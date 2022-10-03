L’Ue trascura il rischio di dipendenza energetica dall’Azerbaigian

Mentre l’Ue parla di “libertà” dal gas russo per l’Europa centrale e orientale e per i Balcani, grazie all’aumento delle importazioni dall’Azerbaigian, gli scettici avvertono che ciò ha un costo: una maggiore dipendenza da un Paese impegnato in un conflitto e con una recente storia di tangenti e corruzione in Europa.

In occasione dell’inaugurazione dell’interconnettore del gas Grecia-Bulgaria, sabato scorso, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il collegamento, che vedrà un aumento delle forniture di gas azero a Sofia e alla regione, permetterà di essere liberi dalla Russia.

Venerdì scorso, in seguito alla proposta di Bulgaria, Romania, Ungheria e Slovacchia di trasportare più gas azero nell’Ue con i fondi dell’Unione, il Presidente dell’Azerbaigian e ‘Persona dell’anno 2012’ dell’Organised Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) ha dichiarato: “Sono certo che ciò consentirebbe non solo di far arrivare il gas azero in Bulgaria, ma anche in Europa in volumi maggiori e sosterrà la sicurezza energetica dell’intero continente europeo”.

Tuttavia, gli scettici avvertono dei rischi associati a una maggiore dipendenza da un Paese impegnato in un conflitto e a una recente storia di tangenti e corruzione in Europa.

Accordo poco chiaro, maggiore presenza dell’Azerbaigian

Attualmente, l’Azerbaigian fa transitare, attraverso il gasdotto Tanap, 16 miliardi di metri cubi all’anno per Turchia, Grecia, Bulgaria e Italia. Tuttavia, si sta progettando di auementare questa capacità a 20 miliardi di metri cubi. Allo stesso tempo, anche l’Ungheria, la Romania e la Slovacchia vogliono adattare le loro reti per far entrare il gas azero, con l’Ue che pagherà il conto. Ma non c’è dubbio che questo aumenterebbe significativamente l’influenza e il potere di Baku nella regione.

L’eurodeputata del Partito Pirata della Repubblica Ceca, Markéta Gregorová, è dubbiosa sul memorandum sulle importazioni di gas firmato tra l’Ue e l’Azerbaigian per aumentare le importazioni. Secondo Gregorová, l’Unione dovrebbe imparare dalla precedente esperienza con la Russia e non aumentare la propria dipendenza dalle dittature.

L’accordo prevede una cooperazione a lungo termine senza limiti di tempo e senza meccanismi di controllo, il che lo definisce “un pericoloso precedente”.

Inoltre, la politica che siede con i Verdi al Parlamento europeo ha affermato che la presenza di politici e ambasciatori azeri a Bruxelles e Strasburgo si è “certamente intensificata nelle ultime settimane”.

In un incontro con loro, ha detto di discutere della recente escalation con l’Armenia: “Con mio grande stupore, hanno voluto iniziare a parlare di gas e di rafforzare la cooperazione”.

“Ho detto loro chiaramente che finché versano sangue, non mi interessa quali memorandum di cooperazione firmino con la Commissione. Non saranno accettati automaticamente dal Parlamento”, ha dichiarato a Euractiv a proposito del conflitto in corso con l’Armenia.

Al momento della pubblicazione, la Commissione europea non ha risposto alla richiesta di EURACTIV.cz di commenti sulla mancanza di meccanismi di controllo nell’accordo con il Paese caucasico meridionale.

All’inizio dell’estate, quando è stato chiesto se l’Ue avesse un meccanismo specifico per garantire che l’aumento del flusso di denaro verso l’Azerbaigian non venisse utilizzato per conflitti o violazioni dei diritti umani, un funzionario dell’Unione ha risposto che “l’Europa non esercita alcun controllo sulla spesa delle entrate commerciali del Paese terzo derivanti da legittime operazioni commerciali di petrolio e gas con gli Stati membri”.

Fidanka McGrath, responsabile dell’area strategica di Bankwatch, ha dichiarato a Euractiv: “Ci si deve interrogare sulla saggezza della Commissione europea e dei governi dell’Ue quando sostituiscono la loro dipendenza dal regime oppressivo e bellicoso di Vladimir Putin con una crescente dipendenza dall’autoritario e bellicoso Azerbaigian”.

L’organizzazione ha anche osservato che il gas azero non è una vera alternativa al gas russo a causa dei legami con la Lukoil, che estrae gas nel Paese e ha diversi interessi nel settore.

Storia della corruzione

Si è parlato molto delle questioni relative ai diritti umani presenti in Azerbaigian, ma si è parlato poco del rischio di corruzione, non solo nel Paese ma anche nell’Ue.

Nel 2017, la Commissione europea ha approvato un accordo tra Malta e l’Azerbaigian che avrebbe visto i contribuenti maltesi perdere decine di milioni di euro ogni anno, secondo una tranche di documenti trapelati e forniti alla giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, poi assassinata prima che potesse pubblicarli.

