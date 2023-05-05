Le relazioni tra Croazia e Serbia potrebbero scongelarsi?

La visita a sorpresa a Zagabria della prima ministra serba Ana Brnabic e il suo incontro con il primo ministro Andrej Plenkovic sono considerati il primo passo concreto verso la normalizzazione delle relazioni tra Croazia e Serbia.

Certo, la tendenza alla normalizzazione delle relazioni tra Zagabria e Belgrado è stata avviata dai rappresentanti della minoranza serba in Croazia e dei croati in Serbia.

A ciò hanno fatto seguito visite a livello ministeriale. Alla vigilia del Natale ortodosso, il capo della diplomazia serba Ivica Dačić si è recato in visita a Zagabria, mentre a fine gennaio il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlić Radman, ha visitato Subotica.

Tuttavia, pochi si aspettavano un incontro croato-serbo di così alto livello, in un lasso di tempo così breve, dato che non accadeva da anni.

Per questo motivo, la visita di Brnabić a Zagabria – almeno ufficialmente, e per la sua partecipazione alla Grande Assemblea del Consiglio Nazionale Serbo a Lisinski domenica – è considerata il primo vero passo avanti nel miglioramento delle relazioni e, secondo quanto riferito, sarà seguita da una visita di Plenkovic in Serbia.

Lo zampino diplomatico europeo e statunitense

Sebbene sia indiscutibile che la Croazia voglia normalizzare le relazioni con la Serbia, e si ritiene che il sentimento sia reciproco, fonti diplomatiche affermano che il processo di riavvicinamento tra le due capitali dovrebbe essere preso in considerazione in un contesto più ampio.

Secondo loro, l’intera vicenda porta il marchio della diplomazia occidentale, in particolare degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, che vogliono allontanare la Serbia dall’orbita russa. Questo è particolarmente importante per l’Occidente nelle condizioni della guerra russo-ucraina e delle relazioni tese con il Cremlino.

“Questo riavvicinamento è il risultato dell’atmosfera creata dalle azioni degli USA e dell’UE. Vogliono allontanare la Serbia dalla Russia e la Croazia dovrebbe svolgere un ruolo importante in questo senso”, ha dichiarato una fonte diplomatica a EURACTIV.hr.

Tuttavia, aggiunge la fonte, è difficile valutare se la nuova iniziativa per scongelare le relazioni darà i suoi frutti.

Questo, osserva, dipenderà proprio dalla Serbia.

“Di recente, la retorica nei confronti della Croazia è cambiata in Serbia. Basta dare un’occhiata ai media serbi per capire che ora gli attacchi alla Croazia sono molto meno numerosi di quanto non lo fossero fino a poco tempo fa, quindi si può notare un certo cambiamento di paradigma”, valuta la nostra fonte, aggiungendo che le relazioni economiche e culturali tra i due Paesi sono già sviluppate.

Un lungo elenco di problemi irrisolti

Ma il problema rimane la politica, poiché ci sono molte questioni recenti e storiche sulle quali è improbabile che le due parti si trovino d’accordo. Un’altra questione è quella del confine del Danubio, del destino dei dispersi nella Guerra Patria e dello status delle minoranze. Non è anche chiaro quale direzione intraprenderà la Serbia in termini di guerra in Ucraina – se la via dell’UE o della Russia.

“Belgrado deve finalmente giocare la partita per se stessa, non per la Russia”.

Le fonti hanno anche espresso preoccupazione per il cosiddetto “mondo serbo”.

Il termine “mondo serbo” compare nei documenti strategici serbi ed è un derivato del “mondo russo”, con la differenza che il “mondo russo” è un problema per l’Ucraina e l’Europa, mentre il “mondo serbo” è un problema per i Paesi nati dalla disgregazione dell’ex Jugoslavia.

“Si tratta di ideologie pericolose. L’esistenza di un tale concetto, che fondamentalmente sostiene una ‘Grande Serbia’, è certamente un problema per la normalizzazione delle relazioni tra Croazia e Serbia”, ha dichiarato all’EURACTIV il politologo Anđelko Milardović.

Tuttavia, avverte, la Serbia ha bisogno della Croazia più di quanto la Croazia abbia bisogno della Serbia. Inoltre, ritiene che i due Paesi dovrebbero risolvere le questioni controverse prima che la Serbia entri nell’UE, in modo da non appesantire il funzionamento del blocco.

“La Russia sta usando la Serbia come fattore di disturbo ai confini dell’UE. La Croazia deve certamente aiutare la Serbia nel percorso di preparazione all’adesione all’Unione. Tuttavia, se la Serbia vuole ancora entrare nell’UE, deve normalizzare le relazioni con la Croazia”, osserva Milardović.

Nel quadro generale, la domanda principale rimane se la Serbia si allineerà alla politica estera dell’UE nei confronti della Russia e imporrà sanzioni o se rimarrà favorevole al Cremlino.

Tuttavia, questa parte della storia è meno importante per le relazioni tra Belgrado e Zagabria, e più importante per le relazioni di Belgrado con l’Unione nel suo complesso.

(Adriano Milovan)