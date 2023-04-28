Le Capitali – Riforma del Patto di stabilità e crescita: ecco le reazioni

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Patto stabilità: le nuove regole sono benvenute, ma emergono tensioni sui parametri chiesti dalla Germania. La grande maggioranza dei Paesi e dei gruppi politici dell’UE concorda sulla necessità di rinnovare il Patto di stabilità e crescita (PSC), ma l’ultima modifica apportata dalla Commissione europea alle regole ha ricevuto un’accoglienza mista. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il Parlamento europeo chiede un’indagine sui rapporti Catalogna-Russia. Un rapporto adottato dalla Commissione per le interferenze esterne del Parlamento europeo insiste sull’opportunità di indagare sui presunti legami tra il movimento secessionista della Catalogna e la Russia. Il governo catalano, che respinge questa ipotesi, accoglie con favore qualsiasi indagine, affermando di non avere nulla da nascondere. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Meloni visita Sunak a Londra per collaborare su immigrazione e difesa. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’omologo britannico Rishi Sunak sembrano aver trovato una linea comune per frenare l’immigrazione irregolare e i trafficanti nel Mediterraneo e nel Canale della Manica, durante il loro incontro avvenuto giovedì (27 aprile) a Londra. Per saperne di più

Centrodestra italiano contro Di Maio, sostenuto dai “poteri forti” di Bruxelles. Il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS) dell’Ue ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio, scelto dall’Alto rappresentate Josep Borrell come inviato speciale Ue nel Golfo Persico. Tuttavia, il centrodestra italiano non accenna a placarsi e protesta ferocemente contro l’ex leader pentastellato. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania si irrigidisce sulla riforma del sistema di asilo in UE. Il governo tedesco assumerà una posizione più restrittiva nei prossimi negoziati sulla revisione del sistema di asilo dell’UE, dando il via libera anche alle contestate procedure di asilo accelerate. Per saperne di più

///

PARIGI

Spie russe “sotto copertura diplomatica” minacciano la Francia. La Francia è particolarmente esposta allo spionaggio e alle interferenze russe, come ad esempio la presenza di agenti dell’intelligence sotto copertura diplomatica e la disinformazione, a causa della sua importanza sulla scena internazionale. Lo ha dichiarato Nicolas Lerner, capo dei servizi segreti nazionali francesi, alla Commissione d’inchiesta sulle interferenze straniere dell’Assemblea Nazionale. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI

Finlandia: trattativa tra quattro partiti di destra per formare un governo. Giovedì (27 aprile), durante una conferenza stampa, il presidente del partito liberal-conservatore della coalizione nazionale (NCP) Petteri Orpo ha annunciato l’avvio dei negoziati la prossima settimana, per la formazione di una maggioranza di governo con il partito nazionalista e populista dei finlandesi, il partito popolare svedese e i cristiano-democratici. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Il governo spagnolo si impegna a ridurre il deficit al 3% entro il 2024. Giovedì (27 aprile), la ministra delle Finanze spagnola María Jesús MonteroIl ha confermato l’impegno del governo a ridurre il deficit del Paese al 3% del PIL entro il 2024, un anno prima di quanto previsto dal governo progressista. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

Ritrovato nella foresta polacca un oggetto non identificato con scritte in russo. Il ministero della Difesa ha confermato il ritrovamento di un oggetto militare non identificato con scritte in russo in una foresta della Polonia centrale. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

La Slovacchia aggiorna il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo slovacco ha approvato e inviato alla Commissione europea un aggiornamento al suo piano nazionale di ripresa e resilienza, rivedendo il capitolo dedicato a REPowerEU, a causa dell’aumento dei costi, in particolare dei materiali da costruzione. Per saperne di più

Agenda

UE : L’Eurogruppo si riunisce per discutere, tra l’altro, degli sviluppi del settore bancario e degli sviluppi macroeconomici;

: L’Eurogruppo si riunisce per discutere, tra l’altro, degli sviluppi del settore bancario e degli sviluppi macroeconomici; I ministri dell’Economia e delle Finanze (ECOFIN) e i governatori delle banche centrali tengono una riunione informale;

La vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Šuica interviene al seminario del PPE su famiglia, integrazione e sussidiarietà;

La commissaria per la parità Helena Dalli interviene alla cerimonia del Mese europeo della diversità;

La commissaria per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali Mairead McGuinness incontra la presidente della commissione Econ del Parlamento europeo Irene Tinagli e i ministri delle Finanze dell’attuale e della prossima presidenza del Consiglio (Svezia, Spagna, Belgio);

Spagna: I ministri della Difesa di Spagna, Francia e Germania firmano il contratto per il futuro sistema di combattimento aereo (SCAF).

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]