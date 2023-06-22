Le Capitali – Serbia e Kosovo si allontano dall’UE. Il richiamo franco-tedesco

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Le notizie di oggi dalle Capitali

La ministra tedesca indica a Pristina la necessità di una de-escalation delle tensioni in Kosovo. Dopo le nuove tensioni tra Kosovo e Serbia, che preoccupano Bruxelles, la Germania e la Francia hanno invitato entrambe le parti a smorzare i toni, in quanto stanno “mettendo davvero a repentaglio” il loro percorso nell’UE. Per saperne di più

L’OPINIONE

L’ex diplomatico ungherese: la corruzione è la più grande sfida alla sicurezza del futuro. La corruzione politica sarà una delle maggiori sfide per la sicurezza del prossimo decennio, per le organizzazioni intergovernative come la NATO, e comprometterà ulteriormente il lavoro delle organizzazioni internazionali in futuro, scrive Zsolt Rábai, ex consigliere di politica estera del presidente ungherese. Per saperne di più

SPECIAL REPORT

Anafilassi: reazione allergica “sottovalutata” e potenzialmente letale. L’anafilassi, una reazione grave e pericolosa per la vita scatenata dalle allergie, rappresenta un grave rischio per la salute a causa della sua rapida insorgenza, mentre l’accesso immediato agli autoiniettori di adrenalina (AAI) non è uguale nell’UE. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il tribunale dell’UE respinge la causa dell’eurodeputato tedesco contro la tassonomia verde. Con una sentenza di primo grado, la Corte di giustizia dell’UE ha respinto la causa intentata dall’eurodeputato socialista tedesco René Repasi, che sostiene che il Parlamento europeo non abbia avuto voce in capitolo nell’includere il nucleare e il gas naturale nella tassonomia della finanza sostenibile del blocco. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Per il ministero delle Finanze la ratifica del MES non pone alcun rischio per l’Italia. Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha escluso eventuali rischi per l’economia italiana derivanti dalla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (MES). E’ quanto si legge in una lettera inviata dal capo di gabinetto del MEF alla Commissione esteri della Camera dei deputati impegnata in nella discussione di una proposta di legge presentata dal Partito democratico (PD) e da Italia viva (IV) sulla ratifica del trattato sul MES. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

E se l’estrema destra tedesca puntasse al cancellierato? Alle elezioni 2025, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) per la prima volta presenterà un suo candidato alla carica di cancelliere federale, come ha confermato la co-leader del partito Alice Weidel. Per saperne di più

PARIGI

Il governo francese scioglie il gruppo ambientalista che si è scontrato con la polizia. Mercoledì il governo francese ha sciolto il gruppo ambientalista Les Soulèvements de la Terre, citando i violenti scontri con la polizia avvenuti il 24 marzo scorso per impedire la costruzione di un bacino idrico nella Francia occidentale. Per saperne di più

VIENNA

L’Austria presenta il gruppo “Amici dei Balcani occidentali”, per un rapido allargamento. Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg presenterà venerdì, durante l’Europa-Forum Wachau in Bassa Austria, gli “Amici dei Balcani occidentali”, un gruppo di sette Stati membri dell’UE desiderosi di accelerare l’adesione all’UE degli Stati dei Balcani occidentali. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Le startup finlandesi sono minacciate da un nuovo programma governativo. Le principali startup finlandesi hanno duramente criticato i piani del nuovo governo di destra in materia di occupazione e immigrazione, affermando che essi minacciano l’intero ecosistema delle startup del Paese. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

L’influente leader del PiS in Polonia torna al governo. Jarosław Kaczyński, leader del partito polacco di governo Diritto e Giustizia (PiS) ed ex primo ministro, tornerà al governo come vice primo ministro. Lo ha confermato il portavoce del governo, Piotr Müller. Per saperne di più

Agenda:

UE : Conferenza online sul tema “Il mercato unico dell’UE come forza trainante per la competitività europea”, organizzata dalla presidenza svedese e dal Consiglio, con interventi di alto livello, responsabili politici, autorità locali, rappresentanti dell’industria e attori della società civile per uno scambio di opinioni;

: Conferenza online sul tema “Il mercato unico dell’UE come forza trainante per la competitività europea”, organizzata dalla presidenza svedese e dal Consiglio, con interventi di alto livello, responsabili politici, autorità locali, rappresentanti dell’industria e attori della società civile per uno scambio di opinioni; La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa al Vertice per un nuovo patto di finanziamento globale organizzato dal presidente Emmanuel Macron a Parigi (Francia);

Il vicepresidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis incontra il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey;

Il vicepresidente della Commissione UE Frans Timmermans pronuncia il discorso di apertura dell’evento CAN Europe sul tema “Applicare il principio ‘chi inquina paga’” per le nuove fonti di finanziamento per il clima: dare slancio agli approcci che sostengono l’equità globale”;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e i mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra il presidente del consiglio di amministrazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF) Jacek Jastrzębski a Varsavia (Polonia).

Il commissario per il Bilancio e l’Amministrazione Johannes Hahn partecipa al Forum annuale della Deutsche Bank a Londra (Regno Unito);

La presidente del Parlamento Roberta Metsola, in visita ufficiale a Roma, incontra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni;

Francia : Visita del Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva;

: Visita del Presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva; ONU: Riunione del Consiglio di sicurezza sulla Somalia.

