Le Capitali – Meloni vola in Polonia per rafforzare la sua leadership UE

Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui.

Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella UE in modo chiaro e imparziale, nonostante l’attuale crisi abbia colpito pesantemente il settore editoriale. Poiché noi di EURACTIV crediamo fermamente che i lettori non debbano accedere a contenuti esclusivamente a pagamento, la nostra informazione è e rimarrà gratuita. Vi chiediamo però di considerare la possibilità di dare un contributo.

Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto.

Le notizie di oggi dalle Capitali

Italia e Polonia fingono di essere alleate sulle migrazioni. Durante la visita alla convention dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) a Varsavia, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta assieme al suo omologo polacco Mateusz Morawiecki, sul fatto che, essendo due leader di Paesi alle frontiere esterne del blocco, comprendano bene i problemi legati all’immigrazione irregolare. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

La Germania fatica ad adattarsi al nuovo ruolo di paese di immigrazione. La Germania sta attraversando un cambiamento culturale, passando da una normativa restrittiva sull’immigrazione a un reclutamento attivo di manodopera qualificata dall’estero. Tuttavia, fatica a rendere il Paese accogliente per i lavoratori stranieri, come dichiarato mercoledì dal ministro del Lavoro tedesco Hubertus Heil. Per saperne di più

Le divisioni sul bilancio federale tedesco arrivano in parlamento. Il governo tedesco ha adottato la prima bozza del bilancio 2024 dopo giorni di scontri pubblici, lasciando che i parlamentari continuino a litigare sulle linee di bilancio per alcune misure come il congedo parentale e la transizione verde. Per saperne di più

///

PARIGI

Macron: chiudere i social media per contenere i disordini pubblici. Il presidente francese Emmanuel Macron sta lottando per contenere un’altra ondata di proteste violente in tutto il Paese. Dopo aver incontrato i sindaci francesi, martedì (4 luglio), avrebbe suggerito l’idea di regolamentare o limitare l’accesso ai social media, a seconda della gravità delle minacce, comprese le rivolte. Per saperne di più

///

L’AIA

Le difficoltà dei rifugiati ucraini nei Paesi Bassi. In un rapporto pubblicato mercoledì, il Consiglio consultivo per le migrazioni (ARM) invita a fare maggiore chiarezza sulle prospettive future dei rifugiati ucraini accolti nei Paesi Bassi, in particolare rispetto alla loro residenza e all’eventuale ritorno a casa. Per saperne di più

///

BRUXELLES

Il Belgio è stato condannato per cattiva gestione dei richiedenti asilo. Lo Stato belga e l’Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo (Fedasil) sono stati condannati dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles per la loro cattiva condotta nella gestione dei richiedenti asilo, come riferito mercoledì da Belga. Per saperne di più

///

VIENNA

L’Austria si prepara a combattere la proposta della Commissione europea sull’editing genico. La proposta della Commissione di allentare le regole su alcune nuove tecniche genetiche (NGT) è stata fortemente condannata mercoledì dai partiti di governo austriaci, dall’opposizione e dalle organizzazioni ambientaliste, che temono possa minacciare l’ampio settore biologico del Paese. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Regno Unito-Polonia: intesa su politica estera e cooperazione nella difesa. Il partenariato strategico 2030 – volto a rafforzare la cooperazione in materia di politica estera, sicurezza e difesa – è stato firmato mercoledì dal ministro degli Esteri britannico James Cleverly e dal ministro della Difesa Ben Wallace insieme al ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau e al ministro della Difesa nazionale Mariusz Błaszczak. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

La sinistra spagnola potrebbe governare, anche se non vincesse le elezioni. Il partito socialista spagnolo del presidente del Governo Pedro Sanchez potrebbe governare assieme alla nuova piattaforma progressista Sumar, anche se il partito di centro-destra, il Partido Popular (PP/PPE), è dato favorito alle prossime elezioni generali. Lo ha rivelato mercoledì un nuovo sondaggio del Centro per le indagini sociologiche (CIS), di proprietà dello Stato. Per saperne di più

VISEGRAD

PRAGA

Visegrad diviso sulla migrazione, nonostante le posizioni del passato. I tempi in cui il Gruppo di Visegrad era unito sulla politica migratoria dell’UE sono ormai lontani: solo la Polonia e l’Ungheria continuano a esprimere la loro opposizione al sistema di ricollocazione recentemente proposto dal Consiglio, mentre la Repubblica ceca e la Slovacchia lo appoggiano. Per saperne di più

Agenda:

UE : Il Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni in visita ufficiale in Repubblica di Moldavia;

: Il Commissario per l’Economia Paolo Gentiloni in visita ufficiale in Repubblica di Moldavia; Il commissario per il Bilancio e l’amministrazione Johannes Hahn ospita il presidente del Comitato economico e sociale europeo Oliver Röpke;

La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson partecipa a uno scambio di opinioni sul naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della Grecia con la commissione LIBE del Parlamento europeo;

La commissaria per l’Energia Kadri Simson interviene alla 1a Conferenza annuale di Eurogas sul gas rinnovabile europeo, dal titolo “European Renewable Gas: Evoluzione o rivoluzione?”; interviene al Forum sulla politica spaziale dell’UE;

Germania : La ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock tiene una conferenza stampa con l’omologo del Marocco Nasser Bourita;

: La ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock tiene una conferenza stampa con l’omologo del Marocco Nasser Bourita; Belgio : Il ministro degli Affari Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Affari Esteri svedese Tobias Billstrom tengono un colloquio sull’adesione alla NATO presso la sede dell’Alleanza;

: Il ministro degli Affari Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Affari Esteri svedese Tobias Billstrom tengono un colloquio sull’adesione alla NATO presso la sede dell’Alleanza; Cina : Forum mondiale sull’intelligenza artificiale;

: Forum mondiale sull’intelligenza artificiale; Marocco : Conferenza internazionale su acqua e clima; 1a conferenza internazionale sull’idrogeno verde;

: Conferenza internazionale su acqua e clima; 1a conferenza internazionale sull’idrogeno verde; ONU: Riunione del Consiglio di sicurezza sul nucleare iraniano.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]