Le Capitali – Rimpatri dalla Siria, il report

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

L’Europa divisa sui rimpatri nei campi siriani. Alcuni Paesi europei come la Francia e la Spagna hanno recentemente intensificato gli sforzi per rimpatriare i cittadini detenuti nei campi jihadisti in Siria. Tuttavia, il processo resta lento in alcuni Paesi, e donne e bambini che vivono nei campi in condizioni precarie rischiano di essere radicalizzati. Per saperne di più.

ISTITUZIONI UE

Timmermans: L’Africa sarà probabilmente il più importante partner dell’Ue per rinnovabili. L’Africa sarà probabilmente il partner più importante per l’Europa nel tentativo di aumentare la fornitura di energia rinnovabile e di passare all’idrogeno verde, ha dichiarato il capo dell’Ue per il clima Frans Timmermans in un’intervista esclusiva a EURACTIV. Per saperne di più.

La commissione per i diritti umani non è per chi ‘sposta denaro da un hotel all’altro’. La commissione per i diritti umani del Parlamento europeo non è per coloro che sono coinvolti nella corruzione e nella concussione, ma piuttosto per coloro che si preoccupano di dare voce ai bisognosi, ha dichiarato a EURACTIV Udo Bullmann, eurodeputato socialista (S&D) candidato alla presidenza della commissione. Per saperne di più.

In Europa occidentale si guida bene. La Svizzera, i Paesi Bassi e il Belgio sono stati classificati come i migliori Paesi in cui guidare, secondo i risultati di uno studio dell’International Drivers Association. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO | PARIGI

Le Maire e Habeck a Washington per difendere gli interessi dell’Ue. I ministri dell’Economia francese e tedesco Bruno Le Maire e Robert Habeck si recheranno entrambi a Washington lunedì per difendere le ultime mosse della Commissione europea in risposta alla concessione controversa di sussidi verdi da parte degli Stati Uniti, contenuta nell’Inflation Reduction Act (Ira). Per saperne di più.

///

VIENNA

L’estrema destra austriaca è pronta a correre per un posto nel governo. Il partito di estrema destra austriaco Fpö, noto per i numerosi scandali in cui è stato coinvolto, si appresta a ottenere importanti vittorie nelle prossime due elezioni statali, consolidando probabilmente il suo ruolo di concorrente alla guida del governo. Per saperne di più.

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

In Regno Unito il più grande sciopero della sanità di sempre. Lunedì (6 febbraio) il Regno unito affronta il più grande sciopero di sempre del personale sanitario, con decine di migliaia di infermieri e operatori di ambulanze in sciopero per l’aumento dei salariali che, secondo il ministro della Salute, metterà ulteriormente a dura prova il Servizio sanitario nazionale (Nhs). Per saperne di più.

EUROPA DEL SUD

ROMA

Una “destra moderna” che deve fare i conti con mafia, anarchici e accuse di fascismo. Sale la tensione in Italia, dove gli anarchici continuano a minacciare lo Stato e la politica si divide sulla lotta alla mafia e al terrorismo. Per saperne di più.

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia si prepara a possibili arrivi di migranti dalla Russia. La Polonia inizierà presto a costruire una recinzione elettrificata al confine con l’Oblast’ di Kaliningrad, nel timore che Russia e Bielorussia aiutino nuovamente i migranti ad attraversare il confine nel tentativo di destabilizzare l’Europa. Per saperne di più.

///

PRAGA

La Repubblica Ceca pensa ad introdurre il reato di disinformazione. La diffusione intenzionale di disinformazione potrebbe essere inserita nel codice penale ceco, secondo un nuovo piano d’azione per contrastare la discriminazione attualmente in discussione al governo. Per saperne di più.

Agenda

UE : Il Consiglio Affari generali prepara il Consiglio europeo straordinario che si riunirà il 9-10 febbraio 2023; i punti salienti dell’ordine del giorno includono le relazioni Ue-Regno Unito e le priorità della presidenza svedese;

: Il Consiglio Affari generali prepara il Consiglio europeo straordinario che si riunirà il 9-10 febbraio 2023; i punti salienti dell’ordine del giorno includono le relazioni Ue-Regno Unito e le priorità della presidenza svedese; Riunione informale dei ministri della competitività a Stoccolma per discutere della situazione del mercato, del contributo dei dati della ricerca per affrontare le varie sfide sociali e altro ancora;

I negoziatori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’Accordo di Parigi sul clima, il Gruppo di esperti sull’adattamento (Ega) e il Gruppo di esperti sull’attuazione (Egi) si riuniscono, organizzati dalla Presidenza svedese;

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ospita il presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer;

I vicepresidenti della Commissione Ue Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis incontrano la prima ministra moldava Natalia Gavrilița;

Vestager tiene un incontro online con la segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen;

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni partecipano al IX dialogo sulla ripresa e la resilienza con la commissione per i bilanci (Budg) e la commissione per i problemi economici e monetari (Econ) del Parlamento europeo;

Dombrovskis e la commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen partecipano alla riunione ministeriale Ue-Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas);

Il commissario per il vicinato e l’allargamento Olivér Várhelyi partecipa alla consegna delle navi di ricerca e salvataggio alla Libia, a Venezia;

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola incontra il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni; ospita la prima ministra moldava Natalia Gavrilița;

Norvegia : Il governo presenta il piano di aiuti all’Ucraina;

: Il governo presenta il piano di aiuti all’Ucraina; Polonia : Udienza del processo all’attivista Justyna Wydrzynska, accusata di aver favorito l’aborto;

: Udienza del processo all’attivista Justyna Wydrzynska, accusata di aver favorito l’aborto; Cina : Cadono tutte le restrizioni di viaggio Covid-19 tra Cina continentale, Hong Kong e Macao;

: Cadono tutte le restrizioni di viaggio Covid-19 tra Cina continentale, Hong Kong e Macao; Onu: Il segretario generale Antonio Guterres presenta le priorità per il 2023 all’Assemblea generale.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].