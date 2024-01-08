Le concessioni balneari e le elezioni regionali fanno venire il mal di testa alla Meloni

Le prossime elezioni regionali e l’annosa disputa tra Bruxelles e Roma sulle concessioni balneari domineranno la politica italiana nei prossimi mesi, con il governo di Fratelli d’Italia (ECR) della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme alla Lega (ID) di Matteo Salvini e a Forza Italia (PPE) di Antonio Tajani, che dovrà prendere decisioni fondamentali e mettere in discussione la stabilità granitica della coalizione.

“Sarà un anno molto complesso per tutti”, ha detto Meloni nel tradizionale appuntamento con la stampa di fine anno, riferendosi a scadenze importanti, alle elezioni europee e alla presidenza italiana del G7, appena iniziata.

Le elezioni regionali che si terranno nei prossimi mesi costringeranno i leader a un vertice per decidere i candidati, e la scelta non sarà facile.

La prima regione ad andare alle urne sarà la Sardegna, dove l’attuale governatore è iscritto alla Lega, ma Fratelli d’Italia è decisa a presentare un proprio candidato.

Seguirà il Veneto, anch’esso attualmente governato dalla Lega.

Forte dei sondaggi (28,2%), la Meloni vuole conquistare le regioni produttive del Nord Italia: Veneto, Piemonte e Lombardia. Ma dovrà scendere a compromessi se non vuole scontentare i suoi alleati che, pur essendo molto più in basso nei sondaggi (Lega 9,4%; Forza Italia 7,2%), contribuiscono alla solidità del governo.

I partiti sono già in campagna elettorale per le elezioni europee che si terranno a giugno e – all’interno del centrodestra – si dovrà anche decidere se i leader si candideranno o meno.

Sul fronte europeo, il governo Meloni dovrà decidere come affrontare l’annosa disputa tra Italia e UE sulla proprietà e le concessioni delle spiagge.

La Commissione europea sottolinea che il decreto approvato dal governo Meloni nel dicembre 2022, introducendo il rinvio di un anno delle gare d’appalto, rappresenta un rinnovo automatico delle concessioni esistenti agli stessi titolari ed è quindi contrario alla normativa europea.

Salvini non è propenso ad assecondare le richieste di Bruxelles “in nome dell’Europa” e non vuole “svendere” i “sacrifici” degli italiani, secondo una lettera firmata dalla Lega in risposta alla posizione di Mattarella. Meloni ha annunciato che il governo valuterà “ulteriori chiarimenti in merito”.

“Ora l’obiettivo è una norma di riordino che consenta di intervenire sull’attuale giungla, in un confronto con la Commissione europea e gli operatori, per evitare infrazioni e dare certezza alla norma”, ha aggiunto Meloni.

(Federica Pascale | Euractiv.it)