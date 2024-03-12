L’Eurogruppo annuncia che le nuove regole fiscali richiederanno tagli alla spesa pubblica

Lunedì (11 marzo), i ministri delle finanze dell’Eurozona hanno dichiarato che le nuove regole di bilancio dell’Unione europea richiederanno una riduzione della spesa pubblica netta il prossimo anno, mentre rimarranno prioritari gli investimenti critici.

“Sulla base degli ultimi dati disponibili, i requisiti del quadro di governance economica rivisto si tradurrebbero in un orientamento di bilancio complessivo leggermente in contrazione nell’area dell’euro nel 2025”, si legge in una dichiarazione dell’Eurogruppo pubblicata dopo una riunione a Bruxelles, lunedì pomeriggio.

Il documento aggiunge che tale politica di contrazione è “appropriata alla luce delle attuali prospettive macroeconomiche”, ovvero la necessità di “rafforzare la sostenibilità fiscale” e di garantire la continua riduzione della crisi inflazionistica in Europa.

La dichiarazione dell’Eurogruppo fa seguito agli avvertimenti espliciti di numerosi esperti, secondo i quali il cosiddetto “quadro di governance economica rivisto”, concordato nelle discussioni del trilogo il mese scorso, rischia di mettere a repentaglio la capacità dell’UE di raggiungere l’obiettivo di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050.

La dichiarazione arriva anche nel contesto di una contrazione fiscale in corso nell’UE, con il deficit di bilancio complessivo del blocco destinato a scendere dal 3,2% al 2,8% quest’anno, secondo le ultime previsioni della Commissione europea.

È probabile che questa ammissione riaccenda il dibattito sulla capacità dell’UE di finanziare la transizione verde e di proteggere gli investimenti nell’economia del blocco.

Molti esperti ritengono che tale consolidamento fiscale abbia a sua volta contribuito alla recente crescita anemica del PIL dell’UE: la scorsa settimana, la Banca centrale europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l’Eurozona per il 2024 dallo 0,8% allo 0,6% – appena 0,1 punti percentuali in più rispetto al 2023.

Un sottile gioco di equilibri

Tuttavia, Pierre Gramegna, direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (MES), ha negato che l’adesione degli Stati membri ai nuovi vincoli di bilancio comporterà tagli agli investimenti pubblici.

“L’attenzione dovrebbe concentrarsi… sul taglio delle spese meno produttive, in particolare, credo, delle misure di sostegno all’energia, e sull’altro lato, per evitare [una riduzione degli] investimenti pubblici”.

“Solo se riusciremo a non ridurre gli investimenti pubblici sarà possibile rilanciare la competitività delle nostre economie europee”, ha aggiunto.

Anche il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha sottolineato l'”enorme quantità di investimenti” necessari all’UE per raggiungere gli obiettivi di spesa in materia di clima, digitale, difesa e sociale.

Inoltre, ha ammesso che garantire che “il tanto necessario aggiustamento fiscale [non] porti a tagli degli investimenti” sarà un “equilibrio davvero difficile da trovare”.

Tuttavia, ha suggerito che la maggior parte degli investimenti necessari saranno in ultima analisi forniti dal settore privato: un processo che, ha affermato, sarà facilitato da un’ulteriore integrazione dell’Unione dei mercati dei capitali dell’UE.

“Questi [investimenti] proverranno per lo più da risorse private e tutta la discussione che stiamo facendo sull’Unione dei mercati dei capitali è rivolta anche a questo”, ha spiegato Gentiloni.

Le nuove regole fiscali dell’UE, proposte per la prima volta dalla Commissione europea nell’aprile 2023, modificano quelle sancite dal Patto di stabilità e crescita (PSC) in vigore dagli anni Novanta.

Le nuove regole mantengono le soglie di deficit e debito originarie del patto di stabilità e crescita, rispettivamente del 3% e del 60% del PIL annuale, ma allentano il requisito di ridurre il debito nazionale in eccesso rispetto al PIL di 1/20 ogni anno.

In particolare, gli Stati membri che contravvengono ai suddetti limiti devono concordare dei piani di rientro discussi con la Commissione europea, che descrivono in dettaglio il modo in cui possono raggiungere la conformità ai parametri fiscali entro un periodo di quattro anni (o, in alcuni casi, di sette anni).

Tuttavia, le nuove regole mantengono dei parametri numerici che tutti gli Stati membri devono rispettare. I Paesi con un rapporto debito/PIL annuo superiore al 90% devono ridurre il loro deficit in media di un punto percentuale all’anno, mentre quelli con un livello di debito compreso tra il 60% e il 90% del debito annuo devono ridurre il loro rapporto debito/PIL in media di 0,5 punti percentuali all’anno.

Inoltre, tutti gli Stati membri devono puntare a un livello di deficit inferiore all’1,5% del PIL annuale, per fornire un “cuscinetto fiscale” al di sotto del limite ufficiale del 3%.

Il patto di stabilità e crescita è stato sospeso nel 2020 per consentire una spesa in deficit più elevata durante la pandemia di Covid-19. La sospensione è stata poi estesa al 2024 dopo che l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha fatto salire i prezzi dell’energia in tutta l’UE.

[A cura di Anna Brunetti/Alice Taylor]

