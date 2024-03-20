Le Capitali – Salvini scuote la stabilità della maggioranza in Italia

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi delle Capitali

ROMA

In Italia si discute ancora delle dichiarazioni di Salvini sulle elezioni russe, mentre la coalizione di governo è divisa sul bis di von der Leyen. Le dichiarazioni del leader di estrema destra Matteo Salvini sulle elezioni russe, secondo cui “quando il popolo vota ha sempre ragione”, hanno causato scompiglio nella coalizione di governo di destra, e molti ritengono che la Lega stia lottando per trovare il suo spazio politico nell’equilibrio di potere della coalizione dopo le elezioni europee di giugno. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Borrell propone che il 90% dei beni russi congelati vada al Fondo europeo per la pace. L’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato martedì (19 marzo) che presenterà una proposta che vedrebbe il 90% delle entrate provenienti dai beni russi congelati in Europa trasferiti al Fondo europeo per la pace (EPF) e aiutare in questo modo l’Ucraina. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania annuncia il prossimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da 500 milioni di euro. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato martedì che la Germania invierà quasi 200 mezzi e 10.000 proiettili per un valore di 500 milioni di euro per aiutare l’Ucraina a contrastare l’aggressione russa. Per saperne di più

Il cancelliere tedesco Scholz critica la mancanza di responsabilità delle istituzioni UE verso i cittadini. Martedì (19 marzo) il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato la generale mancanza di responsabilità delle istituzioni dell’UE, avvertendo che non solo i governi nazionali ma anche la Commissione europea e il Parlamento devono essere ritenuti responsabili dai cittadini per le scelte politiche. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

STOCCOLMA

Sventato in Germania un piano terroristico contro il parlamento svedese. La polizia tedesca ha arrestato due persone sospettate di pianificare un attacco terroristico al parlamento svedese in risposta ai roghi di Corano avvenuti nel Paese negli ultimi anni. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Il rapporto sulla sicurezza nazionale spagnola mette in guardia sull’aumento della minaccia terroristica nell’UE. L’Unione europea si trova ad affrontare un “rischio reale e diretto” di aumento delle “minacce terroristiche” a causa delle guerre a Gaza e in Ucraina, avverte un rapporto antiterrorismo del Consiglio di sicurezza nazionale spagnolo (CSN). Per saperne di più

///

LISBONA

La polizia portoghese scopre un caso di frode ai fondi UE per un valore di 39 milioni di euro. La polizia portoghese ha effettuato martedì 78 perquisizioni nell’ambito dell’Operazione Maestro, mirando a progetti cofinanziati da fondi UE che avrebbero permesso ai sospetti di ottenere profitti illeciti per quasi 39 milioni di euro tra il 2015 e il 2023, ha confermato martedì la Polizia giudiziaria. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VISEGRAD

Il Gruppo V4 terrà colloqui diplomatici nonostante le divergenze di vedute sulla guerra di aggressione russa in Ucraina. I ministri degli Esteri di Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria – raggruppati nel Gruppo di Visegrad (V4) – terranno giovedì a Praga colloqui diplomatici nonostante le forti divergenze di vedute sull’aggressione russa in Ucraina. Per saperne di più

///

VARSAVIA

Il generale polacco conferma i preparativi russi per un conflitto con la NATO. La Russia si sta preparando a un conflitto con la NATO nel prossimo decennio, ha dichiarato l’alto generale polacco, Wiesław Kukuła, durante un dibattito organizzato per celebrare il 25° anniversario dell’adesione della Polonia alla più grande alleanza militare del mondo. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Salta la rotazione del governo bulgaro e si profilano le elezioni anticipate. Dopo meno di un anno, la Bulgaria sta entrando nuovamente in una spirale di instabilità politica dopo che le due maggiori formazioni in parlamento – il GERB (PPE) di centro-destra di Boyko Borissov e il centrista Noi continuiamo il cambiamento – Bulgaria democratica (PP-DB) – non hanno trovato un accordo per formare un governo. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Consiglio di associazione UE-Ucraina si riunisce per discutere della ricostruzione e delle riforme in Ucraina, compresa l’assistenza finanziaria dell’UE, le raccomandazioni della Commissione sulla relazione nazionale e altro ancora;

: Il Consiglio di associazione UE-Ucraina si riunisce per discutere della ricostruzione e delle riforme in Ucraina, compresa l’assistenza finanziaria dell’UE, le raccomandazioni della Commissione sulla relazione nazionale e altro ancora; Vertice sociale tripartito: focus su come affrontare le carenze di competenze e di manodopera, sulla strategia industriale che integra il Green Deal con posti di lavoro di qualità e altro ancora;

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen presiede la riunione del Collegio dei Commissari; incontra il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres; ospita il primo ministro dell’Ucraina Denys Shmyhal; ospita il Primo ministro del Portogallo António Costa;

Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e la commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness organizzano una tavola rotonda con le parti interessate sul futuro dell’Unione dei mercati dei capitali;

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa al trilogo sullo strumento di crescita per i Balcani occidentali;

La commissaria per l’Energia Kadri Simson apre la riunione del Gruppo dei regolatori europei per la sicurezza nucleare (ENSREG) su “Le principali sfide politiche e normative dell’energia nucleare”;

La commissaria per l’uguaglianza Helena Dalli interviene alla conferenza della Settimana contro il razzismo e la diversità organizzata dalle organizzazioni della società civile;

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides partecipa al dialogo ministeriale sul Partenariato globale per la salute UE-Unione africana organizzato dalla presidenza belga;

Il commissario per l’Azione per il clima Wopke Hoekstra riceve il rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio;

Il commissario per la Giustizia Didier Reynders partecipa alla Conferenza europea sul governo societario;

Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ospita il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus;

La commissaria per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ospita il commissario per l’istruzione, la scienza, la tecnologia e l’innovazione dell’Unione africana Mohammed Belhocine; interviene alla sessione di chiusura dell’evento sanitario UA-UE sul tema “Approfondire il partenariato UE-UA sulla salute globale per un accesso equo: verso la sovranità sanitaria africana”;

Sessione del gruppo di lavoro del Parlamento europeo sul controllo di Frontex.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson, Olivia Gyapong e Sofia Mandilara]