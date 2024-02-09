L’Ucraina conta su Portogallo e Brasile per il piano di pace

Kyiv conta su Portogallo e Brasile per il piano di pace in Ucraina perché “tutti i Paesi stanno soffrendo” per la guerra della Russia in Ucraina, ha dichiarato un funzionario della presidenza ucraina.

In un’intervista a Lusa, il vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Ihor Zhovkva, ha ricordato che la scorsa estate il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha promesso di “promuovere buoni contatti” tra il suo omologo brasiliano Lula da Silva e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

Secondo il capo del dipartimento di politica estera della presidenza ucraina, Zelensky e Lula hanno avuto “un incontro molto positivo e fruttuoso” a New York durante l’ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite, sostenendo che l’Ucraina ha bisogno del Brasile, membro del gruppo BRICS (con Russia, India, Cina e Sudafrica), e di altri Paesi del cosiddetto sud globale, per il vertice di pace previsto nel prossimo futuro.

“Il mio presidente ha raggiunto un accordo con la Svizzera per organizzare il primo Vertice mondiale della pace, e possiamo certamente contare sulla partecipazione del Portogallo”, ha dichiarato.

“I Paesi del Sud globale, tra cui il Brasile, il cui presidente ha chiesto la fine delle ostilità in Ucraina e l’avvio di un processo negoziale, finora respinto da entrambe le parti”, ha aggiunto Zhovkva.

Zhovkva ha alluso alle “relazioni storicamente buone” del Portogallo con il Brasile e altri Paesi della regione latinoamericana per “convincere i loro leader che questa è l’unica formula di pace che può portare la pace nel territorio dell’Ucraina”. “Non è possibile utilizzare formule di altri Paesi”, ha sottolineato.

“Per questo il mio presidente, quando ha parlato ai leader del Sud, li ha convinti che questa è una formula di pace applicabile e che può essere strumentale durante questo primo vertice di pace”, ha detto, auspicando che dopo le discussioni sia possibile raggiungere un piano d’azione e attuare questa formula.

Secondo il capo della presidenza ucraina, insieme questi Paesi “possono esercitare una pressione collettiva sulla Russia”, sottolineando che il Cremlino “ha paura della forza e ha paura di una voce unificata”, ed è quello che ha ricevuto “in risposta alla sua aperta aggressione contro l’Ucraina nel 2022”, a differenza di quanto accaduto otto anni prima dopo l’annessione della Crimea e l’occupazione di parte del Donbass.

“Quindi ora i Paesi devono unirsi per porre fine a questa guerra”, ha esortato il funzionario ucraino, aggiungendo che le ragioni sono evidenti per l’Ucraina “perché il suo popolo sta morendo”, ma dovrebbero essere evidenti anche per il resto del mondo.

Zhovkva ha detto che quando Zelensky si è recato a Gedda (in Arabia Saudita) l’anno scorso per colloqui sul suo piano di pace, diversi leader del mondo arabo gli hanno detto che “anche loro stanno soffrendo a causa dell’aggressione russa contro l’Ucraina”. Lo stesso vale per i suoi incontri con il presidente argentino Javier Milei e altri leader latinoamericani e africani.

Tutti i Paesi stanno soffrendo in modi diversi a causa dell’invasione dell’Ucraina, sia in termini di catene di approvvigionamento, che di aumento dei prezzi o di disponibilità di risorse energetiche, ha detto, sottolineando che è per questo motivo che “l’intera comunità internazionale deve unirsi e dire basta” a Mosca.

(Henrique Botequilha – a cura di Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)

