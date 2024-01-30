L’estrema destra chiede al governo francese di “rinunciare al Green Deal”

In un’intervista rilasciata lunedì a RMC, Jordan Bardella, capolista per il Rassemblement National alle elezioni europee, ha dichiarato di aspettarsi che il governo di Gabriel Attal rinunci “al Green Deal”.

Per qualche giorno, il fumo dei trattori degli agricoltori arrabbiati in tutta Europa ha rappresentato l’occasione per Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National (RN) e capolista del partito per le elezioni europee, di ribadire l’opposizione al Green Deal europeo.

Intervistato lunedì mattina su RMC, Bardella ha dichiarato: “Mi aspetto che il primo ministro Gabriel Attal rinunci al Green Deal”.

Mai prima d’ora il leader del partito di estrema destra aveva fatto una richiesta così forte. In precedenza, il RN aveva appoggiato la “pausa normativa” chiesta dal presidente Emmanuel Macron e poi la moratoria chiesta dal Partito Popolare Europeo (PPE) – di cui fanno parte i rappresentanti eletti di Les républicains (LR) al Parlamento europeo – e dai Conservatori e Riformisti Europei (ECR).

In pratica, ciò significa almeno “denunciare” i testi del Green Deal già adottati e far sì che il governo “riconosca pubblicamente gli errori commessi”, ha dichiarato lunedì a Euractiv France Jean-Paul Garraud, presidente della delegazione del RN al Parlamento europeo.

“E ovviamente non per votare i prossimi testi”, ha aggiunto.

“Il 90% del problema è a Bruxelles”, ha detto Bardella, sostenendo che il governo non può fare molto per migliorare la situazione degli agricoltori di Parigi.

Il Green Deal è in difficoltà?

Ancora una volta, il Green Deal è al centro di elezioni europee cruciali.

“Penso, e questi saranno i miei due temi principali alle elezioni europee, che ci siano due grandi minacce che incombono sulla Francia oggi e che vengono decise a Bruxelles: il patto migratorio […] e il Green Deal, che sta creando le condizioni per un declino in Europa”, ha detto Bardella.

Dall’altra parte della spartizione politica, le critiche si sono fatte sentire.

“È spesso in tempi di crisi che l’estrema destra rivela i suoi veri colori”, ha dichiarato a Euractiv France Marie Toussaint, responsabile della lista Europe Écologie – Les Verts (EELV) per le elezioni europee.

“La realtà è che sono nemici degli agricoltori, nemici dell’Europa e nemici della natura. Le loro bugie e i loro doppi sensi sono evidenti”, ha dichiarato l’eurodeputato francese.

Lo stesso vale per Renew.

“Jordan Bardella ha spiegato per settimane di essere a capo del partito più ecologico di Francia. Oggi chiede di abbandonare il più grande progetto politico della nostra storia a favore del clima”, ha dichiarato a Euractiv France Valérie Hayer, nuova leader del gruppo Renew al Parlamento europeo.

Per Pascal Canfin, eurodeputato francese (Renew) e presidente della commissione Ambiente, “Jordan Bardella mostra semplicemente la vera natura del RN: un partito scettico sui cambiamenti climatici”.

Tuttavia, Garraud si è difeso: “Non è così”. Tuttavia, il Green deal resta un “insieme di misure che manca l’obiettivo e accelera l’uscita dell’Europa dalla storia”, ha dichiarato Alexandre Loubet, direttore della campagna elettorale del RN per le elezioni europee, intervenendo a un evento organizzato da Euractiv France alla fine di novembre.

La rabbia attualmente espressa dagli agricoltori sta quindi fornendo un pretesto contro il Green Deal ai partiti di estrema destra, in testa nei sondaggi.

Negli ultimi sondaggi, il RN si attesta al 31% delle intenzioni di voto.

A livello europeo, il gruppo che riunisce gli alleati del RN, Identità e Democrazia (ID), potrebbe diventare il terzo gruppo del Parlamento europeo, conquistando oltre 90 seggi (20 in più rispetto al 2019).

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrebbe conquistarne altrettanti e diventare la quarta forza del Parlamento. Tuttavia, anche ECR sta mostrando seri segni di riluttanza nei confronti del Green Deal.

(Paul Messad | Euractiv.fr)

Leggi qui l’articolo originale.