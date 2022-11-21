L’Ue deve offrire un’alternativa a Russia e Cina, afferma Borrell

“L’Ue deve evitare di creare nuove ‘dipendenze’ e offrire un’alternativa ai Paesi partner mentre ridisegna il suo approccio diplomatico dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha dichiarato l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell a Euractiv.

“Non stiamo cercando di soppiantare altri partenariati e non siamo certamente interessati a creare nuove dipendenze”, ha detto Borrell quando gli è stato chiesto se vede il rischio che gli europei possano ripetere gli errori commessi con la Russia e con la Cina.

L’Ue deve “smettere di concentrare le forniture di materie prime e beni su un unico fornitore – questa è la lezione che penso abbiamo imparato da questa crisi del gas”, ha detto.

“Avremo sempre delle dipendenze – non possiamo passare da un giorno all’altro da mercati aperti a mercati chiusi, ma abbiamo bisogno di un approccio equilibrato”, ha detto, aggiungendo che “dobbiamo imparare ad adattarci”.

“Dovremmo guardare alla rapidità con cui l’Europa si sta adattando e alla rapidità con cui siamo passati dal 40% al 7% di dipendenza dal gas russo”, ha detto, riconoscendo che ciò è possibile anche perché alcuni Paesi consumano meno a causa dei blocchi Covid, come la Cina.

Occhi puntati sull’Asia centrale

“Gli asiatici centrali vogliono avere un rapporto con l’Europa che possa bilanciare gli altri attori, ma se non facciamo nulla, sicuramente gli altri avranno più influenza di noi”, ha detto Borrell a Euractiv a margine della ministeriale Ue-Asia Centrale a Samarcanda, in Uzbekistan.

Considerata a lungo parte della sfera d’influenza della Russia, la guerra in Ucraina ha indotto i governi dell’Asia centrale a cambiare posizione, prendendo leggermente le distanze da Mosca e cercando cooperazione altrove.

“Un anno fa, siamo stati invitati a un vertice sulla connettività nel Sud-Est asiatico con le nostre controparti russe e cinesi, che erano sorprese della presenza dell’Ue”, ha dichiarato Borrell.

“Ma la conferenza di Samarcanda di questa settimana si è svolta solo tra di noi, il che è un segnale politico: l’Ue e l’Asia centrale vogliono lavorare insieme sulle questioni di connettività”, ha aggiunto.

Borrell ha tuttavia riconosciuto che “per la maggior parte dei nostri partner dell’Asia centrale la situazione è molto delicata, a causa dei loro legami economici, culturali, politici e demografici con la Russia, ma anche perché hanno difeso l’idea dell’integrità territoriale e si sono espressi contro l’uso del loro territorio per aggirare le sanzioni occidentali”.

Porta globale contro la Cina

Alla domanda se ritenga davvero che l’Ue sia il partner più attraente in Asia centrale e oltre, Borrell ha risposto che la nuova strategia di connettività dell’Ue, denominata Global Gateway, “è il nostro modo di dimostrare presenza e ambizione politica”.

“Se vogliamo esistere in senso politico, dobbiamo fare qualcosa: è per questo che stiamo promuovendo il Global Gateway (progetto Ue per creare nuove infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo) come un gioco che cambia le carte in tavola per tutti coloro che sono interessati, e sono interessati perché hanno bisogno di un contrappeso”, ha detto.

“Il Global Gateway potrebbe non sembrare troppo ‘sexy’, e i cinesi hanno venduto efficacemente la loro iniziativa Belt and Road, che hanno iniziato anni fa rispetto a noi – ecco perché dobbiamo impegnarci di più”, ha detto Borrell.

L’iniziativa europea da 300 miliardi di euro è stata criticata per non aver messo sul tavolo una potenza finanziaria sufficiente a contrastare la Belt and Road Initiative (BRI) cinese.

“È vero che Global Gateway è solo all’inizio”, ha detto Borrell, aggiungendo che tuttavia “al momento siamo già l’investitore più importante in termini aggregati in Asia centrale, e questo continuerà”.