L’accordo, del valore di oltre 1 miliardo di euro, prevede che Malta importi gas dalla compagnia statale azera Socar per i prossimi dieci anni, a un costo doppio rispetto a quello di mercato. La compagnia in questione acquisterebbe il gas da Shell per 113 milioni di dollari prima di venderlo al consorzio Electrogas (che comprende anche Socar) per 153 milioni di dollari, con un profitto di 40 milioni di dollari. Il consorzio Electrogas lo venderebbe poi a Enemalta, che rifornisce le famiglie e le imprese del piccolo Stato membro dell’Ue.

Il consorzio Electrogas comprende una società di proprietà di Yorgen Fenech, attualmente sotto processo per aver ordinato l’assassinio di Caruana Galizia nel 2017. Inoltre, la polizia maltese e il figlio della giornalista, Matthew, ritengono che il movente del suo assassinio sia legato alle sue indagini sulla centrale elettrica e sull’accordo.

Quest’ultimo è stato concluso nel 2014, quando Socar non aveva alcuna esperienza nella produzione o nel commercio di Gnl (gas naturale liquefatto), ed è stato successivamente criticato dal National Audit Office maltese per irregolarità, rischi significativi e mancanza di controlli su frode, corruzione e concussione.

Il ‘sinistro’ accordo sul gas azero è stato condannato anche da una valutazione del Consiglio d’Europa (CoE) redatta dal relatore speciale Pieter Omtzigt, che ha indagato sull’omicidio di Caruana Galizia. Il suo rapporto ha osservato che “i fatti hanno dato origine a diffusi sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro” e che i funzionari governativi sono stati “strumentali” nell’organizzare il profitto illegale di alcune parti dall’accordo.

Alla notizia dell’accordo Ue-Azeri, la Fondazione Daphne Caruana Galizia ha dichiarato alla piattaforma di notizie online ‘The Shift News’: “La decisione dell’Ue di sanzionare la Russia e poi firmare un accordo con un altro Stato gestito da un cleptocrate è discutibile, poiché sostituisce in parte la dipendenza energetica da uno Stato cleptocratico con una dipendenza a lungo termine da un altro”.

Anche la Presidente maltese del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aveva dichiarato in precedenza al sito web di notizie ‘Lovin Malta’, che l’Ue dovrebbe stare alla larga dai regimi autocratici quando cerca partner per il gas.

Corruzione azera di politici dell’Ue

Ma la storia della corruzione dell’Azerbaigian negli accordi sul gas dell’Ue deve essere analizzata anche attraverso il contesto dell’indagine del 2017, “Azerbaijani Laundromat”. L’Occrp, in collaborazione con molti media europei, ha rivelato che tra il 2012 e il 2014 il governo di Baku ha utilizzato quasi 3 miliardi di dollari per ripulire la propria reputazione e ottenere sostegno in Europa.

I politici che risultano essere stati corrotti dallo schema coinvolgono quelli di Germania, Slovenia, Bulgaria, Belgio, Italia, Danimarca, Estonia, Ungheria, Regno Unito, figure dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e, presumibilmente, dell’Unesco. Il denaro è stato destinato anche a star dello sport, giornalisti, musicisti e magnati dei media.

Nel 2017, l’Onu Bankwatch ha condannato l’Ue per i suoi crescenti legami commerciali con Baku in relazione allo scandalo. In particolare, ha sottolineato il ‘Corridoio meridionale del gas’, un progetto congiunto che ha visto una somma record di denaro dell’Ue prestato, con Socar come azionista chiave.

Il Corridoio meridionale del gas, che consiste nel giacimento di gas del Caspio Shah Deniz 2 dell’Azerbaigian, ha trasportato il gas in Europa prima attraverso il gasdotto del Caucaso Meridionale, poi attraverso il Trans-Anatolico (Tanap) e in Grecia attraverso il Trans-Adriatico (Tap). Il sistema di gasdotti è diventato pienamente operativo il 31 dicembre 2020.

Il progetto è considerato un elemento chiave per ridurre le forniture russe alla regione, che saranno sostituite da gasdotti azeri e da gas naturale liquefatto attraverso terminali in Turchia e Grecia.

Dal 1° ottobre, Bulgaria e Grecia hanno avviato le operazioni di un nuovo collegamento di gas tra i due Paesi con una capacità di 3 miliardi di metri cubi, un terzo dei quali è costituito da gas azero. Attraverso i connettori della regione, anche la Romania e la Grecia stanno cercando di aumentare le importazioni. Allo stesso tempo, anche l’Albania e la Macedonia settentrionale sono interessate, il che significa che potrebbero presto diventare clienti di Baku.

Sebbene molti Paesi fornitori di gas abbiano una storia preoccupante in termini di diritti umani, pochi hanno una fedina penale così lunga, tra cui i recenti casi di corruzione miliardaria e lobbismo illegale di politici dell’Ue e lo scandalo di corruzione in uno Stato membro legato all’omicidio di un giornalista.

“La necessità di tenere l’Europa al caldo quest’inverno è grande, ma il costo di questa operazione in relazione al rischio di corruzione e ai valori fondamentali dell’Unione Europea – avvertono gli osservatori – continua a crescere”.