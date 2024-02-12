L’estrema destra rumena minaccia di uscire dal gruppo ECR: un nuovo duro colpo per Orbán

Facendo eco alle preoccupazioni di altre delegazioni, il neonoat partito di estrema destra rumeno AUR ha espresso la volontà di fare marcia indietro sulla decisione di entrare nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) al Parlamento europeo se il partito ungherese al governo, il Fidesz di Viktor Orbán vi aderirà.

Tale decisione rappresenterebbe un’importante inversione di rotta nei piani dell’AUR che, prevedendo di ottenere sette seggi dopo le elezioni europee di giugno, ha cercato di unirsi ai partiti “euro-realisti” del gruppo ECR, ha dichiarato il presidente del partito, George Simion, a Euractiv a giugno.

“Giorgia Meloni è un modello politico per noi”, ha sottolineato Simion, visto che il partito del premier italiano, Fratelli d’Italia, guida il gruppo ECR.

Fondata nel 2019 e attualmente seconda forza politica della Romania con il 20% di voti nei sondaggi, l’AUR si appresta a entrare per la prima volta in Parlamento, diventando potenzialmente una delle più grandi delegazioni nazionali del gruppo dei conservatori.

A seguito di un pesante flirt tra il gruppo ECR e il partito di governo ungherese, Fidesz, il primo ministro Viktor Orbán ha recentemente dichiarato di voler aderire all’ECR dopo le elezioni europee di giugno, mentre il PiS polacco, membro del gruppo, è aperto all’idea.

Ma diversi membri del gruppo si sono opposti a condividere i ranghi con Orbán, come l’ODS e l’AUR cechi, rischiando una spaccatura interna in un momento in cui l’ECR è in procinto di diventare la terza o quarta forza politica dopo le elezioni dell’UE con una maggiore influenza legislativa, secondo le proiezioni di Europe Elects per Euractiv.

“Gli ungheresi hanno rivendicazioni territoriali che ci rendono impossibile essere nella stessa alleanza. Non vogliamo essere amici degli amici di Putin”, ha dichiarato la scorsa settimana a Strasburgo il primo vicepresidente del partito AUR, Marius Lulea, a proposito degli stretti legami di Orbán con la Russia.

Nel novembre 2022, Orbán ha provocato uno scontro diplomatico con i Paesi vicini dell’UE indossando una sciarpa della “Grande Ungheria”, che comprendeva i territori di Romania, Slovacchia, Cechia e Croazia, oltre all’Ucraina.

Il partito di estrema destra, tuttavia, spera ancora di mantenere una fazione conservatrice e di destra unita nel Parlamento europeo per poter cambiare la direzione della prossima legislatura e riformare le istituzioni dell’UE: “Vogliamo avere un dialogo funzionale con tutti i patrioti d’Europa”, ha dichiarato Lulea.

“Solo insieme possiamo sconfiggere l’attuale establishment che minaccia l’essenza stessa della civiltà europea”, ha aggiunto.

Qui l’articolo originale.

(Max Griera | Euractiv.com)