“Siamo qui per provocare le dinamiche per un maggiore impegno, perché siamo ancora il ‘primo cliente’, ma la Cina è alle nostre calcagna”, ha aggiunto.

Secondo Borrell, non si tratta solo di partner ‘buoni’ o ‘cattivi’

“Quando è arrivato il Covid-19, ci siamo resi conto che non stavamo producendo paracetamolo, che veniva prodotto in India, un fornitore affidabile in condizioni normali, ma che è diventato un fornitore non affidabile in caso di crisi”, ha detto Borrell.

“Per questo abbiamo bisogno di diversificazione, di più partenariati e di una cassetta degli attrezzi per garantire che in futuro le nuove dipendenze e i nuovi bisogni siano soddisfatti in modo più sicuro”.

Non siamo una Ong

Ma poiché l’Ue sta cercando fornitori di gas alternativi alla Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, e sempre più anche la Cina, alcuni prevedono che l’Unione potrebbe diventare più dettata dalla realpolitik con partner difficili.

“La nostra dipendenza dal gas russo da parte di alcuni, all’inizio, è stata venduta come pragmatismo – ignorando chi è Putin, cosa fa e a favore del gas a basso costo – quindi non facciano troppo i pragmatici”, ha detto.

Alla domanda se pensa che il rapporto dell’Ue con il potere sia cambiato, Borrell ha detto che il blocco “non può pretendere di comportarsi come uno Stato”, con la sua diplomazia che è “un mosaico di 27 Stati membri”.

“Ma possiamo fare molto usando la nostra capacità di persuasione, e dobbiamo farlo. Il potere non è solo quello militare”, ha aggiunto.

“Abbiamo influenza e questa influenza deve essere usata in modo più transazionale, non è priva di vincoli”, ha detto Borrell.

“Non siamo una Ong, abbiamo una certa mentalità politica, che non può essere imposta perché poi rischiamo una reazione di rifiuto del mondo emergente”, ha aggiunto.

In riferimento al dialogo facilitato dall’Ue tra Kosovo e Serbia, ha detto: “Non siamo un mediatore, non siamo un arbitro, siamo molto di più perché entrambi vogliono diventare membri dell’Ue e abbiamo una certa capacità di leva”.

“Allo stesso tempo, abbiamo perso l’Africa a poco a poco, il che dimostra che la tattica non era buona”, ha aggiunto.

Il capo diplomatico dell’Ue ha anche criticato la lentezza dell’Unione nel siglare accordi commerciali.

“Dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, e il più importante è certamente quello delle relazioni economiche, e usarli in modo più transazionale”, ha detto.

“Non possiamo permetterci di avere accordi commerciali in sospeso per anni. Se pensiamo all’America Latina, i cinesi possono concludere un accordo commerciale in sei mesi, mentre noi impieghiamo tre o più anni per ratificarlo”.

Il problema dell’Afghanistan rimane

Allo stesso tempo, il rapido deterioramento della situazione in Afghanistan è stato un campanello d’allarme per la gestione della crisi europea, ma gli Stati membri dell’Ue sembrano aver perso interesse per il Paese, mentre i Paesi dell’Asia centrale restano preoccupati.

Alla domanda se l’Europa stia condividendo la responsabilità che si era impegnata l’anno scorso, Borrell ha risposto che “l’unica cosa che abbiamo al momento è la persuasione politica e diplomatica, ma al momento non è chiaro dove questo porterà”.

“Diciamo chiaramente ‘nessuna relazione con i Talebani’, ma continuiamo a sostenere il popolo afghano, con 400 milioni di euro dalla caduta di Kabul”, ha affermato.

Molti governi, soprattutto quelli dell’Asia centrale, hanno spinto per una normalizzazione delle relazioni con il nuovo regime di Kabul.

“Da parte nostra, la posizione è chiara: non ci impegneremo con loro finché le donne e le ragazze non saranno trattate in modo adeguato, finché i diritti fondamentali di base non saranno rispettati e finché la popolazione sarà repressa”, ha aggiunto.

[A cura di Benjamin Fox]