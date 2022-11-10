L’economia ceca sta attraversando una “lieve recessione”, poiché si prevede che i prezzi al consumo raggiungeranno una media del 15% nel 2022. Lo ha ammesso il Ministero delle Finanze ceco nelle sue previsioni macroeconomiche di novembre, che prevedono anche una stagnazione e un alto tasso di inflazione del 9,5% per il 2023.

“L’attuale lieve recessione non è di per sé una tragedia; la Germania, l’Italia e altre grandi economie europee stanno attraversando o attraverseranno uno scenario simile”, ha dichiarato mercoledì (9 novembre) il ministro delle Finanze Zbyněk Stanjura (ODS, ECR).

“Anche se non è popolare dirlo ad alta voce, la via d’uscita non è sicuramente il pompaggio artificiale di denaro nell’economia, che al contrario ha aumentato in modo significativo l’attuale inflazione durante la pandemia di covid”, ha aggiunto Stanjura, riferendosi al precedente governo populista di Andrej Babiš (ANO, Renew) che ha governato il Paese durante la pandemia.

Sebbene l’inflazione stia abbassando il tenore di vita dei cittadini, il governo per il risparmio energetico dovrebbe costringere a un calo del tasso di inflazione annuale nel quarto trimestre di quest’anno, ha aggiunto il Ministero delle Finanze guidato dai conservatori Democratici Civici.

Gli alti prezzi dell’energia causati dalla guerra della Russia in Ucraina sono la causa principale dell’inflazione, ha osservato il ministro delle Finanze.

Prima dell’invasione russa, la Repubblica Ceca dipendeva dalla Russia per il 99% delle sue importazioni di energia.

Dall’inizio della guerra, la Repubblica Ceca è alla ricerca urgente di nuove fonti energetiche. Il controllo dell’inflazione dipenderà quindi dal successo delle azioni intraprese dal Paese per assicurarsi forniture alternative e ridurre il consumo di energia.