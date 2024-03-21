Le Capitali – Si allarga l’area senza controlli interni alle frontiere dell’UE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

I bulgari e i rumeni non dovranno più esibire il documento d’identità alle frontiere aeree e marittime interne dell’UE. A partire dal 31 marzo, bulgari e rumeni non saranno più soggetti a controlli quando entreranno ufficialmente nello Spazio Schengen alle frontiere aeree e marittime interne dell’UE, anche se i controlli continueranno a essere effettuati all’attraversamento delle frontiere terrestri. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Corte dei conti UE: rischi di irregolarità e corruzione nella gestione dei fondi del Recovery Plan. La Corte dei conti europea (ECA) ha avvertito che la strategia della Commissione europea di fare affidamento sugli Stati membri per garantire che le risorse del fondo per la ripresa post pandemia siano spesi correttamente sta aumentando il “rischio di irregolarità o addirittura di corruzione”. Per saperne di più

Accordo tra Europarlamento e Consiglio UE sulla liberalizzazione dei prodotti agricoli ucraini ma con vincoli. Il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno raggiunto mercoledì (20 marzo) un accordo provvisorio sull’estensione delle misure di liberalizzazione commerciale per l’Ucraina di fronte alla guerra di aggressione della Russia. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Il partito di Macron è in subbuglio perché la lista di sinistra dell’UE sale nei sondaggi. La lista elettorale comune per l’UE formata dal Partito socialista francese e dalla sinistra “Place Publique”, guidata da Raphaël Glucksmann, ha ottenuto il 13% nei sondaggi pubblicati mercoledì e potrebbe essere motivo di preoccupazione per il partito Renaissance di Macron, che vede la sua base di elettori spostarsi a sinistra. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Ministro degli Esteri svedese: Affrontiamo l’approccio conflittuale della Russia. La Russia ha peggiorato significativamente la politica di sicurezza dell’Europa e della Svezia e il suo approccio conflittuale deve essere affrontato, ha dichiarato il Ministro degli Esteri svedese Tobias Billström nella sua dichiarazione di politica estera al Parlamento svedese in occasione della recente adesione della Svezia alla NATO. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

DUBLINO

Irlanda: Varadkar lascia inaspettatamente la carica di primo ministro. Leo Varadkar ha dichiarato mercoledì (20 marzo) che si dimetterà da primo ministro irlandese e da leader del partito di governo Fine Gael, con una mossa a sorpresa che ha detto essere dovuta a ragioni sia personali che politiche. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Il partito spagnolo VOX spera di “ripristinare la sovranità delle nazioni” dopo le elezioni europee. Il partito spagnolo di estrema destra VOX, attualmente terza forza parlamentare, lancerà il suo manifesto elettorale per l’UE, con lo slogan “Europa Viva 24”, in occasione della conferenza annuale del partito che si terrà il 18-19 maggio, come hanno confermato mercoledì fonti del partito. Per saperne di più

LISBONA

Costa riceve un regalo di addio dal Consiglio europeo. Il primo ministro uscente del Portogallo António Costa (PS) riceverà una statuetta che rievoca la sede del Consiglio europeo in occasione di quello che sarà il suo ultimo vertice dell’UE a Bruxelles dopo otto anni di potere. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

La Polonia accusa il commissario europeo Wojciechowski per le proteste degli agricoltori. Il commissario europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski sarebbe responsabile dei problemi che hanno portato alle proteste degli agricoltori in Polonia. Lo ha dichiarato l’ufficio del primo ministro Donald Tusk in risposta a una lettera che il funzionario europeo ha inviato al primo ministro, aggiungendo che dovrebbe “andare avanti con il suo lavoro”. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria investe oltre 295 milioni di euro in un gasdotto strategico per i Balcani. La Bulgaria ha deciso di investire oltre 295 milioni di euro nel cosiddetto “Corridoio verticale”, un’iniziativa strategica tra gli operatori di trasporto del gas di sette Paesi balcanici per ridurre la dipendenza dal gas russo. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio europeo si riunisce per discutere il sostegno all’Ucraina, la situazione in Medio Oriente, la difesa, l’allargamento, la migrazione e altro ancora;

: Il Consiglio europeo si riunisce per discutere il sostegno all’Ucraina, la situazione in Medio Oriente, la difesa, l’allargamento, la migrazione e altro ancora; La presidente della Commissione Ursula von der Leyen interviene al Vertice sull’energia nucleare 2024; partecipa al Vertice del PPE;

Il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič interviene all’evento annuale WindEurope 2024; partecipa alla firma del memorandum d’intesa tra l’UE e la Norvegia sul partenariato strategico per le materie prime terrestri sostenibili e la catena del valore delle batterie;

Il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas partecipa ad una videoconferenza con il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki;

La commissaria per l’energia Kadri Simson tiene interviene all’evento di alto livello su “La governance energetica e climatica in Ucraina – Verso una ricostruzione verde”; incontro con il sottosegretario britannico per la sicurezza energetica e l’azzeramento delle emissioni Andrew Bowie;

Il commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski partecipa al dibattito sul futuro della PAC, organizzato dalla Commissione per le risorse naturali del Comitato europeo delle regioni;

Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič partecipa a un evento di alto livello sulla protezione dell’assistenza sanitaria a Gaza;

Il commissario per l’Azione per il clima Wopke Hoekstra partecipa alla riunione ministeriale di Copenaghen sul clima, a Copenaghen, in Danimarca; incontra il presidente designato della COP29 Mukhtar Babayev, il ministro britannico per la Sicurezza energetica e l’azzeramento delle emissioni Graham Stuart, il presidente dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS) e il ministro delle Risorse naturali e dell’ambiente di Samoa Cedric Schuster;

La commissaria per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen interviene all’evento di alto livello UE-America Latina e Caraibi (LAC) su “Sviluppo umano inclusivo e accesso equo ai prodotti sanitari”;

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Iliana Ivanova ospita il commissario per l’Istruzione, la scienza, la tecnologia e l’innovazione dell’Unione africana Mohammed Belhocine;

Il commissario per l’Occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit partecipa al dibattito su “Un’agenda sociale strategica forte per l’Europa” nella sessione plenaria del CESE; partecipa al forum Patto per le competenze; ospita i copresidenti del Gruppo d’azione per i diritti dell’infanzia e i rappresentanti del Comitato consultivo per l’infanzia;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres; partecipa al vertice del PPE.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong e Sofia Mandilara]