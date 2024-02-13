UE e Regno Unito tornano a collaborare sul programma di ricerca Horizon

Lunedì (12 febbraio) i responsabili scientifici dell’UE e del Regno Unito hanno lanciato un bando per attirare gli scienziati nel programma di ricerca europeo Horizon da 95,5 miliardi di euro, dopo gli avvertimenti sui costi elevati e la burocrazia in Gran Bretagna.

Il Regno Unito ha abbandonato il programma Horizon Europe quando ha lasciato l’UE nel 2020.

Dopo anni di incertezza, in cui ai ricercatori britannici è stato impedito di partecipare pienamente al programma a causa dei mancati accordi politici, il Regno Unito è rientrato nel programma a gennaio.

Nel corso di un incontro tenutosi lunedì a Londra, i leader britannici del settore scientifico, imprenditoriale e della ricerca sono stati esortati a “cogliere l’opportunità” dei finanziamenti di Horizon Europe, nonostante le preoccupazioni relative ai costi e ai visti per gli scienziati europei che desiderano lavorare nel Regno Unito.

“Ci sono state alcune preoccupazioni sollevate dai ricercatori, anche in relazione al costo delle tasse, dei supplementi per l’assistenza sanitaria, degli stipendi”, ha detto la commissaria europeo per la Ricerca e l’Innovazione, Illiana Ivanova, in una conferenza stampa dopo l’incontro.

“Non vorrei concentrarmi su quella che potrebbe essere una potenziale divisione”, ha aggiunto.

UK's association to #HorizonEU is a win-win & symbol of the renaissance of 🇪🇺🇬🇧 relationship.

L’anno scorso ci si aspettava che la Gran Bretagna rientrasse in Horizon, che si occupa di questioni come il cambiamento climatico e la ricerca medica, dopo aver raggiunto un accordo con l’UE sul flusso di merci tra il Regno Unito e l’Irlanda del Nord.

Il primo ministro Rishi Sunak, tuttavia, ha ritardato l’adesione al programma per poter ottenere un accordo migliore sui contributi al bilancio.

Horizon Europe ha un budget di 95,5 miliardi di euro e il Regno Unito dovrebbe contribuire in media con circa 2,43 miliardi di euro all’anno.

Lunedì scorso, la Ivanova ha dichiarato che la Gran Bretagna dovrebbe alleggerire le procedure di rilascio dei visti, altrimenti rischierebbe di perdere tutti i benefici di Horizon.

“Stiamo incontrando alcune difficoltà con i ricercatori europei che si recano nel Regno Unito a causa di alcuni problemi di visto e anche di costi più elevati che solleverò con la parte britannica”, ha dichiarato al Financial Times.

Ma la ministra britannica della Scienza Michelle Donelan ha negato che il Regno Unito stia affrontando difficoltà nel reclutare partecipanti.

Ha detto che “il messaggio chiave” di scienziati, innovatori e imprese è che “l’associazione” con il progetto sosterrà i loro interessi e favorirà la crescita economica e lo sviluppo della Gran Bretagna.

“Sentirete parlare in prima persona di persone che hanno scelto attivamente di stabilirsi qui per tutti i vantaggi che abbiamo”, ha dichiarato durante la conferenza stampa.

Ha dichiarato che il Regno Unito prenderà in considerazione la possibilità di collaborare ad altri progetti con l’UE “caso per caso”.

“I cittadini britannici hanno votato per uscire dall’Unione europea per avere più controllo e voce in capitolo sul loro processo decisionale”, ha dichiarato.

“Naturalmente questo significa che su ognuno di questi diversi aspetti, i meriti e gli argomenti dovranno essere rivisti ed esaminati”.

Quando si è trattato di Horizon, tuttavia, il rientro è stato “un po’ scontato”, ha aggiunto, affermando che la Gran Bretagna si è presa il tempo necessario per rientrare nel progetto in modo da ottenere un valore per i contribuenti.

“Per questo abbiamo continuato a negoziare per ottenere un accordo che funzionasse”, ha detto.

