Le Capitali – Macron spinge per nuovo debito comune UE destinato alla difesa europea

Le notizie di oggi delle Capitali

PARIGI

Macron favorevole a nuovo debito comune UE per finanziare la difesa. È necessaria un’altra fase di reinvestimento pubblico europeo, come durante la pandemia, e forse di eurobond basati su priorità industriali, ha dichiarato mercoledì il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo ai microfoni di Davos. Per saperne di più

NOTIZIE DALL’ITALIA

A Forlì von der Leyen conferma la vicinanza dell’UE alle zone alluvionate e loda la cooperazione con l’Italia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha riaffermato la vicinanza e il sostegno dell’Unione europea alle zone colpite dall’alluvione che lo scorso maggio ha devastato l’Emilia-Romagna e parte delle Marche, lodando la cooperazione con l’Italia nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR). Per saperne di più

ISTITUZIONI UE

La Commissione europea avvierà il processo di screening per l’Ucraina e la Moldavia dopo un ritardo “a sorpresa”. La Commissione europea ha dichiarato mercoledì (17 gennaio) che “ora inizierà” il processo di screening per l’adesione all’UE di Ucraina e Moldavia, con gli Stati membri che già si chiedevano perché il processo non fosse iniziato a dicembre, come previsto. Per saperne di più

Esclusivo: Il centrodestra UE prende di mira la “burocrazia UE” e non vuole ostacoli per l’intelligenza artificiale. Una bozza del manifesto elettorale del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra dell’UE, visionata da Euractiv, prevede di ridurre la “burocrazia dell’UE” in aree politiche fondamentali come la tecnologia, affermando che “vogliamo abilitare, sviluppare e utilizzare l’IA, non contenerla o ostacolarla”. Il documento fa inoltre eco alle crescenti lamentele di tutto il blocco per l’eccessiva regolamentazione della politica ambientale, agricola e sociale. Per saperne di più

EUROPA OCCIDENTALE

BERLINO

I liberali tedeschi spingono per dare 50 miliardi di euro ai cittadini e non ai produttori di microchip. Il gruppo parlamentare del partito liberale tedesco FDP vorrebbe abolire i sussidi statali, destinando direttamente ai cittadini i proventi della tassa sulla CO2. In questo modo, però, sarebbero ridotte le ambizioni della politica industriale tedesca. Per saperne di più

///

PARIGI

Francia: il rapporto sulla cybersicurezza militare rafforza la prospettiva sulla sovranità UE. Due deputati francesi hanno presentato mercoledì all’Assemblea nazionale le loro raccomandazioni sulla cybersicurezza militare, basate sulla posizione francese in materia di appalti, cloud e sovranità delle risorse critiche. Per saperne di più

EUROPA DELL’EST

VARSAVIA

Secondo il Presidente polacco Duda, la Commissione europea userebbe due pesi e due misure con il nuovo governo Tusk. Il Presidente polacco Andrzej Duda si sarebbe detto sorpreso del doppio standard “due pesi e due misure” della Commissione europea, a margine di un incontro con la Commissaria alla Giustizia Vera Jourová a Davos, quando si tratta di violazioni dello Stato di diritto in Polonia, come avvenuto in occasione del cambio dei vertici dei media pubblici e dell’arresto di due ex ministri. Per saperne di più

///

BRATISLAVA

Il deficit di bilancio della Slovacchia è più alto di quanto dichiarato dal governo Fico, avverte la Commissione UE. Mentre il governo del Primo Ministro Robert Fico afferma che il deficit di bilancio della Slovacchia scenderà dal 6,5% dell’anno scorso al 6% di quest’anno, le previsioni della Commissione UE hanno riferito che il deficit aumenterà al 6,3%, dopo il 6,1% raggiunto lo scorso anno. Per saperne di più

///

PRAGA

L’ex premier ceco Babiš accusa la Commissione di condizionare la scelta dei premier degli Stati con il suo potere finanziario. La Commissione europea vuole decidere chi sarà il primo ministro negli Stati membri dell’UE usando il suo potere finanziario. Lo ha dichiarato mercoledì l’ex primo ministro ceco e leader del partito ANO (Renew) Andrej Babiš, durante una seduta del Parlamento. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

SOFIA

La Bulgaria ha chiesto all’UE di sbloccare l’utilizzo dei beni russi congelati dopo l’invasione dell’Ucraina. La situazione in Ucraina sta diventando critica e l’UE deve rispondere rapidamente, ha dichiarato il Ministro delle Finanze bulgaro Asen Vassilev, esortando i suoi colleghi del Consiglio Affari Economici e Finanziari dell’UE (ECOFIN) a sbloccare l’utilizzo dei beni russi congelati. Per saperne di più

Agenda:

: La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen incontra il Primo ministro della Tunisia Ahmed Hachani, il Primo ministro dell’Iraq Mohammed Shia-Al Suddani, il Primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis, il Primo ministro della Thailandia Srettha Thavisin, il Presidente della Serbia Aleksander Vučić, il Presidente di Israele Isaac Herzog; La Vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová interviene al World’s Economic Forum di Davos (WEF) sul tema “Europa, Democrazia e Digital Disruption”;

La Vicepresidente Dubravka Šuica interviene a Davos sul tema “Navigare nell’allungamento della vita”;

Il Vicepresidente Maroš Šefčovič partecipa al dialogo con gli stakeholder a Davos su “European Green Deal, anyone?”; interviene alla tavola rotonda su “Building trust in the energy transition”; partecipa all’evento su “Is there a future for the European Green Deal”? Incontra il Consigliere federale svizzero – capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis, il Presidente del Consiglio nazionale svizzero Eric Nussbaumer e la Prima vice primo ministro dell’Ucraina Yuliia Svyrydenko.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Sofia Stuart Leeson e Sofia Mandilara]