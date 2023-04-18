L’UE fatica a contenere le spinte centrifughe sul grano ucraino

I tentativi dell’UE di mediare sul divieto di importazione di grano ucraino in Polonia, Ungheria e successivamente in Slovacchia sono caduti nel vuoto, mentre la Bulgaria valuta l’introduzione di un divieto simile.

L’Ungheria è nota per le sue simpatie nei confronti della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina e per la sua esitazione a tagliare i legami in vari settori; un’opinione, questa, parecchio condivisa dalla Bulgaria.

In Slovacchia, a lungo uno dei Paesi più filorussi dell’UE, insieme alla Bulgaria, i sondaggi d’opinione mostrano che la maggior parte degli slovacchi e la stragrande maggioranza degli elettori dello Smer-Sd dell’ex primo ministro Robert Fico vogliono che la Russia vinca la guerra.

Pur fornendo assistenza alla vicina Ucraina, la Polonia è invischiata in una disputa sullo stato di diritto con la Commissione. Varsavia ha violato lo stato di diritto dell’UE per anni e il suo Pnrr è stato bloccato a causa della resistenza al rispetto delle regole UE.

Allo stesso modo, l’Ungheria – che svolge il ruolo di “pecora nera” – dovrà difendersi da un’azione legale collettiva da parte di 15 membri dell’UE, che l’hanno citata in giudizio per la legge anti-LGBT. Inoltre, è fortemente criticata per la sua evidente posizione filo-russa.

Sebbene l’origine della controversia risieda nel basso costo del grano ucraino e nel suo impatto sugli agricoltori locali, probabilmente giocano un ruolo anche le relazioni con la Russia e la Commissione.

Lunedì Bruxelles ha annunciato che sta valutando un ulteriore pacchetto di sostegno per aiutare gli agricoltori dell’UE colpiti dall’afflusso di prodotti agricoli ucraini. Inoltre, i governi possono aumentare il sostegno con fondi provenienti dai bilanci statali, come ha dichiarato il ministero dell’Agricoltura polacco. Secondo Bruxelles, il massimo sostegno possibile è di 112,6 milioni di euro.

Si sono svolti lunedì anche colloqui tra Varsavia e Kyiv per affrontare la possibilità di riaprire il transito di cibo e cereali, ma finora non si è concluso nulla.

La Polonia ha dichiarato che continuerà a vietare le importazioni di grano e di altri prodotti alimentari, tra cui frutta, verdura e pollame, dall’Ucraina. L’Ungheria e la Slovacchia hanno già seguito l’esempio e la Bulgaria sta attualmente valutando un passo simile.

Nel frattempo, il tema dell’aumento delle importazioni dall’Ucraina sarà incluso nell’agenda dei ministri dell’Agricoltura dell’UE il 25 aprile.

A causa del blocco dei porti, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il grano ucraino ha iniziato a essere trasportato via terra attraverso la Polonia e altri Paesi tramite le cosiddette “Solidarity Lanes”. Grandi quantità di grano ucraino, più economico e a volte meno qualitativo, sono rimaste negli Stati dell’Europa centrale, tra cui Polonia, Romania, Ungheria e Bulgaria, colpendo i prezzi e le vendite degli agricoltori locali, molti dei quali hanno subito un notevole calo del loro reddito.

“I colloqui sono in corso. C’è un ostacolo: noi, la Polonia, dobbiamo essere sicuri al 100% che i prodotti che entrano in Polonia non vi rimarranno. Questo è ciò che abbiamo promesso agli agricoltori polacchi e dobbiamo elaborare meccanismi appropriati”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Robert Telus durante un incontro con la stampa, come riportato dall’Agenzia di stampa polacca (Pap).

In Polonia, le perturbazioni del mercato hanno scatenato massicce proteste da parte degli agricoltori, costringendo il governo a licenziare l’ormai ex ministro dell’Agricoltura Henryk Kowalczyk, che secondo gli agricoltori avrebbe a lungo trascurato la questione e li avrebbe addirittura ingannati promettendo un aumento dei prezzi del grano.

Lunedì Telus, il successore di Kowalczyk, ha assicurato che nessun prodotto soggetto al divieto stava arrivando in Polonia. “Sono stato informato dai servizi che da quando la risoluzione (che introduce il divieto) è stata stampata sabato alle 20:00 circa, nessuno di questi prodotti entra più in Polonia”, ha dichiarato.

Allo stesso tempo, il presidente Andrzej Duda ritiene che l’interesse degli agricoltori polacchi debba venire prima di tutto e quindi accetta la decisione del governo di vietare l’importazione di alcuni prodotti alimentari ucraini, come ha dichiarato l’assistente presidenziale Marcin Przydacz all’emittente statale Tvp.

“Gli agricoltori polacchi devono essere protetti e le attività che il governo sta intraprendendo, gli annunci di divieto di transito, così come i sussidi e la rimozione del grano in eccesso dal mercato, vengono accolti con favore”.

