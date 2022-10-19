Le Capitali – Scioperi in Francia: rischio di “conseguenze significative” sulla disponibilità del nucleare quest’inverno

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

PARIGI

Scioperi in Francia: rischio di “conseguenze significative” sulla disponibilità del nucleare per quest’inverno. Secondo l’operatore di rete francese Rte, è possibile un’interruzione della fornitura di energia elettrica in Francia, soprattutto per l’energia nucleare francese, a causa degli scioperi. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

La Finlandia e altri tre Stati membri lanciano il gruppo ‘For Forest’. La Finlandia, insieme a Svezia, Austria e Slovenia, ha costituito un partenariato strategico informale “For Forest” per approfondire la cooperazione nella gestione e nelle politiche forestali all’interno dell’Ue. Per saperne di più.

///

STOCCOLMA

Svezia: “Fine della politica estera femminista” e la Turchia blocca ancora l’adesione del Paese alla Nato. Il nuovo ministro degli Esteri, Tobias Billström, intende porre fine alla politica estera femminista della Svezia con l’insediamento del nuovo governo. La Turchia ha presentato una lista di richieste per approvare la domanda di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. Per saperne di più.

SUD EUROPA

VALLETTA

Sulla libertà dei media, i socialisti europei voteranno contro il governo socialista di Malta. Socialisti e Democratici, voteranno a favore di una risoluzione in 23 punti che critica lo Stato di diritto e chiede il ritiro di 40 cause legali vessatorie contro un portale di media indipendente che ha continuato il lavoro della giornalista uccisa Daphne Caruana Galizia. Per saperne di più.

///

MADRID

La Spagna approva il “bonus sociale” per l’energia per proteggere le famiglie vulnerabili. Il governo ha lanciato martedì un nuovo pacchetto di misure a favore di circa 1,5 milioni di cittadini vulnerabili. Con il nuovo bonus sociale, le famiglie lavoratrici a basso reddito potranno ottenere uno sconto del 40% sulle bollette dell’elettricità. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Borissov minaccia la Bulgaria di nuove elezioni. l leader del partito Gerb ed ex primo ministro, Boyko Borissov, ha minacciato che la Bulgaria andrà a elezioni anticipate, per la quarta volta consecutiva, perché ha vinto le elezioni del 2 ottobre ma non ha la maggioranza per governare. Per saperne di più.

Agenda

Ue : La sessione plenaria del Parlamento europeo discute la presentazione della riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2022; la sbianchettatura dell’estrema destra antieuropea nell’Ue; i risultati della prima riunione della Comunità politica europea; le relazioni tra l’Ue e i Balcani occidentali alla luce del nuovo pacchetto di allargamento; il ruolo attivo del regime di Lukashenka nella guerra contro l’Ucraina; la sicurezza alimentare globale come seguito della riunione dei ministri dell’Agricoltura del G20;

: La sessione plenaria del Parlamento europeo discute la presentazione della riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2022; la sbianchettatura dell’estrema destra antieuropea nell’Ue; i risultati della prima riunione della Comunità politica europea; le relazioni tra l’Ue e i Balcani occidentali alla luce del nuovo pacchetto di allargamento; il ruolo attivo del regime di Lukashenka nella guerra contro l’Ucraina; la sicurezza alimentare globale come seguito della riunione dei ministri dell’Agricoltura del G20; Ue : La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen partecipa al dibattito in plenaria del Pe (Parlamento europeo) sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2022;

: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen partecipa al dibattito in plenaria del Pe (Parlamento europeo) sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2022; Ue : Il commissario per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, Olivér Várhelyi, partecipa alla sessione plenaria del Pe; Incontra i deputati del Ppe (Partito popolare europeo) per una colazione di lavoro; Tiene una riunione con il Comitato dei Ministri a Strasburgo, in Francia; Incontra il Segretario generale del Consiglio d’Europa;

