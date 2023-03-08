Le Capitali – Per le donne c’è ancora molto da fare in Europa

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Cosa fa l’Ue per la parità di genere? Nel 1977 l’ONU ha riconosciuto l’8 marzo come Giornata internazionale della donna, ma nel 2023 quasi la metà delle donne europee potrebbe subire almeno una forma di violenza domestica nel corso della vita e tra il 2010 e il 2021 almeno 6.593 donne sono state uccise da un familiare o da un partner maschile. Per saperne di più

L’INTERVISTA

Gozi: “Costruire una vera Unione della difesa e dell’energia. Anche attraverso una revisione dei Trattati”. Euractiv Italia ha intervistato Sandro Gozi, parlamentare europeo di Renew Europe, segretario dello European Democratic Party, presidente dell’Unione Europea dei Federalisti, coordinatore del Gruppo Spinelli, che riunisce i parlamentari europei più federalisti. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

Le clausole “Compra europeo” del piano industriale per il Green Deal. Secondo una bozza di proposta trapelata e visionata da EURACTIV, il Net-Zero Industry Act della Commissione europea potrebbe includere misure per scoraggiare i prodotti clean tech stranieri, rispecchiando in parte i criteri dell’Inflation Reduction Act (Ira) statunitense. Per saperne di più

L’Ue potrebbe occuparsi presto dell’acquisto di armi per l’Ucraina. L’Unione europea potrebbe presto prendere una decisione storica sull’acquisto congiunto di munizioni per. aiutare l’Ucraina e ricostituire le scorte nazionali. L’ipotesi sarà discussa dai ministri della Difesa dell’Ue, che si riuniranno mercoledì (8 marzo) per esaminare i piani di acquisto congiunto di munizioni. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

Piantedosi smentisce Frontex: non ha avvertito del pericolo prima del naufragio in Calabria. L’agenzia di frontiera dell’UE Frontex non ha fornito alle autorità italiane alcun avviso o segnalazione di pericolo per quanto riguarda i migranti il cui barcone è naufragato a Cutro lo scorso 26 febbraio, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiarendo la posizione del governo in un’informativa urgente al Parlamento. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

In Germania una donna su cinque è a rischio povertà. Una donna tedesca su cinque di età superiore ai 65 anni è a forte rischio povertà. L’allarme è stato lanciato martedì dall’Agenzia nazionale di statistica, in vista della Giornata internazionale della donna. Inoltre, il divario in Germania tra le pensioni degli uomini e delle donne, proprio come quello dei salari, è tra i più grandi dell’Unione europea. Per saperne di più

///

PARIGI

Proteste da record in Francia contro la riforma delle pensioni. Martedì i francesi sono scesi in piazza con numeri da record, per protestare contro la riforma delle pensioni. Gli operatori del settore energetico hanno promesso una settimana “infernale” per il governo, facendo presagire anche un taglio alle forniture di energia. Per saperne di più

///

BRUXELLES

I Verdi belgi vogliono il Gruppo Wagner nell’elenco del terrorismo Ue. Il Belgio dovrebbe intervenire per garantire che l’organizzazione paramilitare russa Gruppo Wagner sia inclusa nell’elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. È quanto hanno chiesto i partiti verdi Ecolo e Groen. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

La stretta sui migranti nel Regno Unito suscita polemiche. Il Regno Unito ha presentato un piano per impedire alle piccole imbarcazioni di trasportare potenziali migranti e richiedenti asilo e per rimpatriarli con la forza. Il nuovo disegno di legge è stato denunciato come “illegale e disumano”. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

Eurodeputato austriaco: la Russia di Putin scomparirà in un modo o nell’altro. La politica europea di difesa e sicurezza è maturata dopo la guerra della Russia in Ucraina. Lo ha dichiarato l’eurodeputato Lukas Mandl a Praga, osservando che Mosca avrà sicuramente un ruolo diverso nel nuovo ordine geopolitico, auspicabilmente pacifico. Per saperne di più

///

VARSAVIA

Il parlamento polacco respinge la controversa legge sull’aborto. Martedì il Parlamento ha respinto un controverso disegno di legge che mirava a limitare ulteriormente una delle leggi sull’aborto più severe d’Europa. Alcuni membri conservatori del PiS hanno dichiarato in via ufficiosa di non volere che il disegno di legge provochi una nuova ondata di proteste di piazza in vista delle prossime elezioni. Per saperne di più

La Polonia pronta a diventare “l’officina” dei tank per l’Ucraina. Durante un incontro con la stampa in vista della riunione dei ministri della Difesa dell’Ue a Stoccolma, il Ministro della Difesa Mariusz Błaszczak si è detto pronto a creare un centro di assistenza per i carri armati Leopard che i Paesi della Nato stanno consegnando all’Ucraina. Per saperne di più

Agenda:

UE : I ministri dello Sviluppo tengono una riunione informale per discutere la nuova strategia dell’Ue per la salute globale, il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo e altro ancora;

: I ministri dello Sviluppo tengono una riunione informale per discutere la nuova strategia dell’Ue per la salute globale, il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo e altro ancora; Il collegio dei commissari presenta il pacchetto sicurezza e difesa, che comprende la strategia di sicurezza marittima dell’Ue e una comunicazione congiunta su una strategia spaziale dell’Ue per la sicurezza e la difesa;

La vicepresidente della Commissione Ue Vĕra Jourová incontra la presidente del Comitato economico e sociale europeo Christa Schweng;

Il vicepresidente della Commissione Ue Maroš Šefčovič tiene una videoconferenza con i fornitori internazionali di gas;

La commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel partecipa al 1° summit EU Women Founders;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson interviene alla riunione di alto livello: Fare il punto sulle tendenze della sicurezza globale;

Il commissario per il Mercato interno Thierry Breton partecipa all’evento “EU Industry talk” sul tema: L’Europa a un bivio – Come promuovere la nostra competitività;

Il commissario per il Bilancio e l’Amministrazione Johannes Hahn ospita i rappresentanti della Conferenza delle regioni periferiche marittime (Crpm) e i governatori regionali di Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Grecia;

La presidente del Pe Roberta Metsola tiene il discorso di apertura della mostra “Donne promettenti nell’Ue”;

La presidente della Bce Christine Lagarde partecipa a un dibattito in occasione della Giornata internazionale della donna organizzata dall’Organizzazione mondiale del commercio;

Stati Uniti : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita ufficiale;

: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita ufficiale; ONU : Si svolge la riunione del Consiglio di sicurezza sull’Afghanistan; Conferenza sulle donne nel mondo musulmano;

: Si svolge la riunione del Consiglio di sicurezza sull’Afghanistan; Conferenza sulle donne nel mondo musulmano; OIM: Il direttore generale Antonio Vitorino tiene una conferenza stampa.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara].