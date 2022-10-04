Le Capitali – Procaccini (Fratelli d’Italia): “Non c’è possibilità di fusione tra ECR e ID”

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

ROMA

L’europarlamentare Procaccini (FDI): “Nessuna possibilità di fusione tra Ecr e Id. “Non c’è alcuna possibilità per i Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) di formare un grande gruppo di destra con Identità e Democrazia (Id) al Parlamento europeo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, in un’intervista a Euractiv Italia. Per saperne di più.

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania si dichiara ‘unita’ alle richieste di risarcimento della Polonia. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha mostrato unità durante la sua visita a Varsavia, poche ore dopo la firma da parte del ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, di una nota diplomatica in cui il Paese chiede ufficialmente un risarcimento per i danni causati nella Seconda Guerra Mondiale. Per saperne di più.

///

PARIGI

I francesi che ospitano gli ucraini riceveranno un aiuto finanziario. “I francesi che hanno accolto nelle loro case gli sfollati ucraini riceveranno un aiuto finanziario”. Lo ha annunciato lunedì la prima ministra francese, Elisabeth Borne, in un discorso all’Assemblea nazionale alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, prima di un dibattito dei deputati sulla situazione in Ucraina e le sue conseguenze in Francia. Per saperne di più.

///

VIENNA

L’Austria a favore di ulteriori sanzioni all’Iran. Il governo austriaco ha chiesto di estendere le sanzioni contro l’Iran, insieme ad altri cinque Paesi dell’Ue, in seguito alle proteste delle donne nel Paese medio-orientale e alla loro successiva repressione da parte del governo. La morte di Mahsa Amini, 22 anni, avvenuta il 16 settembre per mano della ‘polizia morale’ iraniana, ha scatenato una rivolta in Iran e ha suscitato l’indignazione di tutta Vienna. Per saperne di più.

PAESI NORDICI E BALTICI

COPENHAGEN

Il ministero degli Affari Esteri danese rilascia una nuova analisi strategica “desolante” per il 2035. Lunedì il ministero ha presentato un nuovo documento strategico che descrive un futuro ‘cupo’, secondo quanto dichiarato dalla prima ministra, Mette Frederiksen. Secondo il rapporto, la Danimarca deve concentrarsi sul Mar Baltico, la regione artica, le operazioni internazionali come le esercitazioni Nato, le operazioni antiterrorismo e la sicurezza marittima al di fuori del territorio danese. Per saperne di più.

SUD EUROPA

ATENE

Tensione per il nuovo memorandum d’intesa tra Turchia e Libia sugli idrocarburi. La Libia e la Turchia hanno firmato lunedì un memorandum d’intesa per l’esplorazione di idrocarburi nelle acque territoriali libiche e in territorio libico da parte di società congiunte turco-libiche, ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Per saperne di più.

///

MADRID

Il Partito Popolare vincerà le elezioni nel 2023, secondo un nuovo sondaggio. Secondo un sondaggio del quotidiano ‘El País’, il Partito Popolare (Pp/Ppe), partito di centro-destra, è in procinto di vincere le elezioni di maggio e dicembre 2023 nel Paese iberico, anche se probabilmente avrà bisogno del sostegno di altre formazioni politiche di destra per governare. Per saperne di più.

VISEGRAD

PRAGA

La Repubblica Ceca estende i controlli alle frontiere e chiede aiuto all’Ue. Il governo della Repubblica Ceca estenderà gli attuali controlli alle frontiere con la Slovacchia a causa di un’immigrazione irregolare “senza precedenti” e chiede alla Commissione europea di trovare una soluzione, poiché il problema non riguarda solo la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ma anche altri Paesi europei. Per saperne di più.

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

Il presidente bulgaro contrario all’adesione dell’Ucraina alla Nato. Il presidente bulgaro, Rumen Radev, si è dichiarato contrario all’adesione dell’Ucraina alla Nato, fino a quando il conflitto con la Russia non sarà terminato. La Presidenza ha reso nota la sua posizione in occasione della dichiarazione dei presidenti di nove Paesi dell’Europa centrale e orientale, che chiedono l’accettazione dell’Ucraina nell’Alleanza. Per saperne di più.

Agenda

Ue : La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontra il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron;

: La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontra il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron; Ue : La commissaria, Mariya Gabriel, a San Francisco, Usa: in visita ufficiale;

: La commissaria, Mariya Gabriel, a San Francisco, Usa: in visita ufficiale; Ue : La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, a Strasburgo, Francia: partecipa alla sessione plenaria del Parlamento europeo;

: La commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, a Strasburgo, Francia: partecipa alla sessione plenaria del Parlamento europeo; Ue : Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, per la pre-Cop27: partecipa a due discussioni tematiche sui finanziamenti per il clima e sulle perdite e i danni;

: Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, a Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, per la pre-Cop27: partecipa a due discussioni tematiche sui finanziamenti per il clima e sulle perdite e i danni; Germania : Il cancelliere Olaf Scholz e il primo ministro olandese Mark Rutte tengono una conferenza stampa dopo i colloqui sul clima;

: Il cancelliere Olaf Scholz e il primo ministro olandese Mark Rutte tengono una conferenza stampa dopo i colloqui sul clima; Germania : Il ministero dell’Economia presenta il rapporto dell’Ocse sulla politica di innovazione tedesca;

: Il ministero dell’Economia presenta il rapporto dell’Ocse sulla politica di innovazione tedesca; Francia : Il Presidente Emmanuel Macron ospita l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi;

: Il Presidente Emmanuel Macron ospita l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi; Austria : Il presidente della vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, tiene un discorso;

: Il presidente della vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria, tiene un discorso; Lussemburgo : riunione dei ministri delle Finanze dell’Ue (Ecofin);

: riunione dei ministri delle Finanze dell’Ue (Ecofin); Slovenia : Il Parlamento vota la proposta di legalizzare i matrimoni e le adozioni tra persone dello stesso sesso;

: Il Parlamento vota la proposta di legalizzare i matrimoni e le adozioni tra persone dello stesso sesso; Stati Uniti: SpaceX lancia l’equipaggio 5 verso la Iss (Stazione spaziale internazionale);

***

[Edited by Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques, Sofia Stuart Leeson]