L’Italia guarda all’Ungheria per risolvere la crisi delle nascite

L’Italia guarderà all’Ungheria – un “esempio perfetto” di come utilizzare gli investimenti per risolvere il problema del tasso di natalità – per aumentare il suo tasso di natalità attualmente basso. È quanto ha dichiarato giovedì (13 settembre) il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice demografico di Budapest, dove ha incontrato il suo alleato politico e omologo ungherese Viktor Orbán.

Giunto alla sua quinta edizione, il Summit Demografico di Budapest ospita capi di Stato, leader religiosi e accademici con la comune preoccupazione per il crescente tasso di natalità negativo nel continente europeo – un punto di interesse per la Meloni dato che l’Italia ha registrato un tasso di natalità negativo record con sole 393.000 nuove nascite lo scorso anno.

“La crisi dell’economia condiziona la crescita della popolazione (…) La famiglia è al centro della politica del governo italiano, il cui obiettivo primario è avviare un cambiamento culturale sostanziale”, ha affermato la Meloni al vertice.

Orbán si è dimostrato molto in sintonia con la premier italiana e si è congratulato con la coalizione di governo per i risultati ottenuti. “Qui a Budapest mai si sarebbe creduto che l’Italia avrebbe avuto un governo patriottico e pro-famiglia (…) Ai nostri fratelli in Italia diciamo avanti” Ragazzi!”, ha affermato il premier ungherese.

Il modello ungherese è stato accolto sia dalla Meloni che dal Papa come un “esempio perfetto” di come risolvere il problema del tasso di natalità attraverso gli investimenti.

Il modello di politica demografica ungherese, implementato dal governo di Budapest a partire dal 2010, mira a combattere il calo del tasso di natalità attraverso incentivi finanziari per le famiglie, un maggiore sostegno all’educazione e alla cura della prima infanzia, misure di equilibrio tra lavoro e famiglia e la promozione dei valori familiari tradizionali.

Al modello di politica demografica ungherese è stato riconosciuto un certo successo nell’invertire il calo del tasso di natalità del Paese. Il tasso di fertilità è aumentato da 1,21 nel 2010 a 1,56 nel 2022. Tuttavia, il modello è stato anche criticato in quanto discriminatorio nei confronti dei genitori single e delle coppie dello stesso sesso.

In Italia, però, le idee del governo su come aumentare la natalità non sono ancora state messe in pratica, e il numero delle nascite continua a diminuire.

“Ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini, dobbiamo mobilitare risorse per sostenere la famiglia così com’è (…) In Ungheria, la tendenza al calo della natalità si è arrestata, i posti di lavoro sono aumentati e anche l’occupazione femminile è aumentata. Serve una grande battaglia per difendere le famiglie, Dio e tutto ciò che ha costruito la nostra civiltà”, ha affermato Meloni.

La bassa natalità in Italia è qualcosa che il 74% degli italiani considera un problema urgente e in conflitto con il desiderio di avere figli, secondo il rapporto FragilItalia, realizzato da Area Studi Legacoop e Ipsos.

Agli intervistati è stato anche chiesto quali ritenessero fossero le principali cause della crisi finanziaria, in cui il 70% ha risposto dicendo che era principalmente dovuta ai bassi salari e all’aumento del costo della vita, il 63% ha detto che era dovuta all’instabilità e all’insicurezza del lavoro, mentre il 59% ha risposto sottolineando che è dovuto alla mancanza di sostegno pubblico per i costi legati all’educazione dei figli.

Un ulteriore 57% ritiene che ciò sia dovuto principalmente alla mancanza di servizi familiari diffusi e accessibili a tutti, mentre altri ritengono che sia dovuto alla paura di perdere il posto di lavoro (61% delle donne e 56% degli uomini).

(Federica Pascale | Euractiv.it)