A marzo, la Commissione ha annunciato che avrebbe stanziato 56,3 milioni di euro dalla riserva di crisi dell’UE per Polonia, Bulgaria e Romania, affinché i governi distribuissero questo denaro tra gli agricoltori più colpiti dall’afflusso di grano ucraino. Nell’ambito di questo programma, 29,5 milioni di euro saranno assegnati alla Polonia.

La portavoce della Commissione, Arianna Podesta, ha dichiarato domenica a Pap che la Commissione è in costante contatto con i governi di Polonia e Ungheria, rispetto al divieto di importazione degli alimenti ucraini.

Podesta ha insistito sul fatto che le decisioni di politica commerciale sono di esclusiva competenza dell’UE e che non sono ammessi progetti unilaterali. Anche nella difficile situazione attuale, è fondamentale coordinare tutte le decisioni con le autorità dell’UE, ha aggiunto Podesta.

All’inizio della giornata, la Commissione ha criticato i passi compiuti da Varsavia e Budapest e ha definito le loro azioni “inaccettabili”, aggiungendo che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell’UE.

Sofia critica la Commissione europea

Nel frattempo, la Bulgaria ha dato la colpa alla Commissione europea per l’attuale situazione di stallo.

“L’importazione di grano, girasole e latte secco dall’Ucraina è attualmente sospesa in alcuni Paesi, e noi insistiamo per una distribuzione equa in tutta l’Unione europea”, ha dichiarato a bTv il ministro dell’Agricoltura Yavor Geshev, precisando che la Bulgaria può anche limitare l’importazione di grano dall’Ucraina, come hanno fatto Polonia e Ungheria.

Tuttavia, la Bulgaria ha già chiesto alla Commissione europea di decidere sulla questione nel settembre 2022.

“Sono già sei mesi che aspettiamo che la Commissione europea decida – la questione è stata sollevata ai massimi livelli. Cosa dobbiamo fare? Lasciare che gli agricoltori bulgari vadano in bancarotta?”, ha commentato Gechev.

Ma il ministro si è detto deluso dal portavoce della Commissione, soprattutto perché ha definito la politica commerciale dell’UE una competenza esclusiva dell’Unione.

Secondo le stime, i produttori bulgari, che sono andati ripetutamente a protestare, stanno perdendo 800-900 milioni di leva (400-450 milioni di euro), ha sottolineato Gechev.

Gechev fa parte dell’amministrazione del presidente Rumen Radev, che allo stesso tempo promette ai cittadini bulgari di combattere l’enorme inflazione alimentare, che ha raggiunto il 50%, e vuole anche limitare l’importazione competitiva di grano dall’Ucraina. Finora, le sei formazioni politiche entrate nel nuovo Parlamento non hanno preso posizione sulla questione.

Radev è noto per la sua posizione filo-russa

Poco prima delle elezioni parlamentari del 2 aprile, i produttori bulgari di grano hanno inscenato tre giorni di proteste per chiedere il divieto di importazione dall’Ucraina. Gechev ha sostenuto con entusiasmo la loro protesta ed è persino salito su uno dei trattori che hanno bloccato il traffico sul ponte del Danubio tra Bulgaria e Romania.

Per aver permesso il passaggio di grano e prodotti alimentari ucraini sul proprio territorio, la Bulgaria ha ricevuto un risarcimento di 16 milioni di euro.

Il Paese ha chiesto un ulteriore risarcimento di 100 milioni di leva (51 milioni di euro), anche se i produttori bulgari di grano ricevono centinaia di milioni di euro di sussidi diretti dall’UE per le terre che coltivano.

La Repubblica Ceca non ha intenzione di vietare le importazioni di grano ucraino

Da parte sua, il ministro dell’Agricoltura ceco Zdeněk Nekula (KDU-CČSL, PPE) ha annunciato lunedì che Praga non ha attualmente intenzione di vietare le importazioni di grano e altri prodotti agricoli dall’Ucraina.

Nekula ha sottolineato che i divieti introdotti negli ultimi giorni da Polonia, Ungheria e Slovacchia sono contrari alle regole del mercato unico dell’UE e dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc).

Il ministro ceco ha inoltre sottolineato che i Paesi dell’UE dovrebbero contribuire il più possibile all’esportazione dei prodotti agricoli ucraini verso i Paesi extra-UE.

“I divieti unilaterali dei singoli Paesi non risolveranno nulla. Dobbiamo trovare un accordo in tutta l’UE sulle regole per il transito dei prodotti agricoli dall’Ucraina ai porti europei e per far sì che la produzione continui ad essere destinata ai Paesi extra-UE che dipendono dalla produzione ucraina”, ha aggiunto il ministro ceco.

(Aleksandra Krzysztoszek | EURACTIV.pl, Krassen Nikolov | EURACTIV.bg, Aneta Zachová | EURACTIV.cz)