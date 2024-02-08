L’UE deve continuare a promuovere il dialogo tra Serbia e Kosovo, afferma l’ambasciatore cinese

La Cina ha incoraggiato l’UE a continuare a compiere sforzi positivi per promuovere il dialogo tra Belgrado e Pristina e spera che essa svolga un ruolo costruttivo come mediatore, ha dichiarato l’ambasciatore cinese Li Ming dopo un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vučić.

Nell’intervista, Ming ha sottolineato che la posizione della Cina sul Kosovo è chiara e coerente.

“La parte cinese incoraggia l’Unione europea a continuare a compiere sforzi positivi per promuovere il dialogo tra Belgrado e Pristina e spera che l’UE svolga un ruolo costruttivo come mediatore, rimanga neutrale e imparziale ed eviti pressioni eccessive”, ha dichiarato.

L’incontro con Ming è stato eccellente, ha detto Vučić. “Gli ho consegnato la lettera che ho inviato al presidente Xi sulla situazione in Kosovo [e Metochia] e sul rapido sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, ha postato Vučić su Instagram.

Vučić non ha rivelato i dettagli della lettera, ma ha ringraziato l’ambasciatore per la “reazione forte e inequivocabile del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese riguardo alle ultime mosse irresponsabili di Pristina”.

Ming ha poi affermato che la questione del Kosovo è un punto di rischio per i Balcani e per l’Europa, per cui una soluzione politica e il mantenimento della stabilità in Kosovo sono nell’interesse di tutte le parti, e che una soluzione reciprocamente accettabile dovrebbe essere trovata nel quadro della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso il dialogo e senza due pesi e due misure.

Ha sottolineato che l’istituzione della Comunità dei Comuni serbi è un elemento importante dell’Accordo di Bruxelles del 2013.

“Speriamo che gli accordi esistenti vengano messi in pratica, il che aiuterà le parti a costruire la fiducia reciproca e ad avviare il dialogo”, ha aggiunto l’ambasciatore cinese.

Ha ribadito la posizione della Cina sulla soluzione della questione del Kosovo e ha aggiunto di aver avuto un ottimo incontro con Vučić.

“Abbiamo discusso di questioni riguardanti i nostri interessi comuni e le nostre principali preoccupazioni. La Cina e la Serbia sono ottimi amici perché abbiamo esperienze storiche simili. Stiamo lottando per la nostra sovranità, integrità territoriale e indipendenza. Pertanto, in queste aree di interesse reciproco e di grande preoccupazione, la Cina e la Serbia si comprendono e si sostengono a vicenda”, ha detto Ming.

Qui l’articolo originale.

(Milena Antonijević | Euractiv.rs)