Le Capitali – Ppe in subbuglio, la leadership di Weber è a rischio (anche a causa di Meloni)

Le notizie di oggi dalle Capitali

Scricchiola la leadership di Weber nel Ppe. I funzionari del Partito Popolare Europeo (Ppe) sono preoccupati per lo stile di leadership di Manfred Weber, per i suoi tentativi di collaborazione unilaterale con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per il modo in cui è stato deciso il suo secondo stipendio, che il Ppe insiste essere “significativamente inferiore a 20.000 euro”. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Il sistema migratorio dell’Ue è in crisi. Mentre la crisi migratoria continua a colpire l’Europa, si prevede che i leader dell’Ue, in occasione del vertice straordinario del 9 febbraio, si concentrino sull’aumento dei rimpatri dei migranti piuttosto che sulla ricerca di un approccio globale. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

A Kyiv, il ministro della Difesa tedesco promette carri armati Leopard 1. La Germania fornirà all’Ucraina fino a 178 carri armati Leopard 1, oltre ai già promessi Leopard 2. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Boris Pistorius durante una visita a sorpresa a Kyiv. Per saperne di più

///

PARIGI

Francia: Il commercio internazionale si trova di fronte a un “cambio di paradigma”, il piano industriale dell’Ue è fondamentale. Commerciare con i partner internazionali a “qualsiasi costo” non ha più senso, ha dichiarato il ministro del Commercio francese Olivier Becht, esortando l’Ue a reagire alla legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione con un piano industriale. Per saperne di più

///

VIENNA

Il cancelliere austriaco chiede una risposta europea alla migrazione illegale. L’Unione europea deve adottare misure efficaci per combattere l’immigrazione clandestina. Lo ha dichiarato il cancelliere Karl Nehammer dopo aver incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del vertice del Consiglio europeo che inizierà giovedì. Per saperne di più

PAESI NORDICI E BALTICI

HELSINKI | STOCCOLMA

La Finlandia smentisce le voci sull’adesione alla Nato senza la Svezia. La Finlandia non entrerà nella Nato senza la Svezia. Lo ha chiarito la leadership politica del Paese in risposta alle crescenti speculazioni e voci sulla possibilità che la Finlandia possa staccarsi dalla candidatura congiunta. Per saperne di più

///

STOCCOLMA

Olimpiadi 2024: anche la Svezia si oppone alla partecipazione russa. Il governo sostiene le organizzazioni e le confederazioni sportive svedesi e nordiche nei loro tentativi di influenzare il Comitato Olimpico Internazionale sulla partecipazione russa e bielorussa. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Jakob Forssmed in un’intervista a Dagens Nyheter. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ROMA

Gentiloni chiede agli Stati membri di modificare “rapidamente” i Pnrr. Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni ha invitato gli Stati membri dell’Ue a riassumere le modifiche dei loro piani di risanamento in un unico emendamento, così da accelerare il processo di approvazione e l’effettiva implementazione. Per saperne di più

L’Italia utilizzerà i fondi Ue per diventare un hub energetico per l’Europa. L’Italia intende utilizzare i fondi provenienti dall’Unione europea nell’ambito del cosiddetto piano REPowerEU per svincolarsi completamente dal gas russo e trasformare il Paese in un hub energetico. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un comunicato. Per saperne di più

AGENDA

Ue : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa alla riunione del Collegio dei Commissari per la presentazione di nuove misure sugli obiettivi di resilienza per le catastrofi dell’Unione;

: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen partecipa alla riunione del Collegio dei Commissari per la presentazione di nuove misure sugli obiettivi di resilienza per le catastrofi dell’Unione; La vicepresidente della Commissione Ue Vĕra Jourová interviene alla conferenza “Oltre la disinformazione: Le risposte dell’Ue alla minaccia della manipolazione dell’informazione straniera”;

Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis riceve una delegazione di governi locali lettoni;

Il vicepresidente della Commissione Ue Dubravka Šuica in missione ufficiale a Washington;

Il commissario per i trasporti Adina Vălean riceve il vice primo ministro della Moldova Andrei Spînu;

La commissaria per la coesione e le riforme Elisa Ferreira e il commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit si recano in Polonia per l’evento di lancio dell’accordo di partenariato 2021-2027;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson interviene alla sessione plenaria del Comitato delle regioni;

La commissaria per la parità Helena Dalli tiene un discorso chiave alla riunione di alto livello sulla parità di genere;

Paesi Bassi : Gli investigatori dell’incidente MH17 tengono una conferenza stampa;

: Gli investigatori dell’incidente MH17 tengono una conferenza stampa; Regno Unito : La Corte Suprema si pronuncia su una controversia legata al protocollo sull’Irlanda del Nord;

: La Corte Suprema si pronuncia su una controversia legata al protocollo sull’Irlanda del Nord; Spagna : Il Senato discute e vota la legge sulla protezione dell’accesso all’aborto e al congedo mestruale e la legge sui diritti dei transgender;

: Il Senato discute e vota la legge sulla protezione dell’accesso all’aborto e al congedo mestruale e la legge sui diritti dei transgender; Polonia : Visita del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius;

: Visita del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius; Brasile : La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in visita ufficiale;

: La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna in visita ufficiale; Sudan: Attesa la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].