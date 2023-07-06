Le divisioni sul bilancio federale tedesco arrivano in parlamento

Il governo tedesco ha adottato la prima bozza del bilancio 2024 dopo giorni di scontri pubblici, lasciando che i parlamentari continuino a litigare sulle linee di bilancio per alcune misure come il congedo parentale e la transizione verde.

Non tutti i membri del governo sono soddisfatti della spinta del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner a ridurre le spese. “Questo non è il momento dei desideri, ma del cambiamento. Non tutto ciò che è politicamente popolare può essere finanziato”, ha dichiarato Lindner, facendo emergere mesi di discussioni sul bilancio.

Una lotta sui tagli al congedo parentale sponsorizzata dallo Stato per le famiglie che guadagnano più di 150.000 euro all’anno aveva già visto i parlamentari della maggioranza scontrarsi pubblicamente, avendo iniziato a far trapelare lettere interne sui social media.

L’annuncio che la maggior parte dei ministeri avrebbe subito tagli al bilancio ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.

“I negoziati sul bilancio si sono svolti in circostanze difficili”, ha ammesso il ministro dell’Economia e dell’Azione per il clima Robert Habeck. Il suo ministero subirà un taglio di bilancio di 4 miliardi di euro, in gran parte dovuto alla riduzione delle spese legate alla crisi energetica. I finanziamenti per i terminali galleggianti di GNL saranno mantenuti.

Tuttavia, sono previsti ulteriori negoziati sul bilancio, soprattutto perché la commissione di bilancio ha recentemente segnalato la sua ambizione di apportare modifiche.

“Fino alla fine di novembre, il Bundestag lavorerà intensamente sul progetto di bilancio e lo migliorerà”, ha dichiarato Sven-Christian Kindler, deputato verde responsabile della politica di bilancio.

Habeck e Kindler sono riusciti a difendere con successo i fondi regionali di recupero dai tagli – una mossa accolta con favore anche dai lavoratori della PCK Schwedt, una raffineria di petrolio precedentemente legata alla Russia.

(Nikolaus J. Kurmayer | EURACTIV.de)