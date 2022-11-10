Le Capitali – Scioperi in Belgio, Francia e Grecia: i lavoratori chiedono di intervenire

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

PARIGI

Scioperi in Belgio, Francia e Grecia: i lavoratori chiedono di intervenire. Parigi si sta preparando per un altro di una serie di scioperi generali giovedì, mentre il movimento di protesta emergente della Francia guadagna terreno, solo un giorno dopo che gli scioperi generali hanno paralizzato il vicino Belgio e la Grecia, in un segno di crescente tensione per i lavoratori europei che stanno sopportando la crisi del costo della vita del continente. Per saperne di più.

///

BERLINO

I partiti di governo tedeschi si impegnano a sostenere in modo duraturo la candidatura della Moldova all’UE. I tre partiti di governo tedeschi hanno chiesto di continuare a sostenere la candidatura della Moldova all’UE in una mozione presentata martedì in parlamento, che chiede anche di migliorare il processo di adesione del Paese. Per saperne di più.

///

VIENNA

Il vertice austriaco non affronta la crisi degli alloggi per i rifugiati. Il Ministro degli Interni Gerhard Karner, che ha incontrato i nove governatori del Paese nella tarda serata di mercoledì, non è riuscito a produrre risultati concreti per affrontare l’attuale crisi abitativa dei rifugiati nel Paese. Per saperne di più.

///

L’AIA

I partiti olandesi sono divisi sulla nuova legge sull’asilo “in cambio di denaro”. I partiti olandesi sono divisi sulla nuova proposta di legge sull’asilo del governo che, se adottata nella sua forma attuale, fornirebbe una compensazione finanziaria ai comuni che forniscono alloggi ai richiedenti asilo. Per saperne di più.

SUD EUROPA

LISBONA

Il Portogallo ha registrato un aumento delle importazioni, soprattutto di carburante, quest’anno. Le importazioni portoghesi sono aumentate di quasi il 30% a settembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un aumento vertiginoso del 51% delle importazioni di carburanti e oli, ha dichiarato mercoledì l’istituto statistico governativo INE. Per saperne di più.

///

LA VALLETTA

Malta lancia un nuovo servizio di salute mentale in risposta alle crescenti preoccupazioni. Il governo ha lanciato una linea di assistenza per la salute mentale raggiungibile 24 ore su 24, in seguito all’aumento del 25% dei problemi di salute mentale in tutto il mondo. Per saperne di più.

VISEGRAD

PRAGA

L’economia ceca sta attraversando una “lieve recessione”. L’economia sta attraversando una “lieve recessione”, poiché si prevede che i prezzi al consumo raggiungeranno una media del 15% nel 2022, ha ammesso il Ministero delle Finanze ceco nelle sue previsioni macroeconomiche di novembre, che prevedono anche una stagnazione e un alto tasso di inflazione del 9,5% per il 2023. Per saperne di più.

NEWS DAI BALCANI

SOFIA

Il governo bulgaro deve trovare urgentemente combustibile nucleare non russo. Il Parlamento ha imposto al governo ad interim di accelerare la procedura per la conclusione di un accordo per la fornitura di combustibile nucleare non russo per i due reattori sovietici della centrale di Kozloduy, che finora sono stati alimentati solo con combustibile russo. Per saperne di più.