: Il commissario per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, Olivér Várhelyi, partecipa alla sessione plenaria del Pe; Incontra i deputati del Ppe (Partito popolare europeo) per una colazione di lavoro; Tiene una riunione con il Comitato dei Ministri a Strasburgo, in Francia; Incontra il Segretario generale del Consiglio d’Europa; Ue : La sessione plenaria del Pe vota il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2023, tutte le sezioni incluse; Progetto di bilancio rettificativo 4/2022: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici; Carburanti marittimi sostenibili e diffusione di infrastrutture per carburanti alternativi;

: La sessione plenaria del Pe vota il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2023, tutte le sezioni incluse; Progetto di bilancio rettificativo 4/2022: aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici; Carburanti marittimi sostenibili e diffusione di infrastrutture per carburanti alternativi; Ue : La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra la Presidente della Repubblica slovacca, Zuzana Čaputová; partecipa alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo; interviene al seminario “Salvaguardare la libertà dei media: il ruolo dell’Unione europea” e alla cerimonia di consegna del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo;

: La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra la Presidente della Repubblica slovacca, Zuzana Čaputová; partecipa alla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo; interviene al seminario “Salvaguardare la libertà dei media: il ruolo dell’Unione europea” e alla cerimonia di consegna del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo; Ue : Il vincitore del Premio Sakharov 2022 è deciso dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dai capigruppo politici del Pe;

: Il vincitore del Premio Sakharov 2022 è deciso dalla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dai capigruppo politici del Pe; Ue : Il Vertice sociale tripartito riunisce le istituzioni dell’Ue a livello presidenziale e le parti sociali europee a livello dirigenziale per discutere la valutazione dell’impatto della guerra in Ucraina sull’attuale situazione socio-economica; le misure per affrontare la crisi energetica; le misure di sostegno economico e sociale per affrontare la crisi del costo della vita; il vertice è copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo, in Francia; è prevista la partecipazione del commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e del commissario per l’Occupazione e i Diritti sociali Nicolas Schmit;

: Il Vertice sociale tripartito riunisce le istituzioni dell’Ue a livello presidenziale e le parti sociali europee a livello dirigenziale per discutere la valutazione dell’impatto della guerra in Ucraina sull’attuale situazione socio-economica; le misure per affrontare la crisi energetica; le misure di sostegno economico e sociale per affrontare la crisi del costo della vita; il vertice è copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo, in Francia; è prevista la partecipazione del commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e del commissario per l’Occupazione e i Diritti sociali Nicolas Schmit; Ue : Il Consiglio Affari generali prosegue i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre, discutendo il progetto di conclusioni; tiene un dibattito sulla proposta del Parlamento europeo di revisione delle norme Ue relative all’elezione del Parlamento europeo; discute la Conferenza sul futuro dell’Europa e lo Stato di diritto in Polonia;

: Il Consiglio Affari generali prosegue i preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 20-21 ottobre, discutendo il progetto di conclusioni; tiene un dibattito sulla proposta del Parlamento europeo di revisione delle norme Ue relative all’elezione del Parlamento europeo; discute la Conferenza sul futuro dell’Europa e lo Stato di diritto in Polonia; Ue : La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson interviene virtualmente alla conferenza sulla criminalità informatica di Europol;

: La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson interviene virtualmente alla conferenza sulla criminalità informatica di Europol; Svizzera : L’aeronautica militare tiene un’esercitazione a fuoco vivo sull’Axalp, nelle Alpi svizzere;

: L’aeronautica militare tiene un’esercitazione a fuoco vivo sull’Axalp, nelle Alpi svizzere; Polonia : La Corte costituzionale esamina la legalità delle multe imposte alla Polonia dalla Corte di giustizia dell’Ue;

: La Corte costituzionale esamina la legalità delle multe imposte alla Polonia dalla Corte di giustizia dell’Ue; Russia: Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, presiede la riunione del Consiglio di sicurezza; prevista un’udienza per lo scioglimento della sezione russa dell’Agenzia Ebraica, l’agenzia no-profit che promuove l’immigrazione in Israele;

***

