Le Capitali – Tajani a tutto campo. L’intervista al ministro degli Esteri

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Tajani: “L’UE va riformata. Voto a maggioranza su fiscalità e politica estera”. In un’intervista rilasciata a EURACTIV Italia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani esprime il suo sostegno alla riforma dei Trattati dell’Unione Europea e affronta dossier cruciali per l’integrazione europea. Leggi tutto

ISTITUZIONI UE

Continua il duello verbale tra la destra e la sinistra europee. Il Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra ha dichiarato a EURACTIV che la presidente dei Socialisti e Democratici (S&D) Iratxe García ha problemi a controllare il suo gruppo, in quanto i deputati socialisti collaborano con il centro-destra, contrariamente a quanto da lei affermato. Per saperne di più

L’UE propone di ricalibrare la strategia per la Cina. Secondo un documento interno visionato da EURACTIV, di fronte alla necessità di ridurre i rischi nei rapporti con la Cina, l’UE punterebbe ad adottare una visione più “lucida”, per concentrarsi su valori, sicurezza economica e strategica. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Il futuro dell’UE e le mosse dei gruppi politici, nell’intervista a Tajani. Nell‘intervista esclusiva a EURACTIV Italia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che il dialogo tra il Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra e il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) dovrebbe continuare, nella speranza di formare una solida maggioranza per governare l’UE dopo le elezioni europee del 2024. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La coalizione tedesca divisa sul bilancio nazionale. Il ministro delle Finanze Christian Lindner ha rinviato per la seconda volta la decisione del governo sul bilancio del prossimo anno: i tre partiti della coalizione restano divisi. Per saperne di più

///

PARIGI

Macron: gli europei non sono destinati ad essere “consumatori dell’industria americana”. Giovedì (11 maggio), il presidente francese Emmanuel Macron e il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton hanno entrambi invocato un cambio di mentalità nei confronti della politica industriale e degli Stati Uniti. Per saperne di più

///

VIENNA

Vienna plaude lo scambio top-secret tra USA e Cina. Il governo austriaco non nasconde la propria soddisfazione, dopo aver facilitato un importante scambio top-secret tra alti funzionari statunitensi e cinesi, in un momento in cui le relazioni tra le due superpotenze sono piuttosto “gelide”. Per saperne di più

///

L’AIA

Gli olandesi ricevono il vicepresidente cinese in un clima di tensione. Dopo l’incontro con il re Willem-Alexander, il vicepresidente cinese Han Zheng ha incontrato giovedì all’Aia il primo ministro olandese Mark Rutte per discutere di cooperazione in materia di commercio e cambiamenti climatici, anche se gli spettatori hanno criticato la calorosa accoglienza dopo tensioni degli ultimi mesi. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Il governo finlandese è diviso sui fondi di sviluppo per l’Ucraina. I quattro partiti che stanno cercando di dare un nuovo governo alla Finlandia sono divisi sulla futura assegnazione dei fondi per lo sviluppo ai Paesi non appartenenti all’UE, tra cui l’Ucraina. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia denuncia un generale ungherese per revisionismo storico. L’ambasciatore polacco in Ungheria ha denunciato in una lettera il generale ungherese, reo di aver individuato in una “guerra locale” tra Polonia e Germania l’origine della Seconda guerra mondiale. Per saperne di più

Agenda:

UE : Riunione informale dei ministri degli Affari esteri per discutere della guerra della Russia contro l’Ucraina e delle relazioni UE-Cina;

: Riunione informale dei ministri degli Affari esteri per discutere della guerra della Russia contro l’Ucraina e delle relazioni UE-Cina; La commissaria per la parità Helena Dalli interviene alla Conferenza sui dati relativi alla parità;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, in visita ufficiale a Varsavia, incontra i rappresentanti dell’associazione polacca “Gabbie aperte”;

La commissaria per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra il presidente del Sustainability Reporting Board dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) Patrick de Cambourg;

La commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira tiene un discorso su “Il futuro delle città costiere e la crisi climatica: Tra minaccia e adattamento”;

Francia : Il Presidente Emmanuel Macron incontra i deputati del gruppo parlamentare Renew Europe;

: Il Presidente Emmanuel Macron incontra i deputati del gruppo parlamentare Renew Europe; Svizzera : Aggiornamento sulle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma;

: Aggiornamento sulle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma; Estonia : I primi ministri di Lettonia, Lituania ed Estonia e la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager partecipano a una conferenza;

: I primi ministri di Lettonia, Lituania ed Estonia e la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager partecipano a una conferenza; Portogallo : Il Parlamento vota nuovamente la legge sulla depenalizzazione dell’eutanasia per superare il veto del presidente; il premier Antonio Costa ospita l’omologo del Marocco Aziz Akhannouch;

: Il Parlamento vota nuovamente la legge sulla depenalizzazione dell’eutanasia per superare il veto del presidente; il premier Antonio Costa ospita l’omologo del Marocco Aziz Akhannouch; Polonia : Incontro tra i ministri degli Affari europei di Francia, Germania, Polonia e Ucraina;

: Incontro tra i ministri degli Affari europei di Francia, Germania, Polonia e Ucraina; Stati Uniti : Il presidente Joe Biden ospita il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez;

: Il presidente Joe Biden ospita il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez; Giappone : Riunione dei ministri dell’Istruzione del G7; Riunione dei ministri della Scienza e della Tecnologia del G7;

: Riunione dei ministri dell’Istruzione del G7; Riunione dei ministri della Scienza e della Tecnologia del G7; ONU: L’esperto David Boyd presenta osservazioni preliminari sugli effetti dei rischi ambientali sui diritti umani.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]