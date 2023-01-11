Le Capitali – Test sullo Stato di diritto in Grecia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali:

Buongiorno da Atene,

Il procuratore capo greco Isidoros Ntogiakos ha causato scompiglio martedì dopo aver stabilito che l’Autorità indipendente responsabile per le questioni relative alla privacy (ADAE) non può condurre audit sulle società di telecomunicazioni per scoprire chi è sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti greci.

Ha inoltre minacciato i membri dell’Autorità ellenica per la sicurezza delle comunicazioni e la privacy (ADAE) di essere perseguiti penalmente. Per saperne di più.

ISTITUZIONI UE

L’amministratore delegato di TikTok incontra i vertici dell’UE in seguito alle crescenti preoccupazioni sulla privacy. Martedì i commissari europei hanno avvertito l’amministratore delegato di TikTok che l’azienda deve riconquistare la loro fiducia dopo le rivelazioni sulla trasmissione di dati sensibili alla Cina. Leggi tutto.

L’UE e la NATO firmano un impegno di cooperazione, ma smorzano i discorsi sull’autonomia strategica. Con una nuova dichiarazione congiunta firmata martedì, la NATO e l’UE cercano di intensificare la cooperazione sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma ciò significa anche ridefinire il discorso sull’autonomia strategica. Per saperne di più.

Il commissario per l’agricoltura spinge per un aumento del bilancio agricolo dell’UE per far fronte all’inflazione. Secondo il commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, la quota della Politica agricola comune (PAC) nel bilancio dell’UE dovrebbe essere aumentata nel prossimo programma finanziario settennale che inizierà nel 2028, mentre l’aumento dell’inflazione si fa sentire sul settore agroalimentare dell’UE. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Pensioni: il governo francese svela le carte. La Prima ministra Elisabeth Borne ha presentato martedì i dettagli di una riforma delle pensioni attesa da tempo, rivelando un aumento dell’età pensionabile legale, nonostante le resistenze dei sindacati. Il progetto metterà alla prova la stabilità del governo nelle prossime settimane. Per saperne di più.

///

BERLINO

La Germania promette sostegno all’Ucraina nel percorso di adesione all’UE. Durante una visita a sorpresa nell’Ucraina orientale, la Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha dichiarato che la Germania offrirà a Kyiv il proprio sostegno per gli sforzi compiuti nel percorso di adesione all’UE. Per saperne di più.

///

VIENNA

I conservatori austriaci contro gli attivisti per il clima. I conservatori austriaci vogliono vincere le importanti elezioni locali nello Stato della Bassa Austria, ormai alle porte. Per questo, intendono dare un ulteriore giro di vite agli attivisti per il clima, rafforzando le pene. Però, gli esperti legali ritengono che una tale mossa non sia priva di ostacoli. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Aumenterà lo spionaggio russo contro la Svezia, secondo il capo dei servizi segreti. Le attività di spionaggio russo contro la Svezia sono destinate ad aumentare con l’ingresso del Paese nell’alleanza NATO, ha dichiarato martedì Charlotte von Essen, a capo dei servizi segreti. Per saperne di più.

SUD EUROPA

ROMA

Italia e Giappone diventano partner strategici dopo il colloquio a Roma. La presidente Meloni ha accolto martedì 10 gennaio a Palazzo Chigi il premier giapponese Kishida. Roma è la seconda tappa del tour in Occidente del leader nipponico, che prepara il terreno per il G7 di Hiroshima. Il Giappone, infatti, è dal primo gennaio presidente del G7 e nel 2024 sarà proprio l’Italia a prendere il testimone. Per saperne di più.

///

MADRID

La Spagna vuole prorogare la “eccezione iberica” e propone una revisione del mercato elettrico dell’UE. La Spagna vuole prorogare la “eccezione iberica” e propone una revisione del mercato elettrico dell’UE. Il governo spagnolo chiederà alla Commissione europea l’autorizzazione a prorogare fino alla fine del 2024 la cosiddetta eccezione iberica, che limita il prezzo del gas per la produzione di elettricità in Spagna e Portogallo. Per saperne di più.

Breton: UE reagisca a misure “solitarie” come la legge USA sulla riduzione dell’inflazione. L’Unione Europea deve reagire alle misure adottate da alcuni Paesi che “hanno deciso di concentrarsi sui propri interessi”, come la legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione, ha dichiarato martedì il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton durante una conferenza a Madrid. Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

In Polonia, le prossime elezioni potrebbero dipendere dal successo del PNRR. Secondo un recente sondaggio di United Surveys, la maggior parte dei polacchi considera come fattore decisivo la soluzione dell’attuale stallo tra la Polonia e la Commissione europea sul fronte del Piano di Ripresa e Resilienza, per determinare le prossime elezioni parlamentari di autunno. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

PRISTINA

Erdogan mantiene l’offensiva diplomatica e si impegna ad allentare le tensioni tra Kosovo e Serbia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essersi impegnato ad allentare le tensioni tra Kosovo e Serbia e l’impasse politica in Bosnia-Erzegovina, dopo una riunione del governo ad Ankara. Per saperne di più.

///

SOFIA

Gli apicoltori bulgari vogliono risposte sull’uso di pesticidi vietati dall’UE. Gli apicoltori del nord-est della Bulgaria vogliono che le autorità confermino se erano a conoscenza dell’uso di pesticidi vietati dall’UE in agricoltura, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa Yasen Yanev, presidente dell’associazione dei liberi apicoltori bulgari che possiede campioni che mostrano la presenza di oltre 20 pesticidi. Per saperne di più.

///

TIRANA

L’Albania è alle prese con l’emigrazione del personale medico. L’Albania è alle prese con l’emigrazione dei lavoratori locali, particolarmente sentita nel settore medico, ha dichiarato la ministra della Salute Ogerta Manastirliu, sottolineando che la questione è diventata una battaglia quotidiana. Per saperne di più.

Agenda

UE: La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola tiene un discorso durante la cerimonia di commemorazione del Presidente David Sassoli, a un anno dalla sua scomparsa;

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola tiene un discorso durante la cerimonia di commemorazione del Presidente David Sassoli, a un anno dalla sua scomparsa; La Commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù Mariya Gabriel riceve il rappresentante speciale dell’UE per il processo di pace in Medio Oriente Sven Koopmans;

Regno Unito: Il ministro degli Esteri James Cleverly e il ministro dell’Irlanda del Nord Chris Heaton-Harris incontrano i leader politici dell’Irlanda del Nord;

Il ministro degli Esteri James Cleverly e il ministro dell’Irlanda del Nord Chris Heaton-Harris incontrano i leader politici dell’Irlanda del Nord; Polonia: Udienza del processo all’attivista Justyna Wydrzynska, accusata di aver fornito assistenza all’aborto;

Udienza del processo all’attivista Justyna Wydrzynska, accusata di aver fornito assistenza all’aborto; Cina: Terzo anniversario dell’annuncio del primo decesso per polmonite atipica, l’inizio della crisi del COVID-19.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques e Sofia Stuart Leeson]