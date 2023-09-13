Le Capitali – Parigi rilancia l’asse franco-tedesco per una nuova politica industriale dell’UE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Le notizie di oggi dalle Capitali

PARIGI | BERLINO

Parigi vuole coinvolgere Berlino nella prossima politica industriale dell’UE. Alla vigilia della sua visita a Berlino, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha dichiarato che Germania e Francia non possono più aspettare: devono costruire un’ambiziosa politica industriale dell’UE che protegga le industrie europee nei confronti di Stati Uniti e Cina. Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

L’Unione europea, a corto di fondi, chiede una prevenzione “migliore” contro i disastri climatici. Gli Stati membri dell’UE dovrebbero iniziare a investire “meglio” per combattere l’escalation dei cambiamenti climatici, dato che le risorse europee non sono illimitate. Lo ha dichiarato martedì (12 settembre) il commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, a seguito delle recenti alluvioni in Grecia. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

PARIGI

Le alleanze variabili potrebbero bloccare la regolarizzazione dei migranti lavorativi. Una parte della maggioranza parlamentare del presidente francese Emmanuel Macron e alcuni esponenti di spicco della sinistra sono sempre più favorevoli ad una campagna per la regolarizzazione dello status dei lavoratori immigrati privi di documenti nelle professioni in emergenza personale. Per saperne di più

///

VIENNA

L’ex ministra degli esteri vola in Russia per dirigere un think tank. L’ex ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl sta emigrando in Russia per dirigere un think tank. Aveva già fatto parlare di sé a livello internazionale, dopo aver ballato con il presidente russo Vladimir Putin al suo matrimonio nel 2018. Per saperne di più

///

L’AIA

L’associazione calcistica nazionale olandese paga un riscatto ai criminali informatici russi. La Royal Dutch Football Association (KNVB) ha pagato una somma (rimasta segreta) ai criminali informatici russi che hanno rubato i dati personali dei giocatori della nazionale di calcio del Paese. Lo ha rivelato martedì (13 settembre) l’organizzazione. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

ROMA

Marine Le Pen ospite d’onore al raduno di Pontida. La leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen è stata inclusa nella lista degli ospiti del 35° raduno di Pontida, la festa annuale della Lega che si terrà in Lombardia il 17 settembre, nell’occasione annunceranno il loro punto di vista su come l’Unione europea dovrebbe orientarsi in vista delle elezioni UE del prossimo anno.one. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

La Polonia non aprirà le proprie frontiere al grano ucraino a prescindere dalle decisioni dell’UE. La Polonia non permetterà la ripresa delle importazioni di grano ucraino, indipendentemente dalla decisione di Bruxelles di prolungare o abolire le restrizioni, ha annunciato martedì sui social media il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Per saperne di più

///

PRAGA

La Repubblica Ceca alla ricerca di un nuovo commissario europeo per sostituire Jourová nel 2024. Věra Jourová, vicepresidente della Commissione UE e Commissaria per i Valori e la Trasparenza, non si candiderà per un altro mandato, aprendo la strada alla selezione di un nuovo commissario che la Repubblica Ceca dovrà proporre alla prossima Commissione dopo le elezioni europee del 2024. Per saperne di più

Agenda:

UE : La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen pronuncia il discorso sullo Stato dell’Unione 2023;

: La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen pronuncia il discorso sullo Stato dell’Unione 2023; La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipa al terzo trilogo sul regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (AMMR);

La commissaria per la Salute Stella Kyriakides tiene una videoconferenza con il ministro della Sanità dell’Ucraina Viktor Liashko;

Il Parlamento europeo ospita la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaia per un discorso programmatico;

si discute della possibile revisione dello status di specie protetta concesso al lupo;

si vota sulla proposta di riforma delle norme interne dopo lo scandalo “Qatargate” e altro ancora;

Cina: L’inviato di pace di Papa Francesco in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi, in visita ufficiale.

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]