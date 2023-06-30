Le Capitali – Riforma del Patto di Stabilità? La Germania non ci sta

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

BERLINO

Riforma del Patto di Stabilità: la Corte dei Conti tedesca non è d’accordo. La Corte dei conti tedesca ha criticato la proposta della Commissione europea di rendere più flessibili le regole dell’UE in materia di debito, facendo eco a preoccupazioni simili espresse dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner nell’ambito dei negoziati in corso sulle regole del deficit nazionale. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Parti interessate chiedono una normativa UE più forte per combattere l’anafilassi. Sebbene l’UE disponga di un solido quadro normativo per garantire la qualità e la sicurezza degli autoiniettori di adrenalina salvavita, le parti interessate alle allergie alimentari chiedono maggiori misure anche in termini di etichettatura degli alimenti. Per saperne di più

Gli Stati del Mediterraneo premono sull’UE per un nuovo “partenariato meridionale” con l’Africa. Un gruppo di nove Paesi del Mediterraneo ha esortato il resto dell’UE a creare un “partenariato meridionale” formale con i Paesi africani, basato sulla cooperazione in materia di energia e migrazione. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Missione di pace del Vaticano in Russia. Il cardinale Matteo Zuppi si è recato a Mosca come ‘inviato di pace’ per trovare un accordo che metta fine alla guerra in Ucraina. Nessun accordo è stato raggiunto ma il dialogo rimane aperto. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Il governo francese si prepara ad affrontare nuove ondate di violenza. Giovedì, la Francia ha schierato 40.000 poliziotti e gendarmi in tutto il Paese nel tentativo di contenere i disordini scoppiati a seguito dell’uccisione di un diciassettenne da parte di un agente di polizia, martedì. Secondo una nota dell’intelligence territoriale citata da diversi media, le tensioni continueranno a salire. Per saperne di più

VIENNA

Austria: raid tra i centauri neonazisti. Rinvenute armi e droga. Le autorità austriache hanno fatto irruzione in 13 abitazioni appartenenti a motociclisti di estrema destra dell’Alta e della Bassa Austria, arrestando sei persone e sequestrando molte armi e droga, oltre ad attrezzature per la produzione di stupefacenti – attrezzature che, secondo le autorità, potevano essere accumulate solo a causa della pandemia. Per saperne di più

BRUXELLES

Il governo belga firma un accordo sul nucleare con l’azienda francese Engie. Il Belgio ha raggiunto un accordo con l’operatore francese Engie (ENGIE.PA), per prolungare di 10 anni l’impiego dei reattori nucleari, dopo che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha spinto la coalizione di governo belga a rivedere i piani per l’utilizzo del gas naturale. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

LISBONA

Il premier portoghese chiede un meccanismo di crisi dell’UE. Il primo ministro portoghese António Costa ha chiesto giovedì un meccanismo permanente di stabilizzazione delle crisi per rispondere alle future incertezze nell’UE, definendo “insufficienti” le proposte di revisione del bilancio settennale dell’UE e delle regole di bilancio. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

BUCAREST

Il presidente rumeno: su Schengen, progressi lenti. Stop al voto. L’adesione di Romania e Bulgaria a Schengen sarà discussa in Consiglio solo quando si avrà certezza di un esito positivo. Lo ha dichiarato giovedì il presidente rumeno Klaus Iohannis. Per saperne di più

SOFIA

Bulgaria: boicottato il dibattito sul referendum sull’Euro. I principali partiti politici del Parlamento bulgaro hanno boicottato il dibattito previsto sull’opportunità di indire un referendum nazionale sul rinvio dell’adozione dell’euro al 2043, presentato dal partito radicale filorusso Vazrazhdane. Per saperne di più

