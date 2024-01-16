Le Capitali – Si acquietano le proteste degli agricoltori in Europa, per il momento

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi delle Capitali

BERLINO

Germania: gli agricoltori interrompono le proteste per negoziare con il governo. Mentre gli agricoltori in Germania hanno fermato le proteste dopo settimane di agitazione per i previsti tagli ai sussidi, il presidente dell’Associazione degli agricoltori Joachim Rukwied ha dichiarato di voler spingere per i negoziati con il governo federale, ma ha sottolineato di voler ottenere dei risultati entro giovedì (18 gennaio) sera. Per saperne di più

BUCAREST

Il governo rumeno raggiunge un accordo con gli agricoltori dopo una settimana di proteste. Lunedì è stato raggiunto un accordo tra il ministero dell’Agricoltura e i rappresentanti delle principali organizzazioni agricole, dopo sei giorni di proteste. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Il PD chiede a Elly Schlein un passo indietro alle prossime elezioni europee. Il Partito democratico avrebbe criticato la sua Segretaria Elly Schlein, sempre più propensa a presentarsi come capolista in tutte le circoscrizione alle prossime elezioni europee, per opporsi all’eventuale candidatura della Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Benifei, la proposta di riforma dei Trattati approvata dal Parlamento UE è frutto dell’impegno di David Sassoli. La proposta di riforma dei Trattati approvata lo scorso 22 novembre dal Parlamento europeo è frutto “in maniera determinante” dell’impegno profuso dal defunto presidente dell’Eurocamera David Sassoli. È quanto dichiarato a Euractiv dal capodelegazione del Partito democratico (PD/S&D) al Parlamento europeo Brando Benifei, parlando a margine dell’evento organizzato a Roma dall’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) dal titolo “L’eredità di David Sassoli: Un viaggio verso una nuova Europa”. Per saperne di più

L’Eurogruppo resta impegnato nel dialogo con l’Italia dopo il no alla ratifica del MES. Il no dell’Italia alla ratifica della riforma del trattato istitutivo del Meccanismo europea di stabilità (MES) è un’occasione persa per rafforzare l’Unione bancaria europea. È quanto emerso dalla conferenza stampa dell’Eurogruppo a conclusione della riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’area euro. Alla conferenza sono intervenuti il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni e il direttore del MES Pierre Gramegna. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

L’estrema destra francese promette una maggioranza di blocco contro il “colpo di stato federalista”. Il Presidente del Rassemblement National francese di estrema destra, Jordan Bardella, ha promesso di lavorare insieme ad altre forze sovraniste per creare una maggioranza di blocco e impedire quello che ha descritto come un “colpo di stato federalista” portato avanti dagli europeisti. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

COPENAGHEN

Danimarca: le importazioni di acque reflue norvegesi cariche di petrolio sono contrarie alla normativa UE. Secondo le autorità ambientali danesi, l’importazione di acque reflue norvegesi contenenti petrolio è contraria alle leggi UE, aprendo un fronte con le precedenti affermazioni del Ministro dell’Ambiente Magnus Heunicke, sostenute da un documento dell’Agenzia norvegese per l’ambiente. Per saperne di più



EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Il Presidente polacco Duda chiede al governo di non violare più le leggi. Il governo dovrebbe smettere di violare la legge su diverse questioni, ha dichiarato il Presidente Andrzej Duda al Primo ministro Donald Tusk durante un incontro al Palazzo presidenziale, commentando le azioni del Ministro della Giustizia Adam Bodnar e di altri membri del governo di Tusk. Per saperne di più

PRAGA

Presidente della Repubblica ceca: la leadership israeliana è divisa sullo stato di Palestina. La leadership israeliana non è unita su come risolvere il conflitto israelo-palestinese. Lo ha dichiarato lunedì il presidente ceco Petr Pavel dopo aver incontrato le autorità israeliane. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BUCAREST

La Bulgaria investirà 6 miliardi di euro in infrastrutture per il dispiegamento rapido delle forze NATO. La Bulgaria investirà in infrastrutture che aiuteranno, se necessario, a dispiegare le forze NATO sul fianco orientale, ma che potranno essere utilizzate anche per esigenze civili. Lo ha annunciato lunedì il ministro della Difesa, Todor Tagarev. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio Economia e Finanza si riunisce per discutere il programma di lavoro della Presidenza belga, la riunione del G20, la guerra in Ucraina e altro ancora;

: Il Consiglio Economia e Finanza si riunisce per discutere il programma di lavoro della Presidenza belga, la riunione del G20, la guerra in Ucraina e altro ancora; La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen visiterà Forlì e le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, assieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; interviene al World Economic Forum (WEF) di Davos, in Svizzera;

La Vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová incontra il Presidente degli Affari globali di Meta Nick Clegg e il CEO di YouTube Neal Mohan, a Davos, in Svizzera;

La Commissaria per l’Energia Kadri Simson partecipa alla sessione strategica del WEF “Meeting of the Global Risks Consortium”; partecipa come panellista al dialogo con le parti interessate del WEF su “Energia e rivalità”; interviene al dialogo pubblico-privato di alto livello del WEF nella sala del consiglio della Banca internazionale di commercio “Trasformare la domanda di energia”;

La Commissaria per la Salute Stella Kyriakides incontra il Direttore esecutivo del Fondo Globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria Peter Sands al WEF di Davos, in Svizzera; incontra l’Inviato speciale per il cambiamento climatico e la salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Vanessa Kerry; tiene un discorso alla tavola rotonda “Bad Bugs, No Drugs: Affrontare un mondo senza antibiotici”;

La Commissaria Iliana Ivanova incontra a Davos il Consigliere federale della Svizzera Guy Parmelin e la Segretaria di Stato per l’educazione, la ricerca e l’innovazione della Svizzera per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’educazione e la gioventù Martina Hirayama; partecipa alla sessione del WEF su “La corsa dell’Europa all’innovazione”;

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ospita il Primo Ministro del Belgio Alexander De Croo;

La sessione plenaria del Parlamento europeo vota sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sul regolamento sui gas fluorurati, sull’aviazione elettrica, sull’attuazione del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 2021-2027 e altro ancora;

Ungheria: Il Primo Ministro Viktor Orbán incontra l’omologo slovacco Robert Fico.

