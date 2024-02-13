Le dichiarazioni di Trump sulla NATO sono un probabile bluff elettorale, spiega il ministro ceco agli Affari UE

Le dichiarazioni del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, sul non-intervento americano nei confronti di un attacco contro un Paese alleato NATO che non destinasse almeno il 2% di PIL in spese militari, sono un potenziale “bluff” in vista delle elezioni. È quanto sostiene il ministro ceco per gli Affari europei Martin Dvořák, spiegando che nessun presidente americano abbandonerebbe il ruolo di leader globale degli Stati Uniti.

Trump ha scioccato l’Europa con i suoi commenti sul fatto che – se rieletto – non avrebbe protetto i Paesi della NATO che non rispettano i loro obblighi di spesa in caso di invasione russa. Inoltre, Trump ha anche detto che “incoraggerà” la Russia a “fare quello che diavolo vuole”.

Dvořák ha minimizzato i commenti di Trump e ha attribuito le dure parole alla campagna presidenziale statunitense durante un’intervista esclusiva per Euractiv Czechia.

“Non è esattamente un tema scottante che la Russia possa attaccare uno degli Stati membri (della NATO). Potrebbe essere un bluff da parte di Trump”, ha detto Dvořák.

Il ministro ceco dell’UE ritiene inoltre che nessun presidente degli Stati Uniti abbandonerebbe il ruolo di leader globale degli Stati Uniti.

“Aspetterei di vedere come si comporterà (Trump) da presidente eletto, se lo sarà. Naturalmente, potrebbe comportarsi anche peggio di come si è comportato nel precedente mandato”, ha dichiarato Dvořák a Euractiv Czechia.

“D’altra parte, il ruolo degli Stati Uniti nel mondo è una questione politica così importante che sarei sorpreso se un presidente americano la abbandonasse del tutto”, ha aggiunto.

Se lo scenario di una vittoria di Trump e di una rottura della cooperazione transatlantica dovesse concretizzarsi, Dvořák ha affermato che l’UE non dovrebbe cercare di creare un proprio esercito. Ma i Paesi europei dovrebbero unificare i loro armamenti.

“Mi sembrerebbe ottimale o un ottimo primo passo se iniziassimo a lavorare sull’unificazione delle armi e degli equipaggiamenti degli eserciti in Europa, perché attualmente ci sono circa 15 tipi di carri armati, armi e munizioni”, ha detto Dvořák.

“L’unificazione di armi ed equipaggiamenti avrebbe molto più senso dell’unificazione del comando sotto un nuovo esercito europeo. Io punterei ancora di più sull’ala europea della NATO”, ha sottolineato Dvořák.

Anche il ministro della Difesa ceco Jana Černochová vede la dichiarazione di Trump come parte della campagna elettorale.

“Percepisco la dichiarazione dell’ex presidente Trump in una certa misura come parte della retorica pre-elettorale, che, ovviamente, riflette l’opinione di una parte significativa della popolazione statunitense, che non vuole che gli Stati Uniti continuino a sovvenzionare la difesa dell’Europa in modo dominante”, ha twittato Černochová su X.

“L’invito a ciascuno degli alleati a rispettare i propri impegni e a spendere abbastanza per la difesa propria e collettiva è di vecchia data. Trump l’ha chiesto durante la sua presidenza. Quindi non è una novità”, ha aggiunto il ministro.

Quest’anno, per la prima volta nella sua storia di membro della NATO, la Repubblica Ceca dovrebbe spendere il 2% del PIL per la difesa.

“Credo che gli obblighi derivanti dal Trattato di Washington siano un legame abbastanza forte da indurre tutti i membri della NATO a venire in aiuto l’uno dell’altro in caso di attacco. Noi lo faremmo certamente. Ma non si tratta di un assegno in bianco. La NATO prevede che tutti siano responsabili, altrimenti non ha senso”, ha scritto la Černochová su X.

(Aneta Zachová, Dávid Pásztor | Euractiv.cz)

Leggi qui l’articolo originale.