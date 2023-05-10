Le capitali – Scholz: serve un’Europa allargata e riformata che resista alle intimidazioni della Russia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

EUROPA

Scholz: serve un’Europa allargata e riformata che resista alle intimidazioni della Russia. L’Unione Europea non deve lasciarsi “intimidire” dalla “dimostrazione di forza” della Russia, durante le celebrazioni per la vittoria della Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo discorso al Parlamento europeo, in occasione della Giornata dell’Europa, durante il quale ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina, spiegando che Bruxelles deve rimanere “ferma” su questa posizione. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

L’UE pronta a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Nella giornata in cui l’Europa celebra i 73 anni dalla dichiarazione Schuman, il primo atto ufficiale del processo di integrazione europea, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha assicurato che l’UE fornirà all’Ucraina il suo sostegno per tutto il tempo necessario. Per saperne di più

Ucraina: Parlamento UE approva la procedura accelerata sulle norme per la produzione di munizioni. I parlamentari europei hanno votato martedì (9 maggio) per accelerare il processo legislativo e adottare una legge che mira ad aumentare la produzione di munizioni in Europa per un importo di 500 milioni di euro con l’obiettivo di garantire i rifornimenti all’Ucraina. Per saperne di più

Strasburgo, marcia indietro sull’acquisto della nuova sede del Parlamento. Secondo una nota visionata in anteprima da EURACTIV, il Parlamento europeo sembra aver abbandonato i piani per il costoso ampliamento della sede di Strasburgo. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Fratelli d’Italia valuta se candidare un condannato in via definitiva alle elezioni europee. Secondo indiscrezioni della stampa italiana, l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni potrebbe essere uno dei candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni europee del 2024, nonostante la condanna per corruzione che sta ancora scontando. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

Lindner risponde all’affronto diplomatico cinese. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (partito liberale FDP/Renew) ha chiesto di rivedere la posizione nei confronti della Cina, dopo che un incontro programmato con il suo omologo cinese è stato cancellato da Pechino all’ultimo minuto. Per saperne di più

///

PARIGI

L’Assemblea Nazionale ha votato: “il Gruppo Wagner è un’organizzazione terrorista”. Martedì, l’Assemblea nazionale francese ha adottato una risoluzione che invita la Francia e l’UE a lavorare per l’inserimento del gruppo Wagner nell’elenco delle organizzazioni terroristiche, per i molteplici crimini commessi in Ucraina e in Africa. Per saperne di più

///

VIENNA

I conservatori austriaci contrari al Green Deal. Gli eurodeputati conservatori del Partito Popolare Austriaco (ÖVP) hanno appoggiato la proposta del PPE di rinunciare ad alcune delle istanze più avanzate del Green Deal, che il centrodestra dell’UE ha avanzato la settimana scorsa. Per saperne di più

VISEGRAD

BRATISLAVA

L’economia slovacca è minacciata dal dominio cinese nei veicoli elettrici. Secondo un nuovo studio della compagnia assicurativa tedesca Allianz, l’economia slovacca è la più vulnerabile alle importazioni di auto cinesi e in futuro potrebbe perdere circa lo 0,4% del PIL. Per saperne di più

///

VARSAVIA

Polonia, contestato anche quest’anno il Giorno della Vittoria russo. Il ministero degli Esteri russo ha annunciato che presenterà un reclamo per l’approccio ostile del governo polacco, dopo che l’ambasciatore in Polonia Sergey Andreev non ha potuto deporre una corona di fiori al cimitero militare sovietico di Varsavia per commemorare il Giorno della Vittoria. Per saperne di più

AGENDA

UE : l’Alto rappresentante Josep Borrell riceve i rappresentanti dell’industria europea della difesa;

: l’Alto rappresentante Josep Borrell riceve i rappresentanti dell’industria europea della difesa; La Vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová interviene all’evento “Integrazione dell’Ucraina nell’UE e nella NATO”;

Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis partecipa alla riunione della Conferenza dei presidenti di delegazione del Parlamento europeo;

Il Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni partecipa alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7 in Giappone;

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel partecipa alla riunione dei ministri della Scienza e della tecnologia del G7 e alla riunione dei ministri dell’Istruzione del G7;

Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton tiene una videoconferenza con il primo viceministro e ministro dello Sviluppo economico e del commercio ucraino Yulia Svyrydenko;

La Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira incontra la Vicesegretario generale dell’OCSE Fabrizia Lapecorella;

La Commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen partecipa alla quarta tavola rotonda Top Funding di UN Women;

Il Commissario per l’allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi incontra la rappresentante permanente della Croazia presso l’UE Irena Andrassy e il consulente del governo della Macedonia settentrionale Vladimir Drobnjak;

La sessione plenaria del Parlamento europeo tiene un dibattito sull’importazione del grano ucraino nell’UE e sul ruolo degli agricoltori come promotori della transizione verde e di un settore agricolo resiliente con la partecipazione del commissario per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski; votazione sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul per combattere la violenza contro le donne;

Il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa tiene un incontro bilaterale e una conferenza stampa congiunta con la Presidente del Parlamento europeo Robert Metsola e interviene in sessione plenaria;

Belgio : riunione ufficiale dei vertici militari della NATO;

: riunione ufficiale dei vertici militari della NATO; Repubblica Ceca : il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita ufficiale;

: il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita ufficiale; Russia : incontro tra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e l’omologo siriano Faisal Mekdad;

: incontro tra il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu e l’omologo siriano Faisal Mekdad; Emirati Arabi Uniti : conferenza Climate Tech per affrontare la decarbonizzazione;

: conferenza Climate Tech per affrontare la decarbonizzazione; ONU: riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Bosnia;

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Sofia Mandilara]