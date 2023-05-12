L’UE propone di ricalibrare la strategia per la Cina

Secondo un documento interno visionato da EURACTIV, di fronte alla necessità di ridurre i rischi nei rapporti con la Cina, l’UE punterebbe ad adottare una visione più “lucida”, per concentrarsi su valori, sicurezza economica e strategica.

Il documento, preparato dal capo diplomatico dell’UE Josep Borrell e dal servizio diplomatico del blocco (SEAE), precede la riunione dei ministri degli Esteri dell’UE che si terrà venerdì (12 maggio) a Stoccolma e che discuterà l’approccio da adottare nei confronti della Cina.

Intitolato “Reshaping Our Relationship With China, Engaging With China, Competing With China”, esprime un chiaro sostegno alla nuova strategia di “de-risking”, invocata negli ultimi mesi da alti funzionari dell’UE, preferendolo al “de-coupling” delle relazioni.

Agli Stati membri dell’UE viene inoltre chiesto di cogliere “una finestra di opportunità” per ridurre il rischio di una crescente influenza della Cina sulle questioni economiche e di sicurezza.

Mentre gli Stati Uniti hanno adottato una posizione più aggressiva nei confronti di Pechino, i leader europei non hanno ancora concordato un approccio unitario.

Rapporti chiari, ma non conflittuali

L’UE deve adottare un approccio “chiaro” ma “non conflittuale” nei confronti di una Cina che cerca di “costruire un nuovo ordine mondiale”, si legge nel documento dell’UE, datato e inviato alle capitali degli Stati membri giovedì (11 maggio).

Negli ultimi mesi, alcuni Stati membri dell’UE hanno chiesto una revisione completa della strategia del 2019 nei confronti del gigante asiatico, mentre altri rimangono cauti e i funzionari dell’UE mettono in guardia da una revisione profonda.

Il documento dell’UE ribadisce la strategia dell’UE di trattare la Cina contemporaneamente come partner, concorrente e rivale sistemico, ma afferma che l’equilibrio di questi approcci sarà condizionato da come la Cina risponderà all’impegno dell’Europa.

In una lettera separata di accompagnamento inviata ai ministri degli Esteri del blocco, Borrell ha delineato tre nuovi assi che definiranno le future relazioni dell’UE con Pechino: valori, sicurezza economica e sicurezza strategica, sottolineando in particolare l’Ucraina e Taiwan.

I baltici chiedono un dibattito nell’UE dopo che l’inviato cinese ha messo in discussione la sovranità dei Paesi post-sovietici.

L’ira dell’Europa orientale e dell’Ucraina dovrebbe sfociare in una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE lunedì (24 aprile), dopo che l’ambasciatore cinese in Francia ha ricevuto un rimprovero per aver messo in discussione la sovranità dei Paesi post-sovietici.

Gli Stati membri dell’UE sono invitati ad attenersi alla designazione “anche se la ponderazione tra questi diversi elementi può variare a seconda del comportamento della Cina”.

“È ovvio”, si legge nel documento, “che negli ultimi anni l’aspetto della rivalità è diventato più importante”.

Secondo il documento, l’aggiornamento della politica era necessario a causa dell’aumento del “nazionalismo e dell’ideologia” sotto la guida del leader cinese Xi Jinping, nonché dell’accresciuta rivalità tra Stati Uniti e Cina e del rafforzamento del ruolo di Pechino nelle “questioni regionali e globali”.

“La Cina e l’Europa non possono diventare più estranee l’una all’altra (…) Altrimenti, c’è il rischio che le incomprensioni crescano e si estendano ad altre aree”, si legge nel documento.

“La rivalità sistemica può essere presente in quasi tutte le aree di impegno. Ma questo non deve dissuadere l’UE dal mantenere aperti i canali di comunicazione e dal cercare una cooperazione costruttiva con la Cina”, aggiunge.

De-risking, Taiwan e Ucraina

Il documento afferma che “il de-risking può garantire la prevedibilità e la trasparenza delle nostre relazioni economiche e commerciali, promuovendo al contempo un approccio sicuro e basato sulle regole”.

Il documento arriva mentre i Paesi del G7 intendono inviare un segnale alla Cina questo mese annunciando uno sforzo congiunto per contrastare la “coercizione economica”, ma faticano a trovare un accordo su misure tangibili.

Secondo il documento, l’UE ha un “interesse fondamentale a coinvolgere la Cina – e gli Stati Uniti – nel mantenimento dello status quo e nella riduzione delle tensioni” nello Stretto di Taiwan.

Il documento mette in dubbio la “posizione fermamente filo-russa della Cina, in particolare omettendo qualsiasi riferimento alla necessità di un ritiro delle truppe russe dall’Ucraina”, che vede confermata in un piano di pace in 12 punti diffuso da Pechino a febbraio.

L’UE studia come allontanare quattro partner chiave da Russia e Cina

Brasile, Cile, Nigeria e Kazakistan sono quattro “Paesi prioritari” che l’UE intende tenere vicini nei suoi sforzi per affrontare la Russia e contenere la Cina, secondo una nota interna visionata da EURACTIV.

Il documento aggiunge che i Paesi membri dell’UE dovrebbero avvertire Pechino di astenersi dal sostenere la Russia, anche aggirando le sanzioni.

Tuttavia, Borrell, nella sua lettera separata agli Stati membri, analizza che qualunque cosa accada in Ucraina, l’ascesa della Cina non sarà realmente ostacolata.

Invece di interrompere i contatti con la Cina, il servizio diplomatico dell’UE esorta i membri a mantenere Pechino impegnata.

Laddove possibile, si dovrebbe cercare la cooperazione, che può “rompere il crescente isolamento autoindotto della leadership cinese, ma soprattutto dovrebbe far progredire gli interessi fondamentali dell’UE”.

[A cura di Alice Taylor]