbiamo comunque difeso bene il mercato europeo e l’idea europea”, ha concluso.

(Paul Messad e Jonathan Packoff | Euractiv.com)

