Le Capitali – Vucic avrebbe fatto pressioni su Zelensky per il non riconoscimento del Kosovo

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

BELGRADO

Il presidente serbo Aleksandar Vučić si è probabilmente offerto di fornire armi all’Ucraina in cambio del mancato riconoscimento da parte di Kyiv dell’ex provincia serba del Kosovo, ha dichiarato un influente parlamentare tedesco dell’UE dopo l’incontro tra i due leader avvenuto martedì ad Atene. Per saperne di più.

ISTITUZIONI EUROPEE

Ufficio europeo dei brevetti: le piante geneticamente modificate saranno brevettate secondo le regole sugli OGM. Secondo l’organizzazione che protegge le invenzioni in Europa, la recente proposta della Commissione europea di promuovere la commercializzazione delle colture geneticamente modificate non influirà sulle modalità di concessione dei brevetti per queste tecnologie innovative. Per saperne di più

///

BERLINO

Scholz spera di risolvere il conflitto che paralizza la coalizione di governo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) ha invitato mercoledì i principali ministri in cancelleria nella speranza di risolvere la disputa sugli assegni familiari che sta paralizzando il governo, ma il partner di coalizione FDP rimane scettico sulla possibilità di successo. Per saperne di più

///

PARIGI

Temperature record nel sud della Francia, gli operatori sanitari si lamentano per le condizioni di lavoro. La Francia sta vivendo l’ondata di caldo più intensa dell’estate, con temperature record registrate nel sud del Paese, anche negli ospedali dove alcuni operatori sanitari sono in difficoltà. Per saperne di più

///

L’AIA

Fuori Timmermans, gli eurodeputati olandesi spingono per un commissario olandese che si occupi del clima. Gli eurodeputati olandesi hanno chiesto che il posto di capo dell’UE per il clima torni nelle mani dei Paesi Bassi, dopo che martedì il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič ha assunto in via preliminare la carica di Frans Timmermans. Per saperne di più

NORDICI E BALTICI

COPENHAGEN

Scambio di ministri nel governo danese in mezzo a un controverso affare di armi. Il Ministro della Difesa Jakob Ellemann-Jensen e il Ministro dell’Economia Troels Lund Poulsen, entrambi del Partito Liberale, si sono scambiati le cariche di governo martedì, si legge in un comunicato stampa dell’Ufficio del Primo Ministro, mentre l’opposizione chiede risposte su un controverso affare di armi con una società israeliana. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ATENE

Estremista greco arrestato dopo aver sequestrato alcuni rifugiati nel pieno degli incendi [Video]. La polizia greca ha arrestato un uomo dopo che un video scioccante pubblicato sui social media lo ha mostrato mentre rinchiudeva i rifugiati in un furgone e invitava altri residenti a fare lo stesso, sostenendo che fossero responsabili degli incendi. Per saperne di più

///

ROMA

Ministero per gli Affari Europei, Fitto chiede un periodo di riflessione prima di un ulteriore allargamento dell’UE. Prima di procedere con l’allargamento dell’UE, è necessario riflettere sulle priorità degli Stati membri e sulla capacità finanziaria del blocco, ha dichiarato martedì il ministro italiano per gli Affari UE Raffaele Fitto durante un evento. Per saperne di più

///

MADRID

La Spagna si oppone alla nuova mappa ufficiale del Marocco, che include Ceuta e Melilla. Il Partito socialista spagnolo (PSOE/S&D) del primo ministro in carica Pedro Sanchez ha dichiarato di rifiutare fermamente la recente pubblicazione di una mappa ufficiale del territorio marocchino che include le città autonome spagnole di Ceuta e Melilla, mentre il presidente regionale di Melilla ha chiesto a Madrid di presentare una protesta formale a Rabat. Leggi tutto

Il Re di Spagna propone al leader del centrodestra la formazione del nuovo governo nonostante abbia “zero possibilità” di successo. Il re Felipe VI di Spagna ha proposto martedì il leader del Partido Popular (PP/PPE) di centro-destra, Alberto Núñez Feijóo, come candidato per l’investitura a nuovo primo ministro, nonostante la sua formazione conservatrice non abbia raccolto voti sufficienti per raggiungere la maggioranza richiesta in Parlamento. Per saperne di più

///

LISBONA

Il presidente portoghese sostiene la Polonia sul versante orientale. Il Presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha dichiarato che le preoccupazioni della Polonia per i movimenti che mettono in discussione il fianco orientale dell’Unione Europea e della NATO devono essere affrontate. Per saperne di più

///

La VALLETTA

Perché Malta ritarda la giustizia nel caso della giornalista uccisa, chiede un politico olandese. Mentre si avvicina il sesto anniversario dell’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, Pieter Omtzigt, rappresentante e relatore olandese al Consiglio d’Europa e relatore critico, ha invitato i ministri a spingere Malta a chiudere le indagini e a processare le persone coinvolte. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

La produzione ceca di carbone è aumentata nel 2022 nonostante i piani per la sua graduale eliminazione. L’obiettivo della Repubblica Ceca di eliminare gradualmente il carbone entro il 2033 sembra fuori portata, dal momento che la produzione di carbone nel Paese è aumentata l’anno scorso in una crisi energetica innescata dalla guerra della Russia in Ucraina. Per saperne di più

///

VARSAVIA

La Polonia sospende i sussidi per migliaia di rifugiati ucraini. La Polonia ha sospeso il pagamento dei sussidi per l’infanzia per migliaia di rifugiati di guerra ucraini che hanno lasciato il Paese dopo l’invasione russa, ha dichiarato l’Istituto di previdenza sociale (ZUS). Per saperne di più

///

BRATISLAVA

Volt potrebbe ottenere un terzo eurodeputato dopo le elezioni lampo in Slovacchia. Lucia Kleštincová, deputata supplente di Progresívne Slovensko e co-leader del partito slovacco Volt, potrebbe entrare nel Parlamento europeo dopo le elezioni parlamentari di settembre, diventando così la terza deputata del partito politico paneuropeo. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

L’Ucraina chiede alla Bulgaria di contribuire agli sforzi per la sicurezza nel Mar Nero. Il comportamento aggressivo della Russia nel Mar Nero solleva la questione degli sforzi coerenti da parte dei membri della NATO che si affacciano su questo mare strategico, ha dichiarato martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al primo ministro bulgaro Nikolay Denkov, due giorni dopo che il ministro della Difesa bulgaro Todor Tagarev ha riconosciuto la possibilità di un conflitto navale nella regione. Per saperne di più

///

BUCAREST

La Romania rischia di mancare l’obiettivo di riciclaggio per il 2025 nonostante la campagna nazionale. La Romania è ancora lontana dal raggiungere l’obiettivo del 55% di riciclaggio entro il 2025, con solo il 12-14% attualmente soggetto a raccolta differenziata, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Mircea Fechet in occasione del lancio di una campagna anti-rifiuti martedì. Per saperne di più

///

TIRANA

Rama si scaglia contro Atene, ma spera che la politica interna non sia alla base dell’opposizione all’incontro. Il Primo Ministro Edi Rama ha parlato della riunione informale di governo dei leader regionali tenutasi lunedì ad Atene, alla quale non era stato invitato, affermando di sperare che non sia stata usata per mandare un messaggio all’Albania e che il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis non debba cadere in fallo di politica interna. Per saperne di più

Leggi la newsletter qui in originale.