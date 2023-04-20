L’Ue nomina un’esperta di allargamento come ambasciatrice in Ucraina

L’attuale vicedirettrice generale della Commissione europea per i negoziati sull’allargamento, Katarina Mathernová, diventerà la nuova ambasciatrice dell’Ue a Kyiv, come trapelato da una nota interna sulle nomine del servizio diplomatico dell’Ue (Seae), visionata da Euractiv.

Mathernová si è occupata di portare avanti le politiche di vicinato e di allargamento dell’Ue, tanto da aver già lavorato con le autorità ucraine.

Secondo i funzionari dell’Ue, la mossa è un ulteriore segnale di sostegno agli sforzi dell’Ucraina per l’ingresso nell’Ue, mentre continua a difendersi dall’aggressione russa.

La Commissione Ue dovrebbe pubblicare la sua valutazione sui progressi dell’Ucraina nel corso dell’anno, presentando prima oralmente in primavera le sue conclusioni e poi formalmente il pacchetto per l’allargamento in autunno.

Se le relazioni segnassero progressi positivi, alcuni funzionari e diplomatici dell’Ue ritengono che l’UE potrebbe avviare le discussioni sull’apertura dei colloqui di adesione entro la fine dell’anno, come richiesto dall’Ucraina.

Recentemente, il cosiddetto Gruppo di sostegno all’Ucraina della Commissione europea è stato trasformato in un’intera nuova direzione dedicata al Paese, incentrata sulla ricostruzione e sull’adesione.

La nuova direzione sarà collocata all’interno della Direzione Generale Near della Commissione Ue, responsabile della politica dell’Unione in materia di allargamento e vicinato orientale e meridionale.

“La nomina di Mathernová potrebbe spingere gli interessi europei in Ucraina e allo stesso tempo offrire tutto il supporto tecnico e le competenze di cui Kyiv ha bisogno per progredire nell’adesione”, ha dichiarato un funzionario dell’Ue a EURACTIV.

L’attuale ambasciatore dell’UE a Kyiv, il diplomatico estone Matti Maasikas, è in carica dal 2019.

La nomina di Mathernová fa parte di una rotazione regolare delle cariche diplomatiche dell’Ue nel mondo.

Secondo la prassi standard dell’Ue, i diplomatici del Seae ruotano ogni quattro anni e sono nominati dal Consiglio e della Commissione, su proposta dell’alto rappresentante dell’Ue.

I nuovi ambasciatori normalmente entrano in carica a settembre.

Nomine chiave negli Stati Uniti

Un’altra nomina chiave per il blocco è quella di Jovita Neliupšienė, vice ministra degli Esteri della Lituania ed ex ambasciatrice presso l’Ue, che è stata designata come nuova ambasciatrice negli Stati Uniti.

Responsabile degli affari dell’Ue nel suo ruolo attuale ed esperta di sanzioni, Neliupšienė è stata un’accanita sostenitrice dell’Ucraina.

Secondo la nota interna, l’attuale ambasciatore dell’Ue a Washington, Stavros Lambrinidis, sarà trasferito a New York, diventando l’ambasciatore dell’Ue presso le Nazioni Unite.

Le relazioni tra l’Ue e gli Stati Uniti sono state tese negli ultimi mesi a seguito della legge protezionistica sulla riduzione dell’inflazione dell’amministrazione Biden, ma saranno sempre più importanti in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.

Tra le altre nomine di rilievo, Nicola Orlando, diplomatico italiano, assumerà l’incarico di ambasciatore dell’Ue in Libia, in un momento in cui il governo di Giorgio Meloni a Roma sta cercando di intensificare la cooperazione sul controllo dell’immigrazione con lo Stato nordafricano.

Altrove, Javier Nino Pérez assumerà l’incarico strategicamente importante di ambasciatore presso l’Unione africana, che negli ultimi anni è emersa come il principale partner dell’Ue nello sviluppo delle relazioni Ue-Africa. Perez è attualmente direttore del Seae per le Americhe.