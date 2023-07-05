Le proteste in Francia costeranno alle aziende 1 miliardo di euro

Il costo della settimana di disordini in Francia, che ha visto oltre 450 negozi saccheggiati e 300 bancomat distrutti, è stimato in quasi 1 miliardo di euro, secondo quanto dichiarato martedì (4 luglio) dal più grande sindacato dei datori di lavoro, il MEDEF.

Nel corso dell’ultima settimana, la Francia ha vissuto disordini a livello nazionale innescati dall’omicidio di un diciassettenne da parte della polizia nel sobborgo parigino di Nanterre, martedì 27 giugno. Se da un lato gli eventi hanno aperto un dibattito più ampio sulle condizioni socio-economico delle periferie delle grandi città, dall’altro il costo per la collettività dovuto ai danni è elevato.

“È troppo presto per dare una cifra precisa, ma siamo già a oltre 1 miliardo di euro di danni”, ha dichiarato ai media francesi il presidente del MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux.

Le sue stime si riferiscono solo al settore privato, senza considerare i beni pubblici e le oltre 5000 auto danneggiate e incendiate.

Roux de Bézieux ha inoltre avvertito che i disordini hanno già avuto un effetto palpabile sulle tendenze turistiche, con cancellazioni previste che dovrebbero raggiungere il 20-25% di tutte le prenotazioni parigine, secondo l’ufficio informazioni turistiche di Parigi.

La settimana scorsa, l’Ambasciata degli Stati Uniti a Parigi ha avvertito i cittadini di “evitare gli assembramenti” e di “informare gli amici della loro posizione”.

“I video dei disordini sono circolati in tutto il mondo, dando un’immagine della Francia distrutta”, ha deplorato Roux de Bézieux.

Anche se il costo totale degli scontri non è ancora stato stabilito con precisione, l’autorità dei trasporti della regione di Parigi sostiene che saranno necessari 20 milioni di euro per risarcire gli autobus e i tram bruciati.

Gli eventi hanno aperto un dibattito più ampio sulle condizioni socioeconomiche delle persone che vivono nelle città a basso reddito e impoverite ai margini delle grandi città del Paese.

Sebbene dall’ultima grande rivolta del 2005 siano state investite ingenti somme di denaro pubblico per rinnovare le infrastrutture esistenti, in questi quartieri i livelli di disoccupazione sono ancora significativamente più alti rispetto alla media francese e l’accesso ai centri economici è reso più difficile da un sistema di trasporti inadeguato.

Nonostante le sfide, si è verificata una “violenza assoluta e organizzata”, ha dichiarato Roux de Bézieux a France Inter e Le Parisien, accusando una “minoranza distruttiva” contro una “maggioranza silenziosa” che desidera lavorare.

Il governo deve intervenire

Roux de Bézieux ha invitato il governo e le compagnie di assicurazione a intervenire per sostenere le imprese in difficoltà. In particolare, ha avvertito che i punti vendita più piccoli e indipendenti potrebbero non essere in grado di coprire i costi di ristrutturazione e potrebbero essere costretti a chiudere del tutto se non viene concessa un’assistenza speciale.

Lunedì (3 luglio), il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha confermato la sospensione delle imposte per i negozianti colpiti. I giorni e gli orari di apertura – fortemente limitati e contenuti entro parametri legalmente definiti – potrebbero anche essere estesi per compensare parte delle perdite.

Anche le compagnie di assicurazione sono intervenute confermando che avrebbero accelerato i processi di rimborso – prevedendo di pagare almeno 250 milioni di euro, cifra che dovrebbe aumentare significativamente nei prossimi giorni.

Dopo giorni di violenze, prima limitate alla periferia di Parigi e poi estese ad altre città francesi, da venerdì sera è tornata la calma con circa 45.000 agenti dislocati dal ministero degli Interni.

[A cura di Alice Taylor]