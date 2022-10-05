L’emiro del Qatar si reca a Praga, in un contesto di crescente interesse per l’energia

L’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, incontrerà mercoledì il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman.

Tuttavia, l’incontro con il presidente non è l’unico motivo per cui l’emiro viene a Praga. Il giorno dopo, Praga ospiterà il primo vertice della Comunità politica europea che riunirà 44 leader di Stati membri dell’Ue e non.

L’interesse per le relazioni diplomatiche con il Qatar è aumentato in Europa dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina e della relativa crisi energetica. Il Paese mediorientale è il più grande esportatore al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl), il bene che sta permettendo all’Europa di ridurre la sua dipendenza dal gas russo. Inoltre, il Qatar possiede le terze più grandi riserve di petrolio e gas al mondo.

L’emiro è da tempo interessato a visitare la Repubblica Ceca, come riporta il quotidiano ceco Hospodářské noviny. La data della sua visita e il successivo importante vertice organizzato nell’ambito della presidenza ceca dell’Ue non sono una coincidenza.

“Nel contesto del vertice dell’Ue al Castello di Praga, la visita di Sua Maestà (Al Thani) è un’opportunità per incontrare i rappresentanti politici dei Paesi dell’Ue, tra cui la Repubblica Ceca, al fine di trovare soluzioni comuni alle principali crisi attuali”, ha informato il portavoce del presidente della Repubblica Ceca, Jiří Ovčáček.

Tuttavia, lo sceicco non potrà partecipare all’incontro in quanto il Qatar non è considerato un Paese europeo.

Al Thani visiterà l’Europa solo per la seconda volta quest’anno e avrà l’opportunità di incontrare i funzionari dell’Ue a margine del vertice.

Mentre i Paesi europei vorrebbero assicurarsi le forniture di gas dal Medio Oriente, i qatarini sono interessati a investimenti in Europa e a potenziali viaggi senza visto nei Paesi dell’Ue.

La scorsa settimana, il governo ceco ha approvato un accordo intergovernativo di cooperazione economica con il Qatar. Secondo il ministro dell’Industria e del Commercio, Jozef Síkela, l’accordo dovrebbe essere firmato durante la visita dell’Emiro.