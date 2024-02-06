L’opposizione sostiene che il governo “influenza” la magistratura per consentire il ritorno di Puigdemont in Spagna

Lunedì, il Partido Popular di centro-destra ha lanciato dure accuse al primo ministro Pedro Sánchez, denunciando il tentativo di influenza della magistratura per la futura legge di amnistia, al fine di consentire all’ex presidente catalano Carles Puigdemont e ad altri leader separatisti di tornare in Spagna come individui liberi.

La reazione rabbiosa del PP arriva dopo che il procuratore della Corte Suprema Álvaro Redondo ha rifiutato di aprire un’indagine contro Puigdemont per presunti reati di terrorismo, che faciliterebbe il suo ritorno in Spagna senza il timore di essere arrestato.

Il delicato dossier è legato alle azioni commesse dal movimento Tsunami Democràtic nel 2019 per respingere la sentenza della giustizia spagnola contro esponenti di spicco delle forze separatiste catalane per i fatti del 2017, quando le forze separatiste radicali dichiararono – unilateralmente – l’indipendenza della Catalogna.

Secondo El Confidencial, il procuratore Redondo ritiene che non ci siano prove sufficienti contro l’ex presidente catalano per presunti reati di terrorismo o per atti violenti che potrebbero essere qualificati come “atti terroristici”.

La difficile definizione di “terrorismo”.

La definizione di “azioni terroristiche” presumibilmente compiute dal movimento separatista è uno dei pomi della discordia tra il Partito Socialista di Sánchez e il gruppo separatista di destra Insieme per la Catalogna (JxCat), guidato da Puigdemont, stampella del governo grazie ai suoi sette seggi.

Il governo di Sánchez dipende anche dal sostegno delle altre principali forze separatiste catalane, la Sinistra Repubblicana di Catalogna (ERC) e i partiti baschi pro-indipendenza PNV e EHB Bildu.

La scorsa settimana, il JxCat si è rifiutato di approvare l’ultima bozza della futura legge di amnistia, perché ha affermato di non essere sicuro al 100% che i tribunali spagnoli e la Corte di Giustizia dell’UE non possano annullare il testo sulla base di difetti legali di forma.

Questo è proprio l’obiettivo del PP e del partito di estrema destra Vox, la terza forza del parlamento spagnolo, che considerano la norma incostituzionale e l’hanno descritta come un “colpo di Stato” di Sánchez.

Il partito di Puigdemont ha minacciato – contro i criteri dell’ERC – di ritirare il proprio sostegno parlamentare a Sánchez e di far cadere il governo se non saranno soddisfatte tutte le sue richieste di “schermare” il testo e se nessun leader separatista sarà lasciato fuori dal suo “ombrello” di protezione legale.

Le gravi accuse del PP

La tensione politica tra il PSOE e il PP ha raggiunto l’apice lunedì dopo che il leader del PP Alberto Núñez Feijóo ha accusato il partito socialista e i suoi alleati di cercare di influenzare direttamente i giudici.

“Da quando il presidente del governo può sostituirsi ai giudici ed emettere sentenze come se fosse il presidente della Corte Suprema?”, ha chiesto Feijóo, ex presidente del governo regionale della Galizia (Xunta).

La scorsa settimana, il ministro della Giustizia Félix Bolaños (PSOE/S&D) ha chiarito che la futura legge sull’amnistia è pienamente in linea con la Costituzione spagnola (del 1978) e non include il reato di terrorismo nella sua definizione più ampia.

(Fernando Heller | EuroEFE.Euractiv.es)

