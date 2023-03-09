Le Capitali – Una tassa di soggiorno per i rifugiati ucraini in Polonia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

VARSAVIA

La Polonia dimezza i fondi per i rifugiati ucraini. I rifugiati ucraini in Polonia dovranno coprire la metà delle spese di alloggio a partire da marzo, secondo i piani del governo polacco di cui pare che la Commissione europea non fosse informata. Per saperne di più

SPECIAL REPORT

Berlino punta a contrastare la carenza di farmaci senza adeguare i prezzi. Un progetto di legge presentato dal governo tedesco mira a scongiurare la carenza di farmaci a fronte dell’aumento dei costi di produzione. Ma i produttori di farmaci generici avvertono che i piani sono inadeguati e che sono necessari aggiustamenti dei prezzi più ampi per raggiungere l’obiettivo. Per saperne di più

PAROLA AL NETWORK

Il circo dell’amore-odio in Spagna, fatto di coalizioni fallite e strane alleanze. Il panorama politico spagnolo potrebbe essere materiale per una produzione circense in vista delle elezioni regionali di maggio e di quelle generali di dicembre: i partner di governo di sinistra Psoe (S&D) e Podemos (La Sinistra) si aggrappano a un matrimonio che sta affondando, mentre i partiti di opposizione di destra PP (PPE) e Vox (ECR) cercano di resistere a una relazione di amore-odio non tanto segreta. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Scontro di potere tra Meloni e Salvini sui migranti. Dopo il naufragio del barcone di migranti in Calabria e la morte di almeno 72 migranti, giovedì (9 marzo) pomeriggio si terrà simbolicamente a Cutro il Consiglio dei ministri convocato dalla premier Meloni. Sul tavolo il dossier più caldo sarà, ovviamente, quello sull’immigrazione, che sta causando tensioni interne alla maggioranza. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

L’Ue prevede rovesci sull’economia tedesca. L’economia tedesca ha da sempre rappresentato il motore produttivo dell’Ue. Eppure, secondo un documento trapelato da Bruxelles, a breve potrebbe rallentare in modo decisivo, mentre le imprese si dichiarano più pessimiste rispetto al periodo di massima diffusione della pandemia. Per saperne di più

///

PARIGI

Macron vuole il diritto all’aborto in Costituzione. Il Presidente francese Emmanuel Macron è favorevole all’inserimento del diritto all’aborto nella Costituzione, per cui nei prossimi mesi sarà presentato una proposta di legge al Parlamento. Per saperne di più

///

VIENNA

Per l’Austria “nessuna scorciatoia per l’adesione Ue” della Moldavia. La ministra austriaca agli affari europei Karoline Edtstadler si è diretta mercoledì in Moldavia, assieme a sette suoi omologhi europei. Durante la visita ha espresso solidarietà nei confronti del Paese, dove molti temono che possa estendersi la guerra della Russia in Ucraina. Tuttavia, la ministra ha precisato che non esistono “scorciatoie” per l’adesione all’Ue. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI | BUDAPEST | STOCCOLMA

Ungheria, “sì” all’adesione nato di Finlandia e Svezia. Ma quando? L’Ungheria ha chiarito di essere favorevole all’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, posizionandosi chiaramente nel “campo occidentale”. Eppure, non è ancora chiaro quando il parlamento ungherese voterà la ratifica dell’adesione. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Per il premier spagnolo, l’opposizione è “antiquata” sulle politiche di genere. Mercoledì, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez si è scontrato in parlamento con il partito di opposizione di centro-destra Partido Popular (Pp/Ppe), accusandolo di condividere con il partito di estrema destra VOX opinioni antiquate sulle politiche di genere. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

TikTok costituisce una minaccia informatica anche per la Repubblica Ceca. L’ufficio nazionale ceco per la sicurezza informatica ha emesso un avviso ufficiale, etichettando l’applicazione cinese TokTok come una minaccia. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio Giustizia e Affari interni si riunisce per discutere di asilo e migrazione, sicurezza interna e altro; partecipa la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson;

: Il Consiglio Giustizia e Affari interni si riunisce per discutere di asilo e migrazione, sicurezza interna e altro; partecipa la commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson; I ministri del Commercio tengono una riunione informale per discutere delle relazioni commerciali dell’Ue e di una maggiore competitività, del sostegno commerciale all’Ucraina e di altro ancora; partecipa il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis;

Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans tiene un discorso di apertura al vertice Cycling Industries Europe 2023 a Bruxelles;

Il vicepresidente della Commissione Ue Margaritis Schinas co-presiede la riunione dei ministri dell’Interno del Ppe;

La vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Šuica incontra il governatore della Banca di Finlandia Olli Rehn a Helsinki;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness partecipa al primo trilogo tra le istituzioni europee sul pacchetto bancario; tiene una videoconferenza con i membri del Pan European Insurance Forum (Peif);

Il commissario per il Mercato interno Thierry Breton tiene una videoconferenza con il ministro francese dell’Economia e delle Finanze Bruno Le Maire;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni invia un videomessaggio alla conferenza New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2023, organizzata da Eurostat;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola partecipa alla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo;

Belgio: Svezia e Finlandia hanno colloqui con la Turchia sulle loro richieste di adesione alla Nato;

Svezia e Finlandia hanno colloqui con la Turchia sulle loro richieste di adesione alla Nato; Italia: Visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu;

Visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu; Repubblica Ceca: Giuramento del nuovo presidente ceco Petr Pavel;

Giuramento del nuovo presidente ceco Petr Pavel; Russia: Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ospita il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan al-Saud.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].