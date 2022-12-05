Le Capitali – Slovenia e Ungheria pensano a un gasdotto da collegare all’Italia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

LUBIANA | BUDAPEST

Slovenia e Ungheria pensano a un gasdotto da collegare all’Italia. La Slovenia e l’Ungheria stanno valutando la costruzione di un gasdotto che colleghi i due Paesi per ridurre la dipendenza dell’Ungheria dal gas naturale proveniente dalla Russia. In base all’accordo, dal 1° gennaio 2023 la Slovenia riceverà 300 milioni di metri cubi di gas naturale all’anno, che saranno trasportati attraverso i gasdotti in Tunisia e in Italia. Per saperne di più

ISTITUZIONI EUROPEE

L’idea di Macron di “garanzie di sicurezza” alla Russia suscita reazioni negative. L’idea del Presidente francese Emmanuel Macron secondo la quale l’Occidente deve tenere conto del bisogno di garanzie di sicurezza di Mosca, per porre fine alla guerra in Ucraina, ha suscitato aspre critiche da parte di Kiev e di alcuni integralisti russi dell’Ue. Per saperne di più.

Von der Leyen: “Serve cooperazione, non scontro, nella disputa sulle sovvenzioni statunitensi”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di adeguare le norme Ue in materia di aiuti di Stato, la necessità di finanziamenti europei per una politica industriale europea e ha insistito sul mantenimento di relazioni cordiali con gli Stati Uniti in vista delle consultazioni biennali. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Macron conferma che parlerà di nuovo con Putin dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron intende parlare nuovamente con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista rilasciata dopo la visita di Stato negli Stati Uniti di sabato. Per saperne di più.

///

VIENNA

Il sindaco di Vienna spinge per i permessi di lavoro per i richiedenti asilo. Il sindaco di Vienna Michael Ludwig, nonostante le forti resistenze dell’opposizione, ha fatto pressione per rendere più facile per i richiedenti asilo lavorare, mentre aspettano che la loro domanda venga esaminata. Per saperne di più.

///

L’AIA

Team investigativo olandese torna alla Corte penale internazionale con delle prove sui crimini di guerra in Ucraina. Una squadra forense e investigativa olandese composta da 40 persone ha indagato sui crimini di guerra commessi in Ucraina e, nelle ultime settimane, è tornata nei Paesi Bassi con prove che saranno presentate alla Procura della Corte penale internazionale. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

L’industria energetica finlandese è preoccupata per il piano fiscale del governo. Le aziende del settore energetico sono preoccupate per la proposta del governo di tassare il 33% dei profitti in eccesso delle aziende elettriche nel 2023, una proposta molto più ambiziosa di quella concordata dai ministri Ue a settembre. Per saperne di più.

VISEGRAD

PRAGA

La Repubblica Ceca ha bisogno di tempo fino al 2024 per liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi. La Repubblica Ceca, attualmente esente dall’embargo dell’Ue sulle importazioni di petrolio russo, risolverà la sua attuale dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi nel 2024, come ha dichiarato il ministro del Commercio e dell’Industria Jozef Síkela. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria offesa dai commenti di Rutte sulla sua adesione a Schengen. Il presidente e i ministri ad interim della Bulgaria hanno risposto al primo ministro olandese Rutte per i suoi commenti sull’attraversamento del confine bulgaro con 50 euro, come parte delle sue ragioni per bloccare la candidatura della Bulgaria all’adesione all’Area Schengen (senza visti) dell’Ue. Per saperne di più.

Agenda

UE : L’Eurogruppo discute la situazione generale di bilancio e le prospettive nell’area dell’euro; altri punti salienti sono le relazioni di sorveglianza post-programma per Cipro, Irlanda, Portogallo e Spagna, la prima relazione di sorveglianza post-programma sulla Grecia e le misure contingenti sul debito; elezione del Presidente dell’Eurogruppo;

: L’Eurogruppo discute la situazione generale di bilancio e le prospettive nell’area dell’euro; altri punti salienti sono le relazioni di sorveglianza post-programma per Cipro, Irlanda, Portogallo e Spagna, la prima relazione di sorveglianza post-programma sulla Grecia e le misure contingenti sul debito; elezione del Presidente dell’Eurogruppo; Il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni ed energia” discute della rete di trasporto transeuropea e del trasporto per vie navigabili interne;

La vicepresidente della Commissione europea Vĕra Jourová riceve la presidente della Commissione di Venezia Bazy Malaurie;

Il vicepresidente Valdis Dombrovskis partecipa al Consiglio per il commercio e la tecnologia UE-USA;

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni riceve Pierre Gramegna, direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa al Global Food Forum 2022, organizzato da Farm Europe;

Il commissario per il Vicinato e l’Allargamento Olivér Várhelyi partecipa a un’audizione presso la commissione per gli Affari europei del Parlamento ungherese;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra la presidente della Commissione di Venezia Claire Bazy Malaurie, il vicepresidente Michael Frendo e la segretaria Simona Granata-Menghini; riceve il presidente del Consiglio nazionale austriaco Wolfgang Sobotka;

Entra in vigore l’embargo Ue sulle importazioni di greggio russo via mare;

Svezia : Il SIPRI (L’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma) pubblica un rapporto sulle aziende produttrici di armi;

: Il SIPRI (L’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma) pubblica un rapporto sulle aziende produttrici di armi; Polonia : La presidente georgiana Salome Zurabishvili in visita ufficiale;

: La presidente georgiana Salome Zurabishvili in visita ufficiale; Russia : Il primo ministro Mikhail Mishustin e l’omologo cinese Li Keqiang tengono una conferenza; il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ospita il suo omologo azero Jeyhun Bayramov;

: Il primo ministro Mikhail Mishustin e l’omologo cinese Li Keqiang tengono una conferenza; il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ospita il suo omologo azero Jeyhun Bayramov; ILO (L’Organizzazione internazionale del lavoro): pubblicato il rapporto sulla violenza e le molestie sul lavoro.

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques, Sofia Stuart Leeson]