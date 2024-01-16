L’estrema destra francese promette una maggioranza di blocco contro il “colpo di stato federalista”

Il Presidente del Rassemblement National francese di estrema destra, Jordan Bardella, ha promesso di lavorare insieme ad altre forze sovraniste per creare una maggioranza di blocco e impedire quello che ha descritto come un “colpo di stato federalista” portato avanti dagli europeisti.

Bardella è apparso cauto riguardo ai sondaggi attuali, che vedono il suo partito al primo posto, e ha cercato di pescare voti dal centro-destra francese, oltre a minimizzare i timori di potenziali perdite elettorali nei confronti di Reconquête!.

“Le elezioni europee si preannunciano molto complicate per la maggioranza presidenziale”, ha dichiarato lunedì alla stampa Bardella, che guida anche la lista del suo partito per le elezioni europee.

In Francia, gli ultimi sondaggi indicano che il Rassemblement National di Bardella raccoglierebbe poco più del 28% delle intenzioni di voto, distaccando di dieci punti il gruppo di maggioranza presidenziale Renaissance (Renew) di Macron, che attualmente si attesta intorno al 18%.

A livello europeo, il partner di Euractiv, Europe Elects, che elabora previsioni basate sulla media dei sondaggi nazionali, prevede che il gruppo ID di estrema destra al Parlamento europeo sarà la terza forza politica, dopo il centro-destra e i socialisti.

Tuttavia, mentre Bardella appare cauto, continua nel tentativo di pescare voti dal centro-destra Les Républicains (PPE), attualmente all’11%.

Ha già invitato “gli elettori vicini ai Républicains a venire a lavorare con noi”, sottolineando che i sondaggi “indicano una dinamica, ma sono fotografie di un determinato momento”.

Ma il Rassemblement National potrebbe perdere voti a favore del partito Reconquête! di Zemmour, un altro partito di estrema destra, tanto più che l’ex membro del Rassemblement National e nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, guida ora la lista UE di Reconquête! che attualmente ha il 5-8% nelle intenzioni di voto.

In ogni caso, se i candidati di Reconquête! dovessero entrare nel Parlamento europeo, siederebbero nel gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).

Una maggioranza di blocco nell’UE

Bardella ha poi ricordato i legami tra ID ed ECR, alcuni membri dei quali lavorano fianco a fianco da diversi anni.

“Abbiamo intensificato i contatti con i potenziali partner”, tra cui, ad esempio, il partito Fidesz del premier ungherese Viktor Orban e il partito spagnolo VOX.

Alla domanda sull’ipotesi di fusione di ID ed ECR, Bardella ha risposto di non saperlo, anche se è ovvio che l’obiettivo è quello di “creare una minoranza di blocco” per rompere l’attuale coalizione di maggioranza composta da PPE, Renew Europe e i socialisti (Socialisti e Democratici, S&D).

Bardella è già soddisfatto di aver ridotto il divario di voto su diversi testi, come la riforma dei trattati UE.

Secondo Bardella, questi due testi illustrano il “dibattito tra due grandi visioni della società” che potrebbe concretizzarsi durante le elezioni – con il Rassemblement National e i suoi alleati a favore di una maggiore sovranità nazionale, opposti a chi spinge per un’Europa più integrata.

In effetti, “ripristinare la voce della Francia in Europa in un momento in cui si prepara un vero e proprio colpo di Stato federalista” sarà uno degli assi principali del programma del partito di estrema destra francese, ha aggiunto Bardella, che si è detto pronto a condurre una “battaglia di civiltà”.

Nel frattempo, Bardella ha anche delineato i punti principali del programma completo del partito, che sarà presentato il 3 marzo.

Elezioni UE: Le elezioni francesi di metà legislatura

Oltre alla battaglia contro il federalismo, il Rassemblement National intende affrontare i temi dell’agricoltura dell’UE, dell’allargamento dell’immigrazione, dell’intelligenza artificiale e delle politiche ambientali.

Per Bardella, tuttavia, le elezioni europee del 9 giugno non sono solo un trampolino di lancio per le elezioni presidenziali francesi del 2027.

“Il partito politico che uscirà vincitore [nelle elezioni del 2024] sarà probabilmente quello che si occuperà dell’alternanza dopo il 2027”, ha affermato.

Le elezioni europee sono “l’ultima occasione per sancire le politiche del governo e di Emmanuel Macron”, come le elezioni di metà mandato americane.

Tuttavia, il duello tra Bardella e Renaissance potrebbe iniziare prima del previsto, soprattutto perché Bardella ha dichiarato di “voler discutere” con il neo-premier Gabriel Attal, al quale ha già augurato “buona fortuna”.

Qui l’articolo originale.

(Paul Messad | Euractiv.fr – A cura di Sarantis Michalopoulos | Euractiv.